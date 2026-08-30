Hyundai N, arriva una nuova gamma sportiva tra N e N Line

La divisione Hyundai N si prepara ad allargare i confini, e lo fa in un modo che farà piacere a chi finora ha guardato quelle sigle con un misto di desiderio e rassegnazione per il prezzo. La casa coreana ha confermato l’arrivo di una terza fascia sportiva, collocata esattamente a metà strada tra le N vere e proprie e le più morbide N Line, pensata per i segmenti ad alto volume. Tradotto: più cavalli e più carattere, senza dover per forza mettere in conto una vettura nata per la pista.

L’annuncio è arrivato durante l’Investor Day 2026 organizzato in Corea, dove Jose Munoz, presidente e amministratore delegato di Hyundai, ha spiegato senza troppi giri di parole che le prestazioni sono “un business profittevole” e “non soltanto emotivo”. Secondo i numeri presentati, oggi Hyundai N copre circa il 30% del mercato performance, quota che l’azienda punta a portare oltre il 60% entro il 2030. Per riuscirci la gamma passerà dagli attuali cinque modelli a più di sette, distribuiti in 40 mercati, con un obiettivo di 100.000 vendite annue entro il 2030. Cinque volte le 20.000 unità registrate nel 2025.

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Una fascia intermedia che qualcuno ha già ribattezzato N Lite

Il passaggio più interessante del discorso di Munoz riguarda proprio questa nuova famiglia: “Stiamo aggiungendo qualcosa tra N e N Line, una nuova variante ad alte prestazioni di volume che eredita motori e componenti dalle N, così chi vuole quella sensazione ogni giorno andando al lavoro può averla senza comprare un’auto da pista”. Il nome commerciale non esiste ancora, ma la stampa australiana l’ha già etichettata come N Lite, definizione che rende bene l’idea.

Il ragionamento tecnico è abbastanza chiaro: recuperare pezzi già sviluppati per le N e riconfezionarli con un occhio di riguardo all’usabilità quotidiana. Sul fronte estetico le differenze tra N Line e N sono già oggi piuttosto sottili, quindi è lecito attendersi che anche la nuova serie giochi sulle stesse sfumature, con un pizzico di aggressività in più rispetto ai modelli standard. Per le motorizzazioni si parla di un mix tra elettrico e ibrido, a seconda del modello.

Il motivo di tutta l’operazione sta nei numeri, che Munoz ha snocciolato con la freddezza di chi guarda i bilanci: “N ha venduto 20.000 unità lo scorso anno, N Line 161.000. Questa si colloca in mezzo, ed è lì che c’è il volume”. Attualmente il costruttore conta cinque modelli N e dodici N Line nel mondo, anche se le hot hatch i20 e i30 usciranno presto di scena e la berlina sportiva Elantra sta per cambiare generazione.

La sorpresa a trazione posteriore

Tra i progetti futuri figurano un SUV sportivo di ingresso che potrebbe raccogliere l’eredità della defunta Kona N e, soprattutto, un modello ancora senza nome costruito su una nuova architettura con motore anteriore e trazione posteriore o integrale. Quest’ultima è la voce che fa drizzare le antenne agli appassionati di guida, tanto più che secondo Hyundai rappresenta la fetta di mercato potenzialmente più ampia, pari al 22%. Il rovescio della medaglia c’è: il grafico mostrato lascia intendere un posizionamento di prezzo superiore a quello di Ioniq 5 N e Ioniq 6 N, quindi economica non sarà.

Restano poi altri spazi bianchi che Hyundai non ha ancora riempito e che ha comunque messo nero su bianco: un modello a trazione posteriore o integrale ancora più accessibile (7%), una compatta elettrica (1%), una elettrica premium (6%), un SUV premium (18%), una GT di lusso (8%) e un capitolo generico di varie ed eventuali (3%). Nella casella della piccola elettrica sportiva l’unico indiziato al momento è la chiacchierata Ioniq 3 N, che per dimensioni e vocazione sembrerebbe calzare a pennello.