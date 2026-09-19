Claude Docs arriva in chat: One Claude unifica tutto

Anthropic ha deciso di mettere ordine dentro Claude, e lo ha fatto con un pacchetto di aggiornamenti che punta dritto alla produttività quotidiana. Il nome scelto per raccogliere tutte queste novità è One Claude, un’etichetta che dice già molto: meno modalità separate, meno passaggi da un ambiente all’altro, tutto concentrato in un’unica interfaccia. Perché fino a oggi le funzioni c’erano, eccome, ma trovarle e capire dove usarle era un’altra storia.

La novità più concreta si chiama Claude Docs e permette all’assistente di generare documenti modificabili direttamente all’interno della conversazione. Niente esportazioni al volo, niente finestre aggiuntive. Basta chiedere, per esempio, un riepilogo di una pagina oppure una scheda informativa, e il documento compare lì nella chat, già pronto per essere sistemato. Di base resta privato, poi però può essere condiviso con i colleghi per lavorarci insieme. E chi preferisce strumenti più familiari può esportarlo e riaprirlo in Google Docs o in Microsoft Word.

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Slide e presentazioni senza cambiare finestra

Il discorso non si ferma ai testi. Anthropic ha aggiunto anche la creazione di slide e presentazioni, che prima richiedeva un passaggio obbligato attraverso Claude Design. Ora si chiede una presentazione e le slide vengono costruite dentro la chat, dove possono essere ritoccate oppure scaricate in formato PowerPoint o PDF. Un dettaglio che sembra piccolo ma che cambia parecchio il ritmo del lavoro, soprattutto per chi passa le giornate a preparare materiali da condividere in riunione. L’idea di fondo è abbastanza chiara: ridurre al minimo il numero di volte in cui si deve spiegare all’assistente cosa serve e dove. Tutto quello che nasce nella conversazione resta nella conversazione, con il contesto già caricato e senza dover ricominciare da capo ogni volta che si cambia tipo di contenuto.

Cowork e Artifacts diventano una cosa sola

L’altra modifica di peso riguarda l’unificazione di Cowork e Artifacts in un’unica interfaccia. Vale la pena spiegare cosa sono, perché i nomi da soli non aiutano granché. Cowork è la modalità dell’app che sfrutta intelligenze artificiali agentiche per portare a termine attività articolate su più passaggi: legge documenti di lavoro e a sua volta produce documenti, slide e fogli di calcolo. Gli Artifacts invece sono i contenuti veri e propri, dai documenti ai siti in HTML fino ai diagrammi, salvati in una barra laterale così da poterli recuperare in fretta.

Anthropic ha raccontato il ragionamento dietro la scelta. Design era stato immaginato come lo spazio dedicato al lavoro visivo, Cowork come un’area separata per le attività più complesse. Sulla carta filava, nella pratica un po’ meno. Gli utenti non capivano dove svolgere cosa, e il problema si aggravava per un motivo pratico: quello che si iniziava in una modalità non si portava dietro nell’altra. Da qui la decisione di fondere le due esperienze.

Il risultato è un assistente che dovrebbe capire da solo di cosa ha bisogno una determinata attività. Tutto ciò che prima era appannaggio esclusivo di Cowork e Design ora è raggiungibile da qualsiasi conversazione, con contesto, competenze e connettori già disponibili all’utente. Un’unica porta d’ingresso, insomma, invece di tre corridoi diversi.

Quando arrivano gli aggiornamenti

Sui tempi, Anthropic parla di una distribuzione nelle prossime settimane. I primi a ricevere le novità saranno gli abbonati ai piani Pro e Max, sia sul web sia su desktop e mobile. Per chi utilizza i piani Team e Free il rilascio è previsto a breve, senza però una data precisa.

Resta il fatto che la direzione presa con One Claude è piuttosto trasparente. Anthropic sta cercando di trasformare il proprio assistente in uno strumento di lavoro completo, capace di reggere il confronto con le suite di produttività tradizionali senza costringere chi lo usa a saltare continuamente da un’applicazione all’altra. La semplificazione dell’interfaccia va letta esattamente in questa chiave: meno attrito, più cose fatte dentro la stessa finestra di dialogo.

Fonte: TecnoAndroid