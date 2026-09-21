Meta One arriva su Instagram, WhatsApp e Facebook: tutti i nuovi abbonamenti

Meta incrementa il modello degli abbonamenti sulle proprie piattaforme con Meta One, un’offerta pensata per portare più funzionalità, più strumenti creativi e un accesso più esteso all’intelligenza artificiale all’interno delle app del gruppo.

Il nuovo servizio interessa Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI e viene proposto attraverso formule differenti, rivolte sia agli utenti comuni sia a creator, professionisti e aziende. L’esperienza di base delle applicazioni continuerà però a essere disponibile gratuitamente. Meta ha già introdotto oltre 50 funzionalità legate ai nuovi piani e, secondo quanto comunicato dall’azienda, sono già 15 milioni gli abbonamenti e le prove attivate. L’offerta verrà inoltre ampliata progressivamente ad altri prodotti, tra cui Edits e gli occhiali dotati di AI.

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Dai singoli abbonamenti ai nuovi pacchetti AI

Il catalogo parte dai piani dedicati alle singole piattaforme. Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus aggiungono strumenti di personalizzazione, comunicazione e gestione dei contenuti che non fanno parte dell’esperienza gratuita standard. Instagram Plus, ad esempio, ha recentemente introdotto font personalizzati per messaggi diretti e Storie, notifiche legate alla visualizzazione delle Storie da parte di persone specifiche e anteprime dei DM. Facebook Plus punta invece sulla personalizzazione dell’esperienza, con nuove opzioni per Messenger, maggiori informazioni sulle prestazioni dei Reels e super reaction estese anche ai contenuti del Feed.

WhatsApp Plus si concentra maggiormente sull’organizzazione. Tra le novità in fase di test figurano maggiore spazio per i backup di chat e contenuti multimediali e le Focus Schedules, pensate per gestire automaticamente la visibilità o il silenziamento delle conversazioni in determinati momenti. Il passaggio più importante è però rappresentato dai pacchetti Core e Premium, che combinano i vantaggi dei singoli abbonamenti con un utilizzo più ampio degli strumenti di AI.

Il piano Core consente, tra le altre cose, di utilizzare più frequentemente funzioni come Restyle su Instagram, gli effetti vocali e gli strumenti creativi, oltre a generare più immagini e video attraverso Meta AI. Premium porta ulteriormente verso un utilizzo intensivo dell’intelligenza artificiale, offrendo il livello più elevato di accesso alle capacità creative previste dal servizio.

Meta precisa che Meta AI rimarrà gratuita per le attività quotidiane. I nuovi abbonamenti servono quindi a estendere il numero di utilizzi e l’accesso alle funzioni più impegnative dal punto di vista computazionale.

Quanto costano Meta One, Core e Premium

I prezzi cambiano in funzione del piano scelto e del tipo di utilizzo. Per i singoli prodotti si parte da 2,49 euro al mese, mentre i bundle dedicati agli utenti arrivano a 20,99 euro. Nel dettaglio, Instagram Plus costa 2,99 euro al mese, mentre WhatsApp Plus parte da 2,49 euro e Facebook Plus da 2,99 euro.

Il piano Core costa 6,99 euro al mese e riunisce le funzionalità dei tre servizi, aggiungendo un accesso più ampio agli strumenti AI. Il livello Premium sale invece a 20,99 euro al mese, con una maggiore disponibilità delle funzioni di generazione e modifica dei contenuti. Meta ha previsto anche una gamma specifica per creator e aziende. Il piano Essential parte da 16,99 euro al mese e introduce strumenti per rafforzare la presenza online, insieme a un accesso più ampio a Meta Business Agent su WhatsApp.

Con Advanced, disponibile da 54,99 euro mensili, entrano in gioco funzioni più professionali, come la programmazione delle Storie fino a 30 giorni, i link nei post e nei Reels organici, analytics esportabili e strumenti più approfonditi per analizzare il pubblico. È inoltre possibile consentire l’accesso al proprio account a membri del team senza condividere la password. Per realtà più strutturate arrivano infine Expert, da 169 euro al mese, e Max, da 549 euro al mese. Questi livelli puntano soprattutto sulla gestione di attività su larga scala e offrono la maggiore capacità disponibile per Meta Business Agent.

Creator e aziende possono gestire tutto direttamente dalle app

Una parte importante della strategia riguarda il mondo professionale. Meta vuole infatti trasformare le proprie applicazioni in strumenti sempre più completi per chi deve costruire un pubblico, promuovere un’attività e gestire i rapporti con i clienti.

Tra le nuove possibilità viene introdotto un profilo avanzato con informazioni come sito web, sedi e opinioni degli utenti. I creator possono inoltre mettere maggiormente in evidenza il pulsante per seguirli nei Reels e automatizzare gli inviti rivolti alle persone che interagiscono con i loro contenuti. Un altro elemento centrale è Meta Business Agent, che permette alle aziende di estendere la gestione delle conversazioni con i clienti attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire assistenza anche al di fuori degli orari tradizionali, direttamente su WhatsApp.

Il progetto non si ferma ai piani disponibili oggi. Meta prevede infatti ulteriori strumenti dedicati al marketing, alla produzione dei contenuti, alle operazioni aziendali e all’ottimizzazione delle attività. Tra le prossime novità c’è anche Edits Plus, che dovrebbe offrire maggiore spazio di archiviazione cloud per sincronizzare i progetti tra dispositivi e un accesso più ampio al futuro assistente di Edits. Quest’ultimo sarà orientato all’analisi degli insight di Instagram e alla generazione di nuove idee per i contenuti.

I piani Meta One sono già disponibili a livello globale, anche se prezzi, funzioni e disponibilità possono cambiare in base alla regione, all’applicazione e allo specifico account. Meta invita quindi gli utenti a verificare direttamente il processo di sottoscrizione per conoscere l’offerta effettivamente disponibile.

Fonte: TecnoAndroid