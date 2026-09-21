Lidl SILVERCREST: aspirapolvere senza fili con LED a 89 euro

Da giovedì 17 settembre, Lidl ha portato nei propri negozi l’aspirapolvere ricaricabile SILVERCREST, un dispositivo senza fili pensato per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche ma non vuole rinunciare a un risultato accurato. Il prezzo di vendita è di 89 euro, posizionando il prodotto in una fascia decisamente accessibile rispetto ai modelli cordless di marchi più affermati nel settore della pulizia domestica.

Il punto di forza dichiarato è la spazzola elettrica con luce LED integrata, che illumina angoli bui e zone poco visibili della casa, sotto i mobili, dietro le porte, negli spazi con scarsa illuminazione naturale, per individuare polvere, briciole e residui che una passata veloce spesso lascia inosservati. Un dettaglio pratico pensato per rendere più efficace ogni sessione di pulizia senza dover ripetere il passaggio più volte nella stessa zona.

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Tecnologia ciclonica senza sacchetto

L’aspirapolvere adotta la tecnologia ciclonica, che elimina la necessità del sacchetto raccoglipolvere tipico degli aspirapolvere tradizionali. Questo approccio riduce i costi ricorrenti legati all’acquisto di sacchetti di ricambio e semplifica le operazioni di svuotamento del contenitore, mantenendo al contempo una potenza di aspirazione costante durante l’utilizzo — un vantaggio tecnico comune ormai a gran parte degli aspirapolvere cordless di fascia media e alta, qui proposto a un prezzo di ingresso.

Design versatile: da aspirapolvere manuale a dispositivo per pavimenti

Il modello senza fili è progettato per due modalità d’uso distinte. Smontando il tubo di aspirazione, si trasforma in un aspirapolvere manuale ideale per piccole superfici, sedili dell’auto, divani o angoli difficili da raggiungere con il corpo completo del dispositivo. Mantenendo la configurazione completa, invece, diventa uno strumento pratico per la pulizia dei pavimenti, permettendo di spostarsi da una stanza all’altra senza dover gestire cavi o prese elettriche, un vantaggio concreto per chi vive in appartamenti su più livelli o con planimetrie articolate.

Fonte: TecnoAndroid