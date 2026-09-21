AI Act, il rinvio pesa su PMI e pubbliche amministrazioni

Il rinvio degli obblighi previsti dall’AI Act ha tolto un peso immediato dalle spalle di chi sviluppa o utilizza sistemi di intelligenza artificiale, ma il sollievo dura poco, perché il vero nodo è un altro e riguarda la credibilità stessa delle scadenze europee. Quando un calendario normativo viene riscritto mentre le aziende stanno già lavorando per rispettarlo, il messaggio che arriva non è rassicurante. Anzi, complica i conti di chi aveva messo a bilancio tempo, personale e denaro per arrivare pronto.

Il punto non è tanto la singola proroga, che in sé può anche avere ragioni comprensibili. Il problema è l’effetto cumulativo di un quadro che cambia direzione in corsa. Chi pianifica investimenti in tecnologia non ragiona sul trimestre, ragiona su cicli lunghi, con fornitori da scegliere, contratti da firmare, competenze da costruire. Spostare i paletti a gioco iniziato significa costringere tutti a rifare i calcoli.

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Perché l’incertezza pesa soprattutto su PMI e pubbliche amministrazioni

Le grandi organizzazioni hanno strutture interne in grado di assorbire un cambio di rotta. Uffici legali, consulenti, team dedicati alla compliance: quando la scadenza slitta, riprogrammano e vanno avanti. Le PMI no. Per una piccola impresa, prepararsi a una normativa complessa significa spesso distogliere risorse dal lavoro quotidiano, affidarsi a consulenze esterne, sostenere costi che non sempre si recuperano. Se poi la scadenza si sposta, quella spesa resta lì, già sostenuta, senza un ritorno immediato.

Discorso simile per le amministrazioni pubbliche, dove i tempi della programmazione sono ancora più rigidi. Un ente che aveva previsto un percorso di adeguamento all’interno di una pianificazione pluriennale si trova a dover giustificare scelte fatte sulla base di un calendario che nel frattempo è cambiato. E in contesti dove ogni euro speso va motivato, l’incertezza normativa diventa un ostacolo concreto, non una questione teorica.

C’è anche un aspetto meno visibile ma altrettanto rilevante, che riguarda la fiducia. Chi ha investito per primo, muovendosi in anticipo per farsi trovare pronto, rischia di sentirsi penalizzato rispetto a chi ha deciso di aspettare. È un segnale che non aiuta la cultura della conformità, perché premia l’attesa invece della preparazione.

Il valore delle regole dipende anche dalla loro stabilità

Una regolamentazione funziona se è prevedibile. Non basta scrivere norme tecnicamente solide, serve che il percorso per applicarle resti riconoscibile nel tempo. Altrimenti il rischio è che le imprese smettano di considerare le scadenze come vincoli reali e comincino a trattarle come ipotesi, da verificare di volta in volta. Ed è esattamente lo scenario opposto a quello che una legislazione sull’intelligenza artificiale dovrebbe produrre.

L’Europa ha costruito attorno all’AI Act un’idea precisa: fissare standard chiari, dare garanzie sui diritti, offrire al mercato un quadro certo entro cui muoversi. Quel quadro, però, funziona solo se le date tengono. Ogni spostamento indebolisce la percezione di solidità dell’impianto e alimenta il dubbio che le prossime tappe possano subire la stessa sorte.

Sul piano pratico, il rinvio concede respiro a chi era indietro. Sul piano strategico, però, lascia aperta una domanda che riguarda tutti gli operatori del settore, dalle software house ai fornitori di servizi digitali fino agli enti locali: su quale orizzonte temporale conviene ragionare? La risposta, oggi, è meno chiara di quanto fosse all’inizio del percorso normativo. Il costo dell’incertezza non compare in nessuna voce di bilancio, eppure si paga. Si paga in progetti rimandati, in decisioni congelate, in investimenti che restano nel cassetto perché nessuno vuole rischiare di muoversi nella direzione sbagliata.

Fonte: TecnoAndroid