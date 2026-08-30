Porter Airlines, volo cancellato per un bambino senza cintura

Un volo cancellato per una cintura di sicurezza non allacciata: è quanto accaduto a bordo di un aereo della compagnia canadese Porter Airlines, fermato e riportato indietro dopo che un bambino, evidentemente spaventato, si è rifiutato più volte di sedersi al proprio posto. Il velivolo aveva già lasciato il terminal del Victoria International Airport, nella Columbia Britannica, e stava percorrendo la via di rullaggio in direzione della pista, quindi a pochi minuti dal decollo.

Non è servito molto perché la situazione si trasformasse in un problema operativo. Un passeggero non assicurato al sedile, indipendentemente dall’età, blocca la procedura di partenza, perché nessun comandante può autorizzare il decollo se la cabina non risulta in ordine. Il piccolo, in preda alla paura, non ha voluto restare al proprio posto e l’equipaggio si è trovato davanti a un vicolo cieco.

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Perché una cintura slacciata blocca un aereo intero

Le regole di sicurezza aerea non ammettono margini di trattativa nella fase più delicata del volo. Il momento del decollo, insieme a quello dell’atterraggio, è statisticamente il più critico, e per questo ogni persona a bordo deve trovarsi seduta, con la cintura chiusa e lo schienale in posizione verticale. Non è una formalità burocratica ma una condizione tecnica per poter partire. Se un passeggero resta in piedi o si sposta liberamente in cabina, l’aereo semplicemente non decolla.

Il personale di bordo, in casi come questo, ha un margine di manovra ridotto. Può tentare di rassicurare, spiegare, cercare la collaborazione dei genitori e degli altri viaggiatori, ma se il tentativo non funziona la sola alternativa è tornare indietro. Ed è quello che è stato deciso per il volo Porter Airlines, che ha invertito la rotta prima ancora di arrivare in pista. Da lì alla cancellazione il passo è stato breve, con tutte le conseguenze che una decisione del genere porta con sé.

I disagi per gli altri passeggeri

Chi era a bordo si è ritrovato improvvisamente a terra, con i piani della giornata da rifare. Un volo annullato significa coincidenze perse, prenotazioni da riorganizzare, attese negli spazi comuni dell’aeroporto in cerca di una sistemazione alternativa. Il tutto per una circostanza che nessuno avrebbe potuto prevedere al momento dell’imbarco.

Va detto che la paura di volare nei bambini non è un fenomeno raro. Il rumore dei motori, la sensazione di essere chiusi in uno spazio ristretto, la vibrazione della fusoliera durante il rullaggio possono generare reazioni difficili da gestire, soprattutto quando si tratta della prima esperienza in aereo. La differenza, in questo caso, l’ha fatta il momento in cui è emersa la crisi, cioè quando l’aereo era già in movimento e ormai lontano dal gate.

L’episodio riporta l’attenzione su un aspetto poco discusso del trasporto aereo, ovvero quanto il funzionamento di un volo dipenda dalla collaborazione di ogni singola persona a bordo. Centinaia di controlli tecnici, procedure standardizzate, sistemi di sicurezza sofisticati, e poi tutto si ferma davanti a una cintura che resta aperta. La catena si interrompe nel punto più semplice e imprevedibile, quello umano.

Per Porter Airlines si è trattato di una scelta obbligata, dettata dalle procedure e non da valutazioni discrezionali dell’equipaggio. Nessun comandante rischia di partire con la cabina non in sicurezza, perché la responsabilità in caso di incidente sarebbe totale. La decisione di rientrare al terminal e cancellare la partenza, per quanto pesante sui passeggeri, resta l’unica compatibile con i protocolli in vigore negli aeroporti canadesi come in quelli di tutto il mondo.