NFL Game Pass DAZN: 7 giorni di prova gratis sui piani Season

Chi segue il football americano in Italia trova adesso una porta d’ingresso un po’ più comoda: l’NFL Game Pass di DAZN si può provare per 7 giorni senza pagare nulla, e la promozione riguarda proprio gli abbonamenti stagionali, quelli pensati per chi vuole vedere tutta la stagione 2026 della National Football League senza saltare un turno. La formula è la classica prova gratuita: alla scadenza del periodo l’abbonamento si rinnova al prezzo di listino, a meno che non si chieda la disattivazione prima della fine dei sette giorni.

Il contesto è quello della partnership decennale firmata tra DAZN e la lega statunitense all’inizio del 2023. Da allora le partite del campionato vengono trasmesse in diretta streaming in Italia e in quasi tutto il resto del mondo, con la piattaforma che gestisce in esclusiva il Game Pass in oltre 200 mercati. La nuova promo è comparsa da pochi giorni nella pagina dedicata del sito e interessa i piani Season Pro e Season Pro Ultimate, sia nella versione con pagamento mensile sia in quella annuale in un’unica soluzione. Resta attivabile fino al 28 Settembre 2026, salvo cambiamenti. Invariati invece i pacchetti Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate, che danno accesso ai contenuti per una sola settimana.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto si paga dopo i 7 giorni di prova

Entrambe le formule stagionali coprono l’intera annata fino al 31 Luglio 2027. Chi sceglie la rateizzazione mensile, una volta superata la prova gratuita e senza aver disdetto, si vede addebitare 46,99 euro al mese per il Season Pro e 53,99 euro al mese per il Season Pro Ultimate, in cinque rate uguali. Chi preferisce chiudere il discorso subito paga invece una tantum: 209,99 euro per il piano base e 239,99 euro per la versione Ultimate. Nessun costo, ovviamente, se si disattiva prima dello scadere dei sette giorni.

Sul fronte dei contenuti i due abbonamenti si equivalgono. Tutte le partite della stagione, playoff compresi, fino alla finale del Super Bowl LXI, con il download dei contenuti per la visione offline disponibile in entrambi i casi. Le differenze stanno altrove. Il Season Pro Ultimate aggiunge i feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e il Manning Cast, la funzione Multiview per tenere d’occhio fino a quattro partite sullo stesso schermo, l’HDR e l’audio surround Dolby 5.1 su una selezione di incontri, in particolare Thursday Night Football, Sunday Night Football, le gare principali dei playoff e il Super Bowl. Ci sono poi le estrazioni per i biglietti delle partite internazionali e un codice sconto del 15% spendibile una sola volta sul merchandising ufficiale dell’NFL Shop.

Un’altra distinzione pesa più di quanto sembri: con l’Ultimate si può guardare su cinque dispositivi in contemporanea, anche su due reti Internet diverse. Con il piano base il limite scende a due dispositivi insieme, e per giunta sotto lo stesso indirizzo IP.

Come si attiva e cosa vedono gli altri abbonati

Sul mercato italiano il pacchetto funziona in due modi. Può essere sottoscritto da solo, senza bisogno di avere un abbonamento DAZN attivo, oppure aggiunto a uno già esistente. Dal 17 Settembre 2026, inoltre, è disponibile la soluzione annuale DAZN Full più NFL Game Pass Season Pro, un unico abbonamento che mette insieme lo sport della piattaforma e l’intera stagione di football a un prezzo dedicato.

Chi sottoscrive il Game Pass accede a tutte le partite live e on demand, playoff e Super Bowl LXI inclusi, più NFL RedZone, il canale NFL Network, gli highlights, i programmi originali, i contenuti esclusivi come “Game in 40” e “Sunday in 60” e i documentari della lega. Gli abbonati DAZN con piani Sports, Full e Family che non hanno il pacchetto NFL si fermano invece a una selezione: alcune partite ogni settimana, playoff e Super Bowl LXI compresi, oltre al canale NFL Network con RedZone. In Italia, come in altri mercati, ogni settimana resta poi disponibile una partita accessibile gratuitamente attraverso la modalità DAZN Freemium.

Fonte: TecnoAndroid