Mercedes Classe C 300 4MATIC: 690 km e ricarica da 320 kW

Chi aspettava una Classe C elettrica con la trazione integrale può smettere di sfogliare listini, perché Mercedes Classe C 300 4MATIC è già ordinabile in Italia e porta con sé numeri che, sulla carta, mettono d’accordo un po’ tutti. Berlina a zero emissioni, stessa eleganza pacata che conosciamo da anni, ma con autonomia e prestazioni rivisti verso l’alto. La casa di Stoccarda la propone in quattro allestimenti, ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, e ha già fatto sapere che arriveranno altre motorizzazioni, a trazione posteriore e con tagli di batteria differenti.

L’idea di fondo è coprire richieste molto diverse tra loro, in un mercato che cresce soprattutto nel Nord Europa. La Classe C resta una delle vetture più amate dalla clientela Mercedes, e la versione elettrica prova a raccogliere quell’eredità senza stravolgere nulla.

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Un’autonomia che cambia le abitudini

Nell’anno in cui il marchio celebra i suoi 140 anni di innovazione, la berlina a zero emissioni gioca la carta della concretezza. Il comfort acustico sale di livello grazie alla trazione elettrica, silenziosa per natura, e la climatizzazione è pensata per creare quella sensazione di benessere a bordo che i tedeschi riassumono con l’espressione “Welcome home”. Nulla di rivoluzionario nell’approccio, semmai un affinamento.

I numeri, però, parlano da soli. L’autonomia della C 300 4MATIC arriva fino a 690 chilometri nel ciclo WLTP, un valore che riduce parecchio l’ansia da colonnina. Merito dell’architettura a 800 volt e della nuova batteria agli ioni di litio, con capacità energetica utilizzabile di 85 kWh. La ricarica rapida in corrente continua tocca i 320 kW presso le stazioni compatibili, il che significa recuperare 290 chilometri in appena 10 minuti. Il tempo di un caffè, letteralmente.

Il progetto nasce proprio da lì, dalla praticità quotidiana. Versatilità e soste brevi, più che record da esibire.

Trazione integrale e frenata intelligente

Sul fronte tecnico c’è un dettaglio interessante che spesso passa inosservato. La C 300 4MATIC monta un sistema frenante One Box che ottimizza il recupero di energia in frenata, aumentando di conseguenza l’autonomia. Funziona anche quando entra in azione l’ABS oppure su fondi ghiacciati, situazioni in cui di solito la rigenerazione si arrende. Il risultato è che il 99% delle frenate avviene senza coinvolgere l’impianto ad attrito tradizionale, con una potenza di recupero che tocca i 300 kW.

Le prestazioni non sono da berlina tranquilla. La potenza massima di sistema raggiunge i 421 CV, la coppia arriva a 800 Nm e lo scatto da 0 a 100 chilometri orari si chiude in 4,5 secondi. Velocità massima autolimitata a 210 chilometri orari.

Il prezzo parte da 63.200 euro. Chi vuole spingersi oltre può aggiungere optional come le sospensioni pneumatiche AIRMATIC e l’asse posteriore sterzante, due voci che cambiano parecchio il comportamento della vettura, soprattutto in città e nelle manovre.

Dentro l’abitacolo, tra schermi e assistenza alla guida

Salendo a bordo l’elemento che cattura subito l’attenzione è il MBUX Hyperscreen, piazzato al centro della plancia, con software basato su MB.OS e collegato ai servizi digitali del marchio. Attenzione però, perché non è disponibile su tutta la gamma. L’Hyperscreen è legato all’allestimento PREMIUM PLUS, mentre la configurazione d’ingresso si accontenta di un display centrale da 14 pollici, che comunque non è poco.

La dotazione di sistemi ADAS è completa e permette di arrivare a un’assistenza alla guida di Livello 2, con il pacchetto di aiuti elettronici che copre le situazioni più comuni tra autostrada e traffico urbano.

Fonte: TecnoAndroid