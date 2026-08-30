Hyundai, nuove batterie: costi -30% e durata +20% entro il 2028

Le batterie Hyundai diventano il vero centro di gravità dei piani annunciati dal gruppo coreano al suo investor day: celle nuove capaci di tagliare i costi del 30% e un sistema di gestione che, entro il 2028, dovrebbe allungare la vita media degli accumulatori del 20%. Accanto a questo, una spinta sulla guida autonoma, un ampliamento della capacità produttiva e una collaborazione con Amazon che si allarga oltre i confini statunitensi. In pratica, il gigantesco piano prodotto da oltre cento nuovi modelli entro il 2030 poggia su una base tecnica che l’azienda ha costruito in casa.

Celle sviluppate in casa e costi in discesa

Hyundai ha giocato d’anticipo sull’elettrico per anni e ora quel vantaggio comincia a incassare dividendi concreti. Le nuove celle sviluppate internamente offrono più del doppio della potenza in uscita rispetto alle celle ad alto contenuto di nichel usate finora, con tempi di ricarica ridotti del 40%. Il debutto è previsto sul futuro Santa Fe oppure sul modello Genesis a range extender, quindi non su una vetrina tecnologica isolata ma su prodotti destinati a numeri reali.

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Dal prossimo anno le auto elettriche del gruppo passeranno alle celle NCM a medio contenuto di nichel. È qui che arriva il taglio dei costi vicino al 30%, mantenendo comunque prestazioni ottimali nelle condizioni di guida quotidiane. Non solo: a parità di dimensioni, queste batterie offrono il 30% di energia in più rispetto alle equivalenti LFP. L’ultimo pezzo del puzzle è il sistema di gestione della batteria basato su cloud, che verrà migliorato entro il 2028 e dovrebbe estendere la durata degli accumulatori del 20% in media.

Guida autonoma, Atria AI e i robotaxi

Sul fronte della guida autonoma, le prime Ioniq 5 robotaxi destinate a Waymo verranno consegnate nel quarto trimestre e serviranno a rendere possibile un’espansione internazionale dei servizi di robotaxi già dal 2027. In parallelo Motional, controllata dal gruppo, utilizzerà a sua volta le Ioniq 5 robotaxi, con l’avvio delle operazioni commerciali previsto entro quest’anno a Las Vegas e altre città in arrivo nel 2027.

C’è poi un lavoro meno visibile ma decisivo, quello sulla standardizzazione. Hyundai Motor Group sta uniformando la propria architettura dei sensori attorno all’ecosistema NVIDIA, così che i dati raccolti da Hyundai Motor, Kia, 42dot e Motional possano essere integrati e usati con un unico standard coerente. Tradotto: quello che impara una società diventa immediatamente patrimonio delle altre.

Entro la fine dell’anno è attesa anche la messa in campo di Atria AI, l’intelligenza artificiale per la guida autonoma del gruppo, che alimenterà il sistema di livello 2+ in arrivo nel 2028. L’azienda ha spiegato che Atria AI verrà estesa progressivamente ai veicoli di serie, costruendo una gamma completa di capacità di guida autonoma dal livello 2+ fino al livello 4. Con milioni di veicoli venduti ogni anno, la mole di dati raccolti dovrebbe accelerare parecchio i progressi del software.

Amazon, stabilimenti e più di cento modelli

L’alleanza con Amazon sembra funzionare, tanto che gli annunci su Amazon Autos verranno estesi a mercati fuori dagli Stati Uniti già il prossimo anno. Alexa integrata arriverà su tutta la gamma Hyundai e successivamente sui modelli Genesis, mentre Amazon Web Services viene usato per accelerare le capacità cloud e di intelligenza artificiale del gruppo. Amazon, dal suo lato, starebbe valutando l’impiego di veicoli Hyundai a celle a combustibile.

Per sostenere oltre cento nuovi modelli entro il 2030, la capacità produttiva crescerà di 1,27 milioni di unità a livello globale. Il Nord America aggiungerà 500.000 unità, gli impianti indiani 320.000, la Corea 200.000 veicoli e i siti CKD altri 250.000. Sempre in Nord America l’obiettivo di approvvigionamento locale dei componenti sale all’80% dal precedente 60%, con più di dieci ibridi previsti sul continente entro il 2030, prodotti negli stabilimenti Hyundai Motor Manufacturing Alabama e Hyundai Motor Group Metaplant America.