Samsung Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo spingerebbe le vendite: ecco perché

Apple ha presentato da poco iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole, e il debutto potrebbe portare vantaggi inattesi anche alla concorrenza. Il dispositivo arriverà nei negozi solo a ottobre, eppure è bastata la presentazione ufficiale per accendere il dibattito nel mondo della telefonia. Tra chi rischia di guadagnarci c’è proprio Samsung con il suo Galaxy Z Fold 8, che si trova a beneficiare dell’attenzione generata dalla rivale di sempre.

Cupertino è alla prima prova con questo formato, mentre altri produttori lavorano sui pieghevoli da parecchio tempo. Samsung è l’esempio più evidente, visto che il primo Galaxy Fold del 2019 è stato uno dei primi dispositivi del genere ad arrivare davvero al grande pubblico. Non che a Seul stiano festeggiando l’arrivo di Apple, ma l’entusiasmo attorno a iPhone Duo finisce per puntare i riflettori sull’intera categoria e quindi anche sui modelli della concorrenza.

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Un mercato di nicchia che ora attira molta più attenzione

Samsung guida oggi il segmento dei telefoni pieghevoli, anche se questa fetta di mercato resta lontanissima da quella degli smartphone tradizionali. Le stime parlano di circa 20,6 milioni di smartphone pieghevoli spediti lo scorso anno, contro 1,25 miliardi di smartphone complessivi a livello globale. Un confronto che rende bene l’idea di quanto il settore sia ancora di nicchia. iPhone Duo però ha le carte per cambiare lo scenario e i primi effetti si notano già.

Secondo alcune indiscrezioni recenti, dopo l’annuncio di Apple un numero maggiore di persone starebbe acquistando Galaxy Z Fold 8. Forse il pubblico ha finalmente iniziato a guardare con curiosità a questi dispositivi, oppure gli appassionati vogliono provare il formato prima che il pieghevole della Mela arrivi sugli scaffali. In ogni caso Samsung se n’è accorta e ha già abbassato i prezzi dei suoi modelli pieghevoli in alcuni mercati. Un esempio piuttosto concreto di come la concorrenza finisca per favorire chi compra.

Con Apple in gara gli altri marchi saranno costretti ad alzare il livello, e il risultato dovrebbe essere una scelta più ampia accompagnata con buona probabilità da fasce di prezzo più variegate. Per ora esiste un solo iPhone Duo, mentre Samsung propone già una gamma ben assortita che va dal relativamente accessibile Galaxy Z Flip7 FE fino all’elegante e costoso Z Fold 8 Ultra. Col tempo la pressione del mercato potrebbe perfino spingere Apple verso una versione più economica del suo pieghevole.

Piega dello schermo e interfaccia, dove Apple può fare scuola

I benefici riguardano anche l’hardware e il software. I telefoni pieghevoli non sono più una novità, ma Apple ha dimostrato ancora una volta di saper recuperare terreno in fretta. La piega dello schermo non è stata eliminata del tutto, però su iPhone Duo risulta molto meno visibile grazie a uno strato opaco con finitura nanotexture. Difficile pensare che gli altri produttori non seguano presto la stessa strada.

Discorso simile per la nuova interfaccia progettata appositamente per iPhone Duo. Si tratta sempre di iOS ma pensato in modo evidente per un dispositivo utilizzabile in più configurazioni, che sia chiuso, aperto o semiaperto. Molti pieghevoli attuali si limitano invece ad allargare o restringere la stessa interfaccia su tutti gli schermi, con un effetto finale che sembra poco rifinito. Alcuni sviluppatori stanno già portando su Android l’animazione di apertura e chiusura del telefono Apple, e non è difficile immaginare che possa diventare in breve tempo uno standard del settore.

Apple non è stata la prima a realizzare un telefono pieghevole e non tutti avranno voglia di acquistarne uno, ma il suo ingresso con ogni probabilità finirà per plasmare l’intero mercato dei pieghevoli, Galaxy Z Fold 8 compreso.

Fonte: TecnoAndroid