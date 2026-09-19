TIM Power Famiglia Iron: 201 Giga a 4,99 euro per gli ex clienti

TIM Power Famiglia Iron torna sotto i riflettori con una campagna SMS che l’operatore sta recapitando ad alcuni suoi ex clienti di rete mobile, con un prezzo fermo a 4,99 euro al mese e una promozione che raddoppia il traffico dati incluso. Il messaggio circola anche a metà Settembre 2026 e invita i destinatari a rientrare in TIM passando per un negozio entro il 28 Settembre 2026.

Il punto interessante riguarda i Giga. La tariffa, in origine, metteva sul tavolo 101 Giga complessivi, mentre ora la promo in corso porta il totale a 201 Giga mensili, frutto di 1 Giga di base più 200 Giga aggiuntivi bonus. Un dettaglio che nell’SMS viene semplificato, con la cifra arrotondata a 200 Giga, e che sulla pagina informativa raggiungibile dal link presente nel messaggio non risulta ancora aggiornato, dato che lì compaiono sempre i vecchi 101 Giga.

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Il testo inviato agli ex clienti selezionati recita: “Riparti alla grande e passa al 5G di TIM a soli 4,99 euro al mese! Se sei un cliente Iliad, Coop o di un operatore virtuale, puoi passare a TIM a soli 4,99 euro al mese con 200 GIGA 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione 6,99 euro, SIM 10 euro. Vieni nei nostri negozi entro il 28/9. Dettagli e costi https://on.tim.it/dc7”.

Cosa comprende l’offerta e quanto costa davvero

Nel pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e i 201 Giga di traffico dati utilizzabili anche in 5G, qui però con il profilo base limitato a 250 Mbps in download. Il canone resta di 4,99 euro al mese.

Alle spese si aggiunge il costo di attivazione di 6,99 euro, previsto dal 23 Febbraio 2025 per tutte le offerte operator attack sottoscritte nei negozi TIM, più il primo mese anticipato e i 10 euro della nuova SIM ricaricabile, salvo promozioni locali. I 200 Giga bonus, va detto, arrivano entro 5 giorni dall’attivazione e in alcuni casi sono stati segnalati ritardi, situazione che si risolve contattando l’operatore.

C’è poi una curiosità tecnica: ad alcuni clienti che hanno attivato la tariffa è comparsa sulla linea l’opzione gratuita TIM 15 Giga 5G valida per 30 giorni, quella pensata normalmente per chi attende l’attivazione di TIM Unica con Giga illimitati. Probabile retaggio del periodo in cui l’offerta era legata alla convergenza con il fisso.

Da quali operatori si può arrivare

La sottoscrizione richiede la portabilità del numero da Iliad e da una serie di operatori virtuali, con l’esclusione di Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali e Noitel. L’elenco completo comprende Iliad, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova), Dimensione, Massima Energia e Segnoverde.

Formalmente si tratta di un’offerta operator attack, quindi attivabile anche senza aver ricevuto l’SMS. Il messaggio winback, tra l’altro, può finire pure a chi si trova con un gestore escluso dalla MNP, che dunque non potrebbe comunque procedere. Dal 9 Giugno 2026 la tariffa è disponibile senza obbligo di convergenza con la rete fissa, anche direttamente online tramite una pagina dedicata, sempre con la promo del raddoppio dei Giga.

Convergenza, pagamenti e velocità

Le offerte operator attack nei negozi restano compatibili con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa a un massimo di 6 SIM mobili addebitando i costi in fattura e regalando Giga illimitati in 5G Ultra. Il superamento di 600 Giga mensili viene considerato uso non conforme a buona fede, con ulteriori parametri in vigore da Luglio 2025. Dal 26 Luglio 2026 il servizio esiste in una versione con un digitale aggiuntivo a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC, a 2,90 euro al mese per la prima SIM e 0 euro per le altre cinque, costo azzerato per i primi 12 mesi con la promozione Limited Edition fino al 26 Settembre 2026.

Chi vuole il 5G Ultra, con 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, può contare sull’opzione 5G Ultra Summer Edition disponibile dall’8 Giugno 2026 a 1,99 euro una tantum fino al 31 Dicembre 2026, poi 1,99 euro al mese. I rinnovi, infine, si pagano su credito residuo oppure con TIM Ricarica Automatica, attivabile anche in un secondo momento.

Fonte: TecnoAndroid