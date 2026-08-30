WhatsApp, arriva l’Avviso truffa: analisi sul telefono

Chi utilizza WhatsApp in versione beta su Android potrebbe imbattersi in una novità che cambia il modo in cui l’app gestisce i messaggi sospetti. Si chiama Avviso truffa ed è una funzione che analizza in automatico i messaggi in arrivo da contatti sconosciuti, segnalando quelli che sembrano ricalcare gli schemi classici delle truffe online. Il tutto avviene grazie a un modello di apprendimento automatico eseguito direttamente sullo smartphone, senza che il contenuto delle conversazioni finisca sui server di WhatsApp o di Meta. Il dettaglio non è secondario, anzi. Significa che la crittografia end to end resta esattamente com’era, perché l’analisi si svolge in locale e scatta soltanto quando arriva un messaggio da qualcuno che non è in rubrica. Nessun passaggio nel cloud, nessuna elaborazione remota.

Come funziona l’Avviso truffa dentro le chat

Quando il sistema individua un messaggio che presenta caratteristiche riconducibili a raggiri già noti, nella conversazione compare la dicitura “Potrebbe trattarsi di una truffa”. L’avviso è visibile solo a chi riceve il messaggio, quindi il mittente non viene informato di essere stato classificato come sospetto. Da lì si aprono due strade: bloccare e segnalare il contatto, oppure marcare la chat come attendibile e proseguire senza altre interruzioni.

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La funzione è facoltativa e arriva disattivata per impostazione predefinita, con la possibilità di spegnerla in qualsiasi momento. C’è anche un registro delle attività consultabile dal telefono, dove si può controllare quando l’Avviso truffa è entrato in azione, quali messaggi sono stati segnalati e quale versione del modello era attiva in quel momento. Anche queste informazioni restano sul dispositivo e non vengono condivise con Meta.

Un altro aspetto pratico riguarda gli aggiornamenti. Il modello di machine learning può essere rinfrescato in background, senza attendere una nuova versione completa dell’app. In questo modo Meta riesce ad adattare il sistema ai nuovi schemi che i truffatori inventano di continuo, senza far passare settimane.

Trasparenza, privacy e falsi positivi

Meta ha costruito attorno alla funzione una serie di meccanismi pensati per rendere verificabile il comportamento del sistema. Ogni versione del modello viene registrata in un registro pubblico di trasparenza prima di essere distribuita, e l’app ne controlla l’integrità prima di installarla sul telefono. Un doppio passaggio che serve a evitare sorprese.

Anche il momento del download è stato studiato per lasciare meno tracce possibili. La richiesta di aggiornamento passa attraverso un server che rimuove l’indirizzo IP, così da non poter risalire a chi sta scaricando la nuova versione del modello. Piccoli accorgimenti che, messi in fila, raccontano l’impostazione scelta dall’azienda.

C’è poi il capitolo dei falsi positivi, che in sistemi del genere sono inevitabili. Se una conversazione legittima viene segnalata per errore e l’utente la contrassegna come attendibile, WhatsApp può proporre di condividere gli ultimi cinque messaggi della chat con l’azienda. Anche qui si tratta di una scelta libera, non di un passaggio obbligato, e serve esclusivamente a raffinare il modello riducendo gli errori futuri.

Chi la sta già vedendo e come restare aggiornati

Al momento la funzione anti truffa è arrivata soltanto a un gruppo ristretto di beta tester di WhatsApp per Android, con un rilascio che procede a scaglioni. È stata individuata nelle versioni beta 2.26.34.1 e 2.26.34.2, anche se installare l’ultima release non basta a garantirne l’attivazione immediata, dato che la distribuzione avviene lato server.

Per non perdersi le novità conviene comunque tenere l’app sempre aggiornata tramite il Google Play Store. Chi invece vuole mettere le mani in anticipo su ciò che è ancora in sviluppo può valutare il passaggio al canale beta di WhatsApp, che resta il modo più diretto per provare funzioni non ancora arrivate a tutti. Il quadro generale è quello di una piattaforma che prova ad arginare truffe sempre più frequenti sfruttando l’intelligenza artificiale, ma senza spostare l’analisi delle conversazioni dal telefono ai server. Un livello di protezione in più che lascia all’utente il controllo su cosa accade alle proprie chat.