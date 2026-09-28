Intelligenza artificiale nella giustizia: le regole del CSM

L’intelligenza artificiale applicata alla giustizia non è più una suggestione da convegno, ma una possibilità concreta di alleggerire il lavoro quotidiano di magistrati e uffici giudiziari, a patto che intorno a questi strumenti ci siano infrastrutture sicure, fonti verificabili e un controllo umano che non sia soltanto una formula scritta su carta. Il punto, oggi, è capire quanto la prudenza necessaria possa convivere con la voglia di sperimentare davvero.

Le raccomandazioni arrivate dal CSM vanno lette per quello che sono, cioè una fotografia onesta dei rischi. Nessun allarmismo, nessuna chiusura preventiva, ma la constatazione che un sistema delicato come quello giudiziario non può permettersi scorciatoie tecnologiche. Un errore in un ambito dove si decide della libertà, del patrimonio e dei diritti delle persone ha un peso diverso rispetto a un suggerimento sbagliato di un assistente virtuale qualsiasi.

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Dove l’intelligenza artificiale può davvero servire

Il terreno più naturale è quello del supporto, non della decisione. Ricerca di precedenti, organizzazione documentale, gestione dei flussi, tutte attività che oggi assorbono tempo e che potrebbero essere rese più rapide. Il risultato non sarebbe una giustizia automatizzata, bensì una giustizia con meno attrito burocratico, dove chi deve valutare ha più spazio per farlo con attenzione.

Perché questo accada, però, servono due condizioni difficili da aggirare. La prima riguarda le fonti verificabili. Un sistema che produce risposte plausibili ma non tracciabili è inutilizzabile in ambito giudiziario, dove ogni riferimento normativo o giurisprudenziale deve poter essere controllato alla radice. La seconda condizione riguarda le infrastrutture. Dati sensibili, atti coperti da segreto, fascicoli che contengono informazioni personali di ogni genere non possono transitare su piattaforme improvvisate.

Il controllo umano, in questo quadro, resta il punto di equilibrio. Ma deve essere un controllo reale, con tempi e competenze adeguate, non una firma apposta in fondo a un testo generato altrove. La differenza tra le due cose è enorme e riguarda la responsabilità di chi decide.

Prudenza sì, immobilismo no

Il rischio opposto esiste ed è altrettanto concreto. Trasformare la cautela in paralisi significherebbe lasciare che il sistema giudiziario resti indietro mentre tutto il resto si muove. La sperimentazione responsabile è la via di mezzo praticabile, e significa progetti circoscritti, verificabili, con obiettivi chiari e valutazioni successive su cosa ha funzionato e cosa no.

Serve, in sostanza, un po’ più di coraggio. Non il coraggio di affidare sentenze a un algoritmo, che sarebbe semplice incoscienza, ma quello di provare, misurare, correggere. Le raccomandazioni indicano i confini entro cui muoversi, e quei confini non sono un muro, piuttosto il perimetro di un campo da gioco.

La formazione gioca un ruolo che viene spesso sottovalutato. Strumenti di questo tipo funzionano bene solo se chi li usa capisce cosa stanno facendo, quali sono i limiti, dove si nascondono gli errori tipici. Senza questa consapevolezza diffusa, anche la tecnologia migliore diventa un moltiplicatore di problemi invece che una soluzione.

C’è poi la questione della fiducia dei cittadini, che non si costruisce con annunci ma con trasparenza sui processi. Sapere come viene usata l’intelligenza artificiale negli uffici, entro quali limiti e con quali garanzie, è parte integrante della legittimazione di qualsiasi innovazione in questo campo. La sfida che resta aperta riguarda proprio la capacità di tradurre la prudenza espressa dalle raccomandazioni in percorsi concreti, dove la tecnologia diventa strumento di supporto e non fine in sé, dentro un sistema che continua a rispondere a criteri umani di valutazione e responsabilità.

Fonte: TecnoAndroid