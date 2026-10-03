Joy-Con Charging Grip scende a 9,99€ su Amazon, è minimo storico

Il Joy Con Charging Grip di Nintendo scende a 9,99€ su Amazon e tocca il suo minimo storico. Parliamo dell’impugnatura ufficiale che permette di ricaricare i controller mentre si continua a giocare, una soluzione pensata per chi non vuole mettere in pausa una partita lunga solo perché la batteria dei Joy Con ha deciso di arrendersi. Il taglio rispetto al prezzo abituale è piuttosto consistente e porta l’accessorio a una cifra che non si vedeva da parecchio tempo.

Chi passa ore davanti allo schermo conosce bene la scena: la spia che lampeggia, i controller quasi a secco e la sessione che si interrompe sul più bello. È esattamente lì che questo accessorio ufficiale trova il suo senso, perché elimina alla radice il fastidio dell’autonomia che finisce nel momento meno opportuno.

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Joy Con Charging Grip, come funziona l’impugnatura che ricarica durante il gioco

Il Charging Grip nasce come evoluzione diretta del Joy Con Grip standard che Nintendo inserisce di serie nella confezione di Switch. La differenza sostanziale sta tutta nella ricarica integrata. L’impugnatura base si limita a unire i due controller trasformandoli in un gamepad tradizionale, mentre questa versione li alimenta contemporaneamente mentre sono in uso. Tradotto in pratica, niente più partite troncate a metà perché la batteria si è esaurita.

Sul fronte tecnico l’accessorio integra una porta USB Type C, un LED giocatore, un secondo LED dedicato allo stato di ricarica e l’attacco per il laccetto di sicurezza. In confezione c’è anche il cavo USB C necessario per l’alimentazione, capace di ricaricare in simultanea entrambi i controller inseriti. Il design è stato studiato per offrire una presa naturale e comoda anche quando le sessioni si allungano parecchio.

Un aspetto da tenere a mente riguarda la compatibilità. L’impugnatura funziona con Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED ma non con i nuovi Joy Con 2 di Switch 2, quindi chi è già passato alla console di nuova generazione dovrà guardare altrove. Va bene invece con qualsiasi coppia di Joy Con originali, un dettaglio utile per chi in casa ne ha più di un paio.

Altro punto importante, i controller non sono inclusi e vanno acquistati a parte. L’accessorio si rivolge soprattutto a chi possiede già una coppia extra oppure utilizza Switch Lite, che non dispone di un dock di ricarica. Molti utenti lo trovano comodo anche quando in famiglia girano quattro Joy Con e serve ricaricarli tutti insieme senza impazzire tra cavi e basi.

Il prezzo più basso di sempre su Amazon

Di solito il prezzo di listino del Joy Con Charging Grip si aggira intorno ai 29,99€. In questo momento su Amazon.it è disponibile a 9,99€, con uno sconto che sfiora il 67%. Si tratta della cifra più bassa mai registrata per questa impugnatura, un’occasione interessante per chi cerca un modo pratico di risolvere il problema dell’autonomia dei controller senza spendere troppo.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che significa affidabilità nella gestione dell’ordine e tempi di consegna rapidi. A 9,99€ invece di 29,99€ l’accessorio ufficiale Nintendo costa praticamente un terzo del suo prezzo abituale.

Fonte: TecnoAndroid