Mini cervelli umani vivi 5 anni in laboratorio: cosa è successo

Cinque anni di vita in laboratorio per dei mini cervelli umani coltivati in provetta, un risultato che finora nessuno era riuscito a raggiungere e che sta facendo discutere parecchio chi si occupa di neuroscienze. Non solo questi ammassi di cellule sono rimasti vitali molto più a lungo del previsto, ma sembrano anche essere invecchiati in modo simile a un cervello vero, con cambiamenti che ricordano quelli osservati nel tessuto umano nel corso del tempo. “Siamo rimasti un po’ scioccati dai risultati”, ha ammesso lo scienziato che ha lavorato al progetto, una frase che dice molto sul clima con cui è stata accolta la scoperta.

Il punto interessante non è soltanto la durata, per quanto il record parli da solo. È il fatto che questi organoidi cerebrali non si siano limitati a sopravvivere, restando congelati in uno stadio immaturo, ma abbiano continuato a evolversi. Una differenza sostanziale, perché fino a ora uno dei limiti più fastidiosi di questi modelli era proprio la loro giovinezza perenne, che li rendeva poco utili per studiare tutto ciò che accade nel cervello con il passare degli anni.

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Mini cervelli umani: perché 5 anni cambiano le carte in tavola

Chi lavora con i modelli cerebrali in vitro conosce bene il problema: tenere in vita tessuto nervoso umano fuori dal corpo è complicato, e più passa il tempo più le cose tendono a degradarsi. Riuscire ad arrivare a un quinquennio significa aprire una finestra di osservazione lunghissima rispetto agli standard precedenti. E significa poter guardare processi che prima erano fuori portata, quelli lenti, quelli che si manifestano solo dopo anni.

L’aspetto che ha sorpreso i ricercatori riguarda proprio l’invecchiamento cellulare. Questi mini cervelli non sono rimasti identici a se stessi, hanno mostrato segni di maturazione progressiva che rispecchiano quanto avviene nel tessuto reale. Un comportamento che nessuno dava per scontato, visto che si tratta comunque di strutture semplificate, prive di vasi sanguigni veri e propri e di tutto il contesto che circonda un organo funzionante dentro un cranio.

Cosa può servire davvero questo tipo di ricerca

Il valore pratico sta tutto qui: avere a disposizione un tessuto cerebrale umano che invecchia in laboratorio permette di studiare da vicino ciò che succede quando qualcosa va storto. Le malattie neurodegenerative, per fare l’esempio più ovvio, si sviluppano nell’arco di decenni e sono difficilissime da riprodurre nei modelli animali, che hanno tempi biologici e caratteristiche diverse dalle nostre. Un organoide che matura sul serio offre un terreno di prova più realistico.

C’è poi il capitolo dei test farmacologici. Poter osservare come reagisce del tessuto nervoso umano invecchiato, e non giovane, significa raccogliere informazioni molto più vicine alla realtà clinica. Nessuno sostiene che questi mini cervelli siano equivalenti a un organo completo, e i ricercatori sono i primi a ribadirlo, ma la distanza tra il modello e la cosa vera si è accorciata parecchio.

Lo stupore espresso dal team di ricerca racconta anche un’altra cosa, e cioè che nemmeno chi ha condotto l’esperimento si aspettava una traiettoria così fedele a quella biologica. Un risultato arrivato quasi per accumulo, tenendo in vita le colture anno dopo anno e osservando cosa succedeva, senza avere la certezza che qualcosa sarebbe successo davvero.