Chatbot AI: tre ambiti dove non affidarsi ai suoi consigli

Chiedere all’intelligenza artificiale di pianificare qualcosa funziona benissimo, finché non funziona affatto: tre escursionisti poco esperti hanno domandato a un chatbot come affrontare la scalata di una montagna in California e si sono sentiti consigliare una quantità di acqua e cibo molto inferiore al necessario. Risultato: un’uscita che doveva durare otto ore si è trasformata in un calvario di più giorni, chiuso dall’intervento di una squadra di soccorso. Non c’era nessun bug, nessun malfunzionamento. C’era un consiglio plausibile, sbagliato, servito con la solita sicurezza granitica.

Chi lavora ogni giorno con questi strumenti prima o poi ci arriva da solo: l’AI è preziosa per certe cose e potenzialmente pericolosa per altre. La discriminante non è quanto sia complicato il compito, ma cosa succede se la risposta è sbagliata. Un itinerario sballato fa perdere mezza giornata di vacanza. Un consiglio medico sbagliato costa molto di più.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tre ambiti dove non delegare mai la decisione finale

Il primo è quello delle avventure all’aperto. L’AI è ottima per individuare sentieri, preparare le domande giuste da girare ai guardiaparco, raccogliere indicazioni su percorsi già verificati. Ma non può essere l’autorità finale su escursioni in montagna, campeggio in zone remote, attraversamenti di fiumi, o qualsiasi attività che dipenda da meteo e terreno. Il punto non è che il chatbot ignori l’escursionismo, è che non sa cosa non sa. Non conosce le condizioni del sentiero oggi, non sa se il ponte ha retto all’ultima pioggia, non ha idea della reale preparazione fisica di chi lo interroga. E soprattutto non paga conseguenze se sbaglia. Guide alpine, guardiaparco ed escursionisti locali sì. Un prompt sensato suona così: sto pianificando un’escursione a una certa destinazione, non darmi consigli su sicurezza o attrezzatura, aiutami piuttosto a preparare una lista di domande da fare alla guida alpina e al servizio guardiaparco prima di partire.

Secondo territorio proibito: le decisioni sulla salute. Un chatbot può spiegare la terminologia medica complicata, aiutare a preparare le domande per una visita, dare un’idea generale di cosa aspettarsi da un trattamento. Non deve mai avere l’ultima parola. Uno strumento che minimizza un sintomo che invece richiede attenzione immediata è uno scenario che nessuno vuole vivere. Fra un medico e un chatbot non cambia solo la competenza, cambia la responsabilità.

Terzo: le scelte finanziarie importanti. Comprare casa, aprire un’attività, investire i risparmi sono decisioni con effetti lunghi anni, che un modello linguistico affronta con la stessa disinvoltura con cui propone una ricetta. Il rischio non è soltanto l’errore, è il tono sicuro che lo rende credibile. Un’allucinazione su un tasso di interesse inventato o su una norma fiscale ormai superata può costare parecchio. Meglio usarla per capire i concetti e arrivare preparati dal consulente.

Tre campi dove usarla senza esitazioni

La pianificazione dei viaggi è il terreno naturale di questi strumenti, perché l’errore costa poco e il lavoro risparmiato è tanto. Itinerari giorno per giorno, attrazioni scelte in base ai propri gusti, alternative per il maltempo, confronto fra sistemazioni: qui l’AI se la cava molto bene. Unica regola, verificare tutto prima di prenotare, perché orari e prezzi cambiano e i locali chiudono.

Poi c’è l’organizzazione di feste ed eventi. Individuare il locale, scegliere le decorazioni, montare una playlist, costruire il menu, coordinare i regali. Ore di lavoro risparmiate senza rischi veri. Per chi non è un organizzatore nato, ricevere un piano completo e doversi limitare alla decisione finale è una liberazione.

Terzo uso sicuro, le routine di produttività. Strutturare la giornata lavorativa, costruire una lista di priorità realistica, dividere il lavoro in blocchi con pause fisiche e mentali, trovare un modo per chiudere senza portarsi i pensieri a letto. Basso rischio, resa quotidiana alta.

Il criterio è lineare e vale ovunque: attività a basso rischio, l’AI guida. Rischio medio, assiste e le informazioni si controllano. Rischio alto, dove ci sono di mezzo salute, sicurezza fisica o patrimonio, l’AI prepara le domande e un professionista in carne e ossa dà le risposte. Nessun chatbot merita fiducia cieca.

Fonte: TecnoAndroid