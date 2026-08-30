Crimson Desert Enhanced: arriva la 2.0 ma gli update rallentano

Gli aggiornamenti di Crimson Desert stanno per cambiare passo, e Pearl Abyss non ha nemmeno provato a girarci intorno. L’annuncio arrivato durante la Gamescom Opening Night Live ha sorpreso un po’ tutti, perché nessuno si aspettava una cosa chiamata Crimson Desert Enhanced. In pratica si tratta di due cose insieme: un aggiornamento 2.0 vero e proprio, che aggiunge parecchia profondità alla storia, e una specie di ribattezzamento morbido del gioco, il punto d’arrivo di tutto il lavoro fatto dallo studio dal lancio in poi. E proprio qui sta la notizia meno scontata, ovvero che quel flusso costante di contenuti gratuiti sta per rallentare.

Cosa cambia con Crimson Desert Enhanced

Il direttore PR e marketing Will Powers lo ha spiegato in un’intervista senza troppi giri di parole, definendo questo momento “un ottimo punto di transizione”. Il ragionamento è abbastanza lineare: c’è stato un ritmo di aggiornamenti molto sostenuto, uno dietro l’altro, che ha continuato ad allargare il mondo di Pywell pezzo dopo pezzo. Con la versione 2.0 quel percorso arriva a compimento, e secondo Powers anche i nomi scelti non sono casuali. Definire il gioco “Enhanced” significa presentarlo come un’esperienza finalmente completa, realizzata per intero all’interno di quel mondo.

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Le parole successive sono state ancora più esplicite. Powers ha detto che gli aggiornamenti continueranno a esserci, ma che difficilmente manterranno la stessa portata, la stessa dimensione e la stessa regolarità di prima. Il motivo è semplice e riguarda le risorse: lo studio sta spostando la forza lavoro dedicata agli update periodici verso il DLC in arrivo. Non è un addio al supporto post lancio, piuttosto una riorganizzazione delle priorità interne.

Il DLC e i piani di Pearl Abyss

L’espansione a pagamento resta prevista entro la fine dell’anno, anche se dettagli concreti su cosa conterrà non ne sono ancora arrivati. Stessa cosa per i progetti successivi, perché Pearl Abyss ha lasciato intendere di avere in mente ulteriori sviluppi per quello che sta diventando a tutti gli effetti un franchise, senza però mettere nulla di preciso sul tavolo. Per ora si sa solo che l’intenzione c’è.

Il contesto, del resto, aiuta a capire perché lo studio si senta così sicuro. In cinque mesi il gioco ha accumulato aggiornamenti corposi e numeri di vendita imponenti, al punto che la fase di dimostrazione della propria validità sembra ampiamente superata. Non capita spesso che un’uscita nuova regga un ritmo simile senza cedere, e Crimson Desert ci è riuscito.

Bonus milionari e conti che raccontano il successo

C’è poi un dettaglio contabile che dice molto più di qualsiasi comunicato trionfalistico. Pearl Abyss ha registrato un aumento delle spese per il personale pari al 94%, e la causa non è un’assunzione di massa: si tratta di pagamenti legati ai bonus di performance distribuiti a 1.035 dipendenti. Un numero che, tradotto, significa che il gioco ha reso abbastanza da permettere allo studio di premiare praticamente tutta la propria forza lavoro.

È anche il modo più concreto per leggere la scelta di rallentare gli aggiornamenti gratuiti. Con un titolo che ha performato oltre le aspettative e un’espansione da costruire, spostare gli sviluppatori dove serve di più ha una sua logica industriale piuttosto evidente. Chi ha seguito il gioco dal debutto ha visto arrivare contenuti a cadenza serrata, e ora quella cadenza si dirada in favore di qualcosa di più grosso. Il pacchetto Enhanced, intanto, resta il biglietto da visita di questa fase: tutto quello che è stato aggiunto finora, più l’aggiornamento 2.0 con le sue integrazioni narrative, raccolto sotto un’unica etichetta. Il prossimo capitolo passa dal DLC, e su quello lo studio ha deciso di concentrare tutto quello che ha.