iPhone 18 Pro Max, batteria +9,4% confermata dal teardown

Lo smontaggio completo di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max firmato iFixit è arrivato, tra articolo e video, e porta con sé una serie di conferme che gli appassionati aspettavano da settimane. Il pezzo forte, come sempre in questi casi, riguarda le batterie, ma dentro le scocche c’è parecchio altro da guardare, dal nuovo sistema di apertura variabile alla camera di vapore cresciuta di dimensioni.

Partendo dai numeri, che sono quelli che di solito fanno più rumore, il teardown conferma le capacità delle batterie nelle versioni solo eSIM. iPhone 18 Pro monta una batteria da 4.288 mAh, un incremento dello 0,8% rispetto ai 4.252 mAh di iPhone 17 Pro. Un aumento talmente contenuto che nell’uso quotidiano difficilmente si noterà. Discorso ben diverso per iPhone 18 Pro Max, che sale a 5.567 mAh contro i 5.088 mAh del predecessore, con una crescita del 9,4%. Qui il salto c’è ed è concreto, ed è la classica differenza che separa i due modelli della gamma quando si parla di autonomia.

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Solo eSIM o con carrellino, cambia tutto

Vale la pena ricordare che le versioni prive di slot per la scheda fisica non sono uguali ovunque. I modelli solo eSIM di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max vengono venduti negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait. In tutti gli altri Paesi, Italia compresa, il vassoietto per la SIM resta al suo posto, e questo si traduce in capacità leggermente diverse, già emerse in precedenza. Lo spazio guadagnato eliminando il carrellino non è enorme, ma su un dispositivo progettato al millimetro fa la differenza. È uno di quei dettagli che spiega perché due telefoni apparentemente identici possano avere numeri di autonomia non sovrapponibili a seconda del mercato in cui vengono acquistati.

Al di là della batteria, lo smontaggio ha permesso di osservare da vicino il nuovo sistema di apertura variabile presente su entrambi i modelli, una delle novità più interessanti sul fronte fotografico di questa generazione. E poi c’è la camera di vapore, più grande rispetto al passato, pensata per gestire meglio il calore durante le sessioni di utilizzo intenso, dai giochi alle registrazioni video prolungate.

Riparazioni più complicate e un problema inatteso

Non tutte le notizie sono positive, almeno per chi tiene alla riparabilità. La memoria NAND ora si trova all’interno della logic board a doppio strato, una scelta progettuale che rende gli interventi legati allo storage decisamente meno comodi. Tradotto: chi sperava in sostituzioni rapide o upgrade artigianali dovrà mettersi l’anima in pace, perché arrivare a quel componente significa lavorare su una struttura più complessa e stratificata.

C’è poi un aspetto che merita attenzione e che rappresenta una novità rispetto alle generazioni precedenti. Aprendo quattro esemplari di iPhone 18 Pro, la cornice in plastica dello schermo si è crepata o si è staccata in tre casi su quattro. Un problema mai riscontrato prima sui modelli passati, e che ovviamente solleva qualche dubbio sulla tenuta del componente durante le operazioni di apertura. iFixit stessa ha precisato che servono ulteriori test prima di trarre conclusioni definitive, quindi il dato va preso per quello che è: un’osservazione su un campione ristretto, non ancora una sentenza.

Resta il fatto che, messe in fila, queste scelte progettuali raccontano una direzione abbastanza chiara. Da un lato un’attenzione crescente alla gestione termica e alla capacità della batteria, soprattutto sul modello Max, dall’altro una densità costruttiva sempre maggiore che complica la vita a chi prova a mettere le mani dentro il dispositivo. La logic board a doppio strato ne è l’esempio più evidente, perché permette di guadagnare spazio prezioso ma trasforma alcune riparazioni in operazioni da laboratorio specializzato. Per chi acquista in Italia, il riferimento da tenere a mente restano le capacità dei modelli con slot SIM, già note, mentre i valori emersi dal teardown riguardano le unità destinate ai mercati dove la eSIM è ormai l’unica strada percorribile.

Fonte: TecnoAndroid