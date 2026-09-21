Dead Space rinasce su Nokia 3310: il demake gratis a 2 colori

Chi si aspettava un ritorno in grande stile della saga horror di EA dovrà accontentarsi di qualcosa di molto più piccolo, ma non per questo meno interessante: Dead Space è tornato sotto forma di demake pensato per girare, almeno idealmente, su un Nokia 3310. Il progetto porta la firma dello sviluppatore indipendente Davide Puato, che lo ha pubblicato su itch.io rendendolo scaricabile senza spendere un centesimo. Grafica monocromatica, sprite enormi e contrastatissimi, animazioni ridotte all’osso. Esattamente quello che ci si immagina quando si prova a comprimere un survival horror spaziale dentro i limiti di un telefono che, all’epoca, faceva girare Snake.

L’operazione nasce nel contesto della Nokia 3310 Jam 6, una game jam che impone regole piuttosto severe a chi partecipa. Due colori, niente di più, e un comparto sonoro mono costruito con effetti essenziali, quasi bip. Nelle prime fasi il progetto non era nemmeno giocabile, si trattava più che altro di una dimostrazione visiva. La versione attualmente disponibile, invece, è completa e interattiva dall’inizio alla fine, il che cambia parecchio le carte in tavola.

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Come si gioca a Dead Space Nokia

I comandi sono ridotti al minimo sindacale, coerentemente con lo spirito del progetto. L’Isaac Clarke bidimensionale si muove con le frecce direzionali, prende la mira con il tasto Z e spara con il tasto X. Il tasto C, invece, gestisce due funzioni che i fan riconosceranno al volo: la stasi e la cura. Nient’altro. Nessun menu complicato, nessuna gestione dell’inventario con decine di slot, nessun sistema di potenziamenti stratificato. Solo l’essenziale, che poi è proprio il punto della faccenda.

Il risultato, considerando i paletti autoimposti, resta sorprendente. Gli scontri con gli alieni letali della serie funzionano, la tensione in qualche modo passa anche attraverso quattro pixel mal contati, e ci sono pure alcuni enigmi costruiti con criterio. Non parliamo di decine di ore di gioco, ovviamente, ma di un’esperienza breve che riesce a strappare qualche momento davvero azzeccato a chi conosce il materiale originale. E il fatto che sia gratuita aiuta parecchio a perdonare qualsiasi ruvidità.

Un omaggio che arriva in un momento particolare per la serie

Il tempismo di questo demake ha un suo peso specifico. Il futuro del franchise, al momento, appare tutt’altro che definito. Il remake pubblicato da EA non ha raggiunto i numeri di vendita che l’azienda si attendeva, e questo ha raffreddato parecchio le prospettive di un nuovo capitolo ufficiale. A complicare il quadro c’è anche l’annuncio di Glen Schofield, creatore originale della saga, che ha comunicato il proprio ritiro dallo sviluppo di videogiochi.

In uno scenario del genere, un progetto amatoriale costruito attorno ai limiti tecnici di un cellulare degli anni Duemila assume un significato diverso. Non è solo un esercizio di stile o una curiosità da condividere sui social per due giorni. È una dichiarazione d’affetto verso una serie che continua a contare una base di appassionati sparsa in tutto il mondo, gente che evidentemente non ha smesso di pensarci nemmeno quando il publisher ha rallentato.

Va detto che i demake, come categoria, hanno ormai una loro dignità consolidata nella scena indipendente. Prendere un titolo moderno, complesso, pieno di effetti e ridurlo alla sua struttura più nuda serve a capire cosa funziona davvero in quel gioco. Se la tensione sopravvive anche in bianco e nero con sei pixel di sprite, allora il design originale aveva basi solide. Nel caso di Dead Space Nokia la prova sembra superata, almeno per quei pochi minuti in cui il giocatore si trova a schivare creature ostili in corridoi larghi quanto lo schermo. Il download è disponibile su itch.io, dove la pagina raccoglie anche le informazioni sulla jam e sulle limitazioni tecniche rispettate durante lo sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid