Lente a contatto misura lo stress leggendo la serotonina

Misurare lo stress con una lente a contatto sembra fantascienza, eppure è esattamente la direzione presa da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’Università della California Meridionale, che ha messo a punto una lente a contatto capace di analizzare le lacrime e leggere al loro interno un indicatore biologico legato al nostro equilibrio emotivo. Il punto di partenza è semplice quanto scomodo: tutti sanno riconoscere quando sono sotto pressione, quasi nessuno sa dire quanto.

Perché il problema, oggi, è proprio quello. Lo stress è diventato una specie di sottofondo costante della vita moderna, qualcosa che accompagna le giornate di chiunque, chi in dose leggera e chi molto meno. Trasformare quella sensazione in un numero, però, resta un’impresa. Medici e ricercatori si affidano quasi sempre a questionari, scale di valutazione, diari compilati dai pazienti. Strumenti utili, per carità, ma inevitabilmente soggettivi. Due persone possono vivere la stessa identica pressione e raccontarla in modi completamente diversi, una minimizzando e l’altra descrivendola come insostenibile.

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Come funziona la lente che legge le lacrime

La base di tutto è una normale lente morbida in idrogel, quelle che milioni di persone indossano ogni giorno senza pensarci. La differenza sta in ciò che viene integrato al suo interno: sensori elettrochimici stampabili ed elastici, progettati per adattarsi alla curvatura e al movimento dell’occhio senza risultare rigidi o fastidiosi. Il meccanismo, ridotto all’osso, è questo: il sensore entra in contatto con le molecole presenti nel liquido lacrimale, ne rileva la concentrazione e la traduce in un segnale misurabile.

La sostanza sotto osservazione è la serotonina, coinvolta nella regolazione dell’umore. I suoi livelli nelle lacrime tendono a calare quando lo stress aumenta, e questo la rende un marcatore interessante per chi cerca un dato oggettivo al posto di una descrizione a parole. Invece di un prelievo di sangue o di un colloquio in cui il paziente prova a spiegare come si sente, l’idea è osservare un indicatore biologico direttamente sulla superficie dell’occhio, in modo continuo e senza aghi.

Perché le lacrime sono un terreno così interessante

Le lacrime hanno un vantaggio evidente rispetto ad altri fluidi corporei: sono accessibili senza alcuna procedura invasiva. Non servono siringhe, non serve un laboratorio, non serve nemmeno che la persona interrompa quello che sta facendo. Una lente indossata normalmente può raccogliere informazioni mentre chi la porta lavora, studia, guida o semplicemente vive la giornata. È una differenza sostanziale rispetto agli approcci tradizionali, che fotografano un singolo momento e lasciano scoperto tutto il resto.

C’è poi il tema della continuità. Lo stress non è un evento isolato, si accumula, cresce, scende, ritorna. Un questionario compilato una volta alla settimana restituisce un’istantanea, mentre un sensore indossabile potrebbe seguire l’andamento nel tempo, mostrando come il corpo reagisce a situazioni specifiche. Su questo terreno si gioca buona parte dell’interesse verso i dispositivi indossabili applicati alla salute mentale, un campo dove finora la tecnologia ha fatto meno strada rispetto al monitoraggio di parametri come battito cardiaco o qualità del sonno.

L’integrazione di sensori elettrochimici in un supporto morbido e già familiare come la lente a contatto rappresenta il nodo tecnico più delicato. Componenti elettronici stampabili ed elastici devono convivere con l’idrogel senza comprometterne il comfort né la trasparenza, mantenendo al tempo stesso una sensibilità sufficiente a cogliere concentrazioni molto basse di molecole. È la stessa sfida che negli anni ha frenato altri progetti di lenti intelligenti, dai sensori per il glucosio a quelli pensati per il monitoraggio della pressione oculare. Il lavoro del team guidato dall’Università della California Meridionale si inserisce in questo filone, con l’obiettivo di rendere la misurazione dello stress qualcosa di concreto e ripetibile, non più affidato soltanto alla percezione di chi lo vive.

Fonte: TecnoAndroid