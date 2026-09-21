Thief NewDark 1.29: i nemici ora vedono l’ombra del ladro

Chi ha passato ore a muoversi nell’oscurità di Thief sa bene che la luce è il vero nemico, ma ora anche l’ombra proiettata dal ladro può diventare un problema. Le Corbeau ha rilasciato NewDark 1.29, l’aggiornamento del progetto amatoriale che tiene in vita i primi due capitoli della serie su PC, e tra le novità ne spunta una parecchio curiosa, un sistema ancora sperimentale che consente all’intelligenza artificiale dei nemici di accorgersi dell’ombra del giocatore, con tutto quello che ne consegue in termini di reazioni delle guardie.

Il cuore tecnico di questa revisione sta nella variante Hardware Transform Lighting, che sposta sulla GPU le trasformazioni dei vertici prima gestite dalla CPU. Sembra un dettaglio da addetti ai lavori, e in parte lo è, ma le conseguenze si vedono eccome. Liberando quella parte del lavoro, il motore può appoggiarsi ai pixel shader e quindi gestire effetti che nel 1998 erano pura fantascienza, dalle ombre morbide al normal mapping.

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Ombre, materiali e superfici che finalmente si comportano come dovrebbero

Le ombre dinamiche sfruttano la tecnica Percentage Closer Soft Shadows, mentre il Parallax Occlusion Mapping simula il rilievo delle superfici, così mattoni e pavimenti smettono di sembrare disegni piatti incollati su un muro. Ci si mette anche l’occlusione ambientale in spazio schermo, che arricchisce l’ombreggiatura negli angoli e nei punti di contatto tra gli oggetti. Il risultato è un intervento che tocca insieme le luci e il modo in cui vengono percepiti i materiali, due aspetti che nei giochi stealth contano quanto il level design. A proposito di materiali, ora possono usare normal map, height map e specular map. Le mappe speculari permettono di regolare intensità, lucentezza, riflessi dell’ambiente e autoilluminazione, e a queste si aggiungono riflessi ambientali dinamici e particelle morbide. Non si tratta quindi del solito trucco di alzare la risoluzione delle texture e sperare che basti, qui cambia proprio il modo in cui le superfici rispondono alla luce.

Acqua, nebbia e il vecchio motore che continua a convivere con il nuovo

Anche l’acqua riceve un trattamento dedicato dentro Thief, con normal map, riflessi ambientali e rifrazione nel passaggio dall’aria al liquido. Negli ambienti sommersi compaiono fasci di luce e una sfocatura legata alla distanza, mentre nebbia e volumi luminosi allargano il discorso sugli effetti volumetrici. Sul fronte del post processing arrivano scie luminose, anche a forma di stella, e l’adattamento della luminanza, quella cosa per cui gli occhi impiegano un attimo ad abituarsi quando si passa da una stanza buia a una illuminata. Il vecchio percorso di rendering software non viene buttato via. Resta in uso per newsky e per i modelli dell’inventario, e le due modalità convivono dentro il motore. Chi vuole confrontarle può farlo al volo con il comando togglehwtlenable, che consente di saltare dall’una all’altra mentre il gioco gira, senza riavvii o menu da esplorare.

Un secondo cantiere aperto su Thief Gold

Il primo capitolo è al centro anche di un progetto separato, basato su RTX Remix e ancora agli inizi, che sperimenta il path tracing. La voglia di rimettere mano a Thief Gold non è nuova e si affianca ai pacchetti di texture HD arrivati nel 2020 per entrambi i giochi, realizzati con strumenti di intelligenza artificiale capaci di alzare la risoluzione delle immagini originali senza stravolgere lo stile artistico di partenza.

Il download di NewDark 1.29 è disponibile sulla pagina ufficiale del progetto.

Fonte: TecnoAndroid