Californium-252, 23 milioni di euro per un solo grammo

Vale una fortuna e non lo si trova da nessuna parte in natura: il californium-252 è uno di quei materiali che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza, e invece esistono davvero, prodotti in un solo posto al mondo. Il suo prezzo viene stimato nell’ordine dei milioni di dollari al grammo, con punte che arrivano fino a circa 23 milioni di euro per un singolo grammo. Non è un errore di battitura. È semplicemente il risultato di una combinazione difficile da battere: un materiale che non esiste spontaneamente sul pianeta, che decade in fretta e che richiede un processo produttivo complicatissimo.

La sigla con cui viene identificato è Cf-252, e basta questo per collocarlo nella categoria degli isotopi radioattivi più particolari mai utilizzati dall’uomo. Non è un metallo che si estrae da una miniera, non lo si recupera come sottoprodotto di qualche altra lavorazione industriale. Va costruito, atomo dopo atomo, in impianti dedicati che nel mondo si contano su meno di una mano.

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Perché un grammo costa quanto un palazzo

Il punto è che il californium appartiene alla famiglia degli elementi che non si trovano in giacimenti naturali. Devono essere sintetizzati, e la sintesi non è una procedura rapida. Ci vogliono tempo, strutture specializzate e condizioni che pochissime realtà al mondo sono in grado di garantire. A questo si aggiunge il secondo fattore che fa lievitare il valore: il decadimento. L’isotopo perde progressivamente le sue caratteristiche, quindi non si può accumulare una scorta e dimenticarsene per anni. Va prodotto, distribuito e utilizzato con una tempistica precisa, altrimenti quello che resta è materiale ormai poco utile.

Questo spiega perché le quantità circolanti siano minuscole. Non si parla di chili, nemmeno di grammi interi in molti casi. Le forniture ragionano su frazioni piccolissime, e ogni singolo microgrammo ha un percorso tracciato dall’inizio alla fine. Quando un materiale è così scarso e così richiesto, il prezzo smette di seguire logiche normali e diventa il riflesso della difficoltà tecnica che c’è dietro.

Oak Ridge, l’unico indirizzo al mondo

Tutta la produzione mondiale passa da Oak Ridge, il laboratorio statunitense che da decenni rappresenta l’unico punto di riferimento per questo tipo di materiale. Non esiste un’alternativa, non c’è un concorrente che possa subentrare dall’oggi al domani. Chi ha bisogno di californium-252 si rivolge lì, punto.

Ed è proprio a Oak Ridge che stanno lavorando per cambiare le regole del gioco. Sono in corso studi per aumentare l’efficienza produttiva, cioè per ottenere più materiale nello stesso arco di tempo e con lo stesso impianto. Un obiettivo che sembra tecnico e un po’ arido, ma che ha conseguenze molto concrete: più isotopo disponibile significa meno colli di bottiglia per chi lo utilizza, tempi di attesa più corti e una filiera meno fragile.

Il tema della fragilità, del resto, è centrale. Quando un’intera catena dipende da un unico sito produttivo, qualsiasi rallentamento si trasforma in un problema a catena. Accelerare i tempi di produzione è quindi anche un modo per rendere il sistema più solido, oltre che più generoso in termini di quantità.

Resta il fatto che il Cf-252 continuerà a essere un materiale d’élite. Anche con processi più rapidi, la natura stessa dell’isotopo, la sua rarità e il suo decadimento veloce lo terranno lontano dalla normalità industriale. Migliorare la resa produttiva non significa abbassarne il valore fino a renderlo un prodotto comune, ma rendere meno difficoltoso l’accesso a qualcosa che oggi arriva col contagocce da un solo laboratorio in tutto il mondo.