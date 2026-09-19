G.Skill nega la garanzia RAM per una scheggia sul PCB

Una garanzia negata per un graffio grande quanto la punta di uno spillo: è quello che è capitato a un utente di Reddit che aveva provato a far valere la RMA su un banco di RAM G.Skill, trovandosi davanti a un rifiuto secco. Il motivo? Una scheggiatura minuscola su un angolo del PCB, praticamente invisibile se non si guarda la foto ingrandita. Il problema originale del modulo non è stato specificato nel dettaglio, ma l’ipotesi più probabile è che semplicemente non funzionasse più.

Chi mastica un po’ di elettronica lo nota subito: quella zona dello stampato è inerte. Niente tracce, niente contatti, nessun componente saldato. È il bordo del circuito, l’area che nella pratica serve solo a tenere insieme il resto. L’idea che una sbeccatura lì possa mandare in tilt un modulo di memoria è, per usare un eufemismo, difficile da sostenere. Eppure tanto è bastato per far saltare la pratica di assistenza.

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Il regolamento parla chiaro, anche quando sembra assurdo

Il punto fastidioso è che, formalmente, G.Skill non ha violato nulla. Le condizioni ufficiali della casa parlano chiaro: qualsiasi danno derivante da modifiche, uso improprio, incidenti, smontaggio, negligenza o condizioni d’uso anomale fa decadere la copertura. E qui sta il nodo, perché la clausola non distingue tra un danno che compromette il funzionamento e uno puramente estetico. Un angolo scheggiato rientra nella categoria “danno fisico” e tanto basta.

Volendo interpretare la posizione del produttore nel modo più generoso possibile, si potrebbe dire che un graffio del genere lascia intuire una caduta del kit, e che una caduta può aver provocato micro danni invisibili altrove sul modulo. Microfratture nelle saldature, stress meccanico sui chip, cose di questo tipo. È una ricostruzione teoricamente plausibile, ma piuttosto scomoda da accettare quando ci si trova dall’altra parte, con un pezzo di hardware che non va e una richiesta respinta senza troppe spiegazioni.

Un problema che non riguarda solo le memorie

Il caso ha fatto il giro dei forum proprio perché tocca un nervo scoperto che va ben oltre i componenti informatici. Chiunque abbia provato a far valere una garanzia su un elettrodomestico, uno smartphone o un pezzo di PC sa che il margine di discrezionalità del produttore è enorme. Le formule contrattuali sono scritte in modo abbastanza elastico da coprire quasi ogni scenario, e sta poi al tecnico che apre il pacco decidere se quel segno sul telaio è usura normale oppure prova di maltrattamento.

Nel mondo dell’hardware la questione si fa ancora più spinosa, perché i moduli di memoria passano per diverse mani prima di arrivare al consumatore. Confezionamento, trasporto, magazzino, montaggio dentro il case. Le occasioni per raccogliere un segnetto sul bordo del circuito stampato non mancano di certo, e non è detto che sia colpa di chi alla fine si ritrova il pezzo tra le mani.

C’è poi il tema di come vengono maneggiate queste pratiche. Una foto scattata male, un angolo ripreso con la luce sbagliata, e un difetto che nella realtà è quasi impercettibile diventa il motivo per chiudere tutto. Il consumatore si ritrova con poche armi a disposizione, perché contestare la valutazione significa avviare un braccio di ferro che quasi sempre costa più tempo ed energia di quanto valga il prodotto stesso.

La vicenda serve soprattutto come promemoria pratico per chi compra hardware: conviene documentare lo stato dei componenti al momento dell’apertura della confezione, fotografare i pezzi prima del montaggio e conservare tutto. Non risolve il problema alla radice, ma almeno offre qualcosa da mettere sul tavolo nel caso in cui un angolo scheggiato diventi il pretesto per dire no.

Fonte: TecnoAndroid