Sistema Solare, un granello di polvere svela il campo magnetico del Sole

Un granello di polvere grande quanto un frammento invisibile a occhio nudo custodiva il campo magnetico fossile del Sistema Solare, registrato nei primi 200.000 anni dopo la nascita del Sole. Non si tratta di una simulazione o di un modello teorico, ma di una traccia reale, rimasta congelata nella materia per miliardi di anni, che racconta come fosse l’ambiente magnetico attorno alla nostra stella quando questa aveva appena iniziato a brillare. E il dato che colpisce di più riguarda l’intensità, perché quel campo risultava molte volte più forte di quello terrestre attuale.

Una memoria magnetica sopravvissuta a miliardi di anni

L’idea che un granello di polvere possa funzionare come una specie di archivio è meno strana di quanto sembri. Alcuni materiali, quando si formano in presenza di un campo magnetico, ne conservano l’orientamento e in parte anche la forza, un po’ come farebbe un nastro magnetico registrato una volta sola e mai più cancellato. Se il granello resta indisturbato, quella informazione resiste. Ed è esattamente ciò che è accaduto qui, con una testimonianza che risale a una fase in cui il Sistema Solare non era ancora un sistema di pianeti, ma soltanto una nube di gas e polveri in rotazione attorno a una stella giovanissima.

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Parlare dei primi 200.000 anni significa spostarsi in un momento che, su scala astronomica, equivale quasi a un istante. Il Sole si era appena acceso, i corpi solidi stavano cominciando ad aggregarsi e l’intero ambiente circostante era attraversato da forze che avrebbero determinato la forma finale del sistema planetario. Avere in mano un frammento materiale di quel periodo, e non solo un calcolo indiretto, cambia la qualità delle informazioni disponibili.

Perché l’intensità del campo cambia le carte in tavola

Il confronto con la Terra rende l’idea in modo immediato. Il nostro pianeta possiede un campo magnetico che protegge la superficie dalle particelle cariche provenienti dallo spazio, eppure quel campo magnetico primordiale risultava molte volte superiore. Una condizione del genere non è un dettaglio secondario, perché i campi magnetici intensi influenzano il movimento del materiale attorno a una stella appena formata, il modo in cui gas e polveri si spostano e la rapidità con cui la materia riesce ad aggregarsi.

Detto in termini semplici, un ambiente fortemente magnetizzato può accelerare o frenare i processi che portano alla nascita dei pianeti. Il magnetismo agisce sulle particelle cariche e le costringe a seguire traiettorie precise, trasportando materiale verso la stella oppure allontanandolo. Trovare la firma di un campo così potente nella fase iniziale della vita del Sole significa avere un vincolo concreto per capire quali scenari siano plausibili e quali vadano scartati.

Un tassello fisico dentro una storia ricostruita a pezzi

La ricostruzione delle origini del Sistema Solare è sempre stata un lavoro fatto di indizi sparsi, spesso ricavati osservando altre stelle giovani sparse nella galassia. Un granello fossile proveniente dalla nostra stessa storia rappresenta invece una prova diretta, appartenente al luogo esatto in cui tutto è avvenuto. Non un’analogia, non un caso simile osservato a distanza di anni luce, ma materia che si trovava lì quando il Sole aveva poche decine di migliaia di anni.

Quel frammento continua a portare con sé l’impronta di un magnetismo antichissimo, molte volte più intenso di quello che oggi orienta le bussole sulla Terra.