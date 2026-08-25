WhatsApp rafforza la sicurezza con passkey multiple e nuova 2FA

WhatsApp incrementa gli strumenti dedicati alla sicurezza degli account con una serie di novità pensate per rendere più semplice proteggere l’accesso e riconoscere situazioni potenzialmente sospette.

L’aggiornamento coinvolge soprattutto le passkey, la verifica in due passaggi e le informazioni mostrate quando arriva una chiamata da un numero non presente tra i contatti. Le novità si aggiungono alla crittografia end-to-end, attiva per impostazione predefinita per mantenere private le conversazioni tra le persone coinvolte.

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Più passkey per lo stesso account

La novità più rilevante riguarda le passkey, già utilizzate da oltre un miliardo di persone su WhatsApp. Questo sistema permette di verificare la propria identità utilizzando l’impronta digitale, il Face ID oppure il codice di blocco dello schermo, senza dover ricorrere ogni volta a codici o PIN.

WhatsApp introduce ora la possibilità di aggiungere più di una passkey allo stesso account. La funzione è particolarmente utile per chi utilizza dispositivi appartenenti a piattaforme differenti, come smartphone Android e iOS. L’impostazione può essere raggiunta direttamente dall’app attraverso Impostazioni > Account > Passkey, consentendo di gestire le chiavi associate al proprio account.

La verifica in due passaggi diventa più difficile da indovinare

Anche la verifica in due passaggi riceve un cambiamento destinato a rafforzarne la protezione. Il sistema aggiunge un livello di sicurezza ulteriore per impedire che altre persone possano prendere il controllo dell’account anche nel caso in cui riescano a ottenere il codice di accesso monouso.

Finora la protezione si basava su un PIN di sei cifre. WhatsApp sta introducendo invece una password completa, che può essere più lunga, contenere lettere e numeri e utilizzare anche caratteri speciali. La modifica amplia quindi le possibilità di creare una credenziale più complessa rispetto al precedente codice numerico. L’azienda invita inoltre gli utenti che utilizzano combinazioni particolarmente semplici, come 123456, ad aggiornare la propria password.

Su Android arrivano più informazioni sulle chiamate

Un’altra modifica riguarda le chiamate ricevute da persone che non sono presenti nella rubrica dei contatti. Su Android WhatsApp mostrerà infatti maggiori informazioni associate al numero, così da fornire più elementi prima di decidere se rispondere.

Tra i dati visualizzati potranno comparire l’indicazione che il numero appartiene a un altro Paese e l’eventuale presenza di gruppi in comune.