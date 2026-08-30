Laser scioglie il ghiaccio nelle centrali nucleari in minuti

Un laser capace di sciogliere il ghiaccio nelle centrali nucleari in pochi minuti è la soluzione messa a punto dalla University of South Florida per un problema che, visto da fuori, sembra quasi banale ma che nella pratica complica non poco la manutenzione degli impianti. Perché sì, dentro un reattore il ghiaccio non è soltanto ghiaccio: fa parte di un sistema di sicurezza, e quando si comporta male bisogna intervenire con delicatezza.

Chi non lavora nel settore difficilmente immagina quante variabili vadano tenute sotto controllo in una centrale. Alcuni reattori sono equipaggiati con enormi strutture note come condensatori a ghiaccio, pensate per assorbire calore e abbassare in fretta la pressione all’interno dell’edificio di contenimento nel caso in cui si verifichi un incidente. Non è un dettaglio secondario, è una barriera pensata proprio per gli scenari peggiori.

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Perché i cestelli di ghiaccio creano grattacapi

Il funzionamento è meno esotico di quanto sembri. Il ghiaccio viene conservato in migliaia di cestelli, e durante le ispezioni ciascuno di questi contenitori deve essere sollevato e pesato per capire in che condizioni si trova. Il ghiaccio, tra l’altro, è addizionato con boro, elemento che nel mondo nucleare ha una funzione ben precisa nel controllo delle reazioni. Un lavoro lungo, ripetitivo, che richiede tempo e personale.

Il guaio arriva quando viene aggiunto ghiaccio nuovo. Due cestelli vicini, nel giro di poco, possono letteralmente congelarsi insieme e diventare un blocco unico. A quel punto separarli senza rovinare nulla diventa un’operazione delicata, perché una forzatura di troppo rischia di danneggiare il sistema che dovrebbe garantire sicurezza. E parliamo di componenti che non si sostituiscono con una gita al negozio di ferramenta.

Chi ha lavorato su questi impianti conosce bene la scena: squadre impegnate a liberare contenitori attaccati tra loro, con la necessità di procedere piano per non compromettere le strutture. Ore di lavoro che si accumulano, in un ambiente dove ogni intervento va pianificato nei minimi dettagli e ogni errore ha un costo elevato.

Il laser messo alla prova sul campo

Da qui l’idea sviluppata dalla University of South Florida, che ha portato alla realizzazione di uno strumento laser pensato proprio per intervenire su quei blocchi di ghiaccio indesiderati. L’obiettivo dichiarato è semplice: eliminare il problema alla radice, riducendo drasticamente i tempi rispetto ai metodi tradizionali. Pochi minuti al posto di procedure ben più lunghe e faticose.

La tecnologia non è rimasta chiusa in laboratorio. È stata sperimentata in due centrali della Tennessee Valley Authority, l’ente che gestisce impianti negli Stati Uniti, dove i condensatori a ghiaccio sono effettivamente in funzione. Un passaggio importante, perché una cosa è testare un dispositivo in condizioni controllate, un’altra è vederlo lavorare in un contesto operativo reale con tutte le regole e i vincoli che un sito nucleare porta con sé.

L’aspetto interessante di questa applicazione sta nella sua specificità. Non si tratta di un laser generico riadattato alla meglio, ma di uno strumento nato per rispondere a un’esigenza che riguarda una fetta ben precisa del parco reattori mondiale. Un problema di nicchia, certo, ma con ricadute concrete su tempi di fermo, sicurezza degli operatori e integrità delle attrezzature.