MagSafe o USB-C sul MacBook: quale ricarica conviene davvero

Scegliere tra MagSafe e USB-C per ricaricare un MacBook è una di quelle decisioni che sembrano banali finché non si guarda cosa cambia davvero, tra sicurezza fisica del portatile e velocità di ricarica. I MacBook più recenti hanno riportato in scena il connettore magnetico di Apple, che si stacca da solo se qualcuno inciampa nel cavo, ma continuano ad accettare anche l’alimentazione via porta USB-C, ormai standard di fatto in tutto il settore. Non si possono usare entrambi nello stesso momento, però entrambi hanno senso a seconda della situazione.

Prima di tutto una precisazione che genera parecchia confusione: il MagSafe dei MacBook non è lo stesso di iPhone. Quello degli smartphone si appoggia allo standard Qi e funziona senza fili, mentre sui portatili si parla di un connettore proprietario, molto più piccolo, che si aggancia magneticamente al telaio. L’idea di fondo resta identica, cioè attaccare l’alimentazione con una calamita invece di infilare una spina, ma la tecnologia sotto è diversa. Sui Mac, poi, si è arrivati alla terza generazione, MagSafe 3, e le varie versioni non sono compatibili tra loro perché cambiano dimensioni fisiche e potenza gestita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia davvero tra MagSafe e USB-C

Il vantaggio più evidente del connettore magnetico è la protezione. Se il cavo diventa un ostacolo, se qualcuno ci passa sopra o lo tira per sbaglio, si sfila e basta. Il portatile resta dov’è. Con USB-C la storia è diversa: il cavo va inserito nella porta giusta e, in caso di strattone, il Mac ha buone probabilità di seguire il cavo fino a terra. È una differenza banale sulla carta, un po’ meno quando succede.

Poi c’è il capitolo potenza, dove le cose si fanno interessanti. Il cavo MagSafe è pensato per la ricarica rapida: su MacBook Pro del 2021, MacBook Air dal 2022 in avanti e modelli successivi arriva a 140W, a patto di avere l’alimentatore adatto. Apple vende un adattatore da circa 90 euro che, abbinato al cavo magnetico, sblocca la ricarica veloce. Si parla di 50 per cento di batteria in mezz’ora, un ritmo niente male.

Con USB-C bisogna guardare le etichette. Lo standard di riferimento si ferma a 60W, ovvero meno della metà di quanto passa dal connettore magnetico. Esistono cavi speciali capaci di reggere 100W o addirittura 240W, e Apple stessa ne vende uno da 240W, ma non sono la norma. Vale la pena controllarlo prima di comprare un cavo qualsiasi pensando che ricarichi in fretta.

Quando conviene puntare sull’USB-C

Nella maggior parte dei casi il connettore magnetico resta la scelta più sensata. È più sicuro dal punto di vista fisico, supporta la ricarica veloce e soprattutto lascia libere le porte USB-C per accessori, monitor, dischi esterni. In più semplifica la vita, perché non costringe a studiare specifiche e standard: si usa la combinazione fornita da Apple e si va avanti.

Detto questo, l’USB-C ha un asso nella manica non da poco, cioè l’idea di un cavo solo per tutto. In viaggio fa una differenza enorme non doversi portare dietro un groviglio di alimentatori diversi. Un buon caricatore USB-C veloce alimenta il MacBook, iPhone, iPad e qualsiasi altro dispositivo con la stessa porta. Il connettore magnetico, invece, serve solo per i Mac e nient’altro.

C’è anche un bonus per chi ha un MacBook Pro uscito dopo novembre 2023: questi modelli reggono fino a 240W via USB-C, sempre con cavo e alimentatore giusti. Per chi punta alla ricarica ultrarapida è un argomento in più a favore della porta standard. La scelta dipende dalle abitudini di ognuno, e tenere entrambi i cavi a portata di mano permette di alternarli a seconda del momento.

Fonte: TecnoAndroid