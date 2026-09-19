PS5 Linux, TheFloW abbandona il progetto dopo l’alert a Sony

Chi seguiva da vicino il progetto PS5 Linux si è ritrovato davanti a una notizia che cambia parecchio le carte in tavola, perché lo sviluppatore principale ha deciso di farsi da parte proprio nel momento in cui la vulnerabilità chiave è finita nelle mani di Sony. Andy Nguyen, che nella scena è conosciuto con il nickname TheFloW, ha annunciato l’abbandono dello sviluppo, incluso tutto il lavoro che era stato programmato per PS5 Pro.

La falla in questione non era un dettaglio tecnico qualsiasi. Serviva ad aggirare una delle barriere più profonde della console, quella che separa il software ufficiale dall’hardware vero e proprio, e permetteva di caricare un bootloader personalizzato capace di avviare un ambiente Linux completo. Detto in parole semplici, con quel punto d’ingresso una PlayStation 5 poteva diventare un computer a tutti gli effetti, con CPU, GPU, porte USB, rete e archiviazione utilizzabili direttamente.

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Perché quella vulnerabilità valeva tanto

PS5 usa un hypervisor per tenere isolato il software della console e per controllare chi può accedere a cosa a livello hardware. Per il progetto ps5-linux quel muro era l’ostacolo numero uno. Il loader sfrutta proprio le vulnerabilità dell’hypervisor per eseguire un bootloader su misura e far partire un sistema separato da quello originale Sony. Il repository indica il supporto a una lunga lista di firmware, dalla versione 3.00 fino alla 7.61.

Il punto è che non si parla di una modifica estetica dell’interfaccia o dell’installazione di un’applicazione qualsiasi. Una volta che Linux su PS5 parte, l’idea è sfruttare una fetta consistente dell’hardware della console. La documentazione elenca gli otto core della CPU, la GPU AMD, l’uscita HDMI fino a 4K a 60 Hz, le porte USB, Ethernet, Bluetooth e persino il lettore Blu-ray. Chi vuole può anche dedicare un SSD M.2 compatibile interamente all’ambiente Linux, tenendolo separato dal resto.

Il codice del loader contiene componenti pensati apposta per dialogare con il kernel e con l’hypervisor, quindi non è un programmino che si lancia dal menu della console. Gli stessi sviluppatori lo descrivono come un payload Linux che sfrutta le vulnerabilità HV per eseguire un bootloader personalizzato. Una distinzione tecnica che spiega bene perché quella falla avesse un valore così alto per chi lavora al progetto.

La segnalazione a Sony e cosa succede adesso

Nguyen sostiene di aver individuato la stessa vulnerabilità tempo fa, tenendola però privata. Altri ricercatori l’avrebbero scoperta in modo indipendente e uno di loro, identificato come Jordy, l’avrebbe poi comunicata a Sony attraverso i canali ufficiali.

La conseguenza principale riguarda il supporto ai firmware futuri. Con i dettagli in mano grazie al proprio programma di sicurezza, Sony può analizzare il problema e chiuderlo con un aggiornamento. A quel punto una console aggiornata non offrirebbe più il punto di ingresso che serve al loader per funzionare, e il supporto resterebbe confinato alle versioni ancora vulnerabili. È esattamente questo il motivo dietro l’abbandono del lavoro pianificato per PS5 Pro, una scommessa che a conti fatti rischiava di diventare inutile prima ancora di essere completata.

Il progetto pubblico però non è stato cancellato. Il codice del loader resta disponibile con licenza GPL 3.0, il che significa che chiunque può studiarlo, modificarlo e portarlo avanti. Il repository continua a contenere loader, patch e strumenti sviluppati per far girare Linux sulla console, quindi il destino di PS5 Linux non dipende soltanto dalle scelte del suo autore originale.

La documentazione attuale, del resto, conferma che l’obiettivo dichiarato resta ambizioso. Non solo far partire un sistema operativo alternativo, ma usare la console come una piattaforma informatica completa, con ambiente desktop funzionante, giochi Steam ed emulatori. Un traguardo che, dopo la segnalazione, dipenderà da quanto rapidamente Sony deciderà di intervenire sul firmware e da quanti sviluppatori raccoglieranno il testimone lasciato libero.

Fonte: TecnoAndroid