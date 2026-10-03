Amazon e Synopsys, intesa da oltre un miliardo per i chip AI

Amazon e Synopsys hanno firmato un accordo pluriennale che, secondo le stime, supera il miliardo di dollari, cioè oltre 850 milioni di euro, con l’obiettivo di accelerare la progettazione di chip per l’intelligenza artificiale. L’intesa prevede che il colosso di Seattle ottenga in licenza la proprietà intellettuale di Synopsys e ampli l’utilizzo dei suoi software di automazione della progettazione elettronica, gli strumenti EDA, sia per lo sviluppo di chip AI sia per le tecnologie basate su agenti. Ma il rapporto non è a senso unico, perché anche la società specializzata in strumenti di progettazione avrà parecchio da guadagnare.

Il cuore dell’intesa tra Amazon e Synopsys

La parte più sostanziosa dell’accordo riguarda la collaborazione sul design dei chip. Amazon estenderà l’uso dei progetti Synopsys includendo anche schemi di IP ottimizzati per specifiche applicazioni, ovvero disegni di silicio che potranno essere integrati direttamente nei suoi processori. A questo si aggiunge il ricorso ai software di ingegneria potenziati dall’intelligenza artificiale, pensati per velocizzare lo sviluppo di chip AI personalizzati e dell’hardware dell’infrastruttura AWS.

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Il contesto aiuta a capire la portata della mossa. Gran parte delle novità del 2026 nel settore ruota attorno agli agenti AI, una tendenza che ha generato carenze di hardware e una vera corsa a colmare il vuoto con soluzioni ottimizzate. Amazon propone già Graviton 5 per i carichi di lavoro agentici che pesano soprattutto sulla CPU, e accelerare le generazioni successive potrebbe rafforzarne la posizione nella sfida con Nvidia sul fronte dei data center. Non a caso molte grandi aziende dell’intelligenza artificiale puntano a realizzare in casa il proprio hardware per l’inferenza, così da ridurre la dipendenza dalle costose GPU del gruppo guidato da Jensen Huang.

Nell’annuncio il gigante dell’ecommerce cita anche i chip Trainium dedicati all’addestramento dei modelli e Nitro, impiegato per sicurezza cloud, rete e archiviazione. Segno che la collaborazione potrebbe toccare più linee di prodotto contemporaneamente. Le due società lavoreranno inoltre per rendere più efficiente l’intero percorso che va dal silicio al sistema, con Amazon che adotterà le soluzioni EDA basate su AI, le simulazioni fisiche e gli strumenti agentici di Synopsys per potenziare i propri team di ingegneri. L’idea dichiarata è progettare, analizzare, ottimizzare e validare i nuovi chip in modo più rapido.

Peter DeSantis, vicepresidente senior di Amazon, lo ha spiegato così in un comunicato congiunto: “Man mano che i nostri progetti di chip diventano più ambiziosi e l’AI trasforma lo stesso processo ingegneristico, Synopsys ci aiuta a muoverci più velocemente lungo tutto il ciclo di progettazione, permettendoci di offrire ai clienti di tutto il mondo una potenza di calcolo più capace ed efficiente”. Con Synopsys e i concorrenti Cadence e Siemens impegnati a spingere verso una progettazione sempre più autonoma, i tempi di sviluppo del nuovo hardware aziendale potrebbero accorciarsi sensibilmente.

Cosa ci guadagna Synopsys

Dall’altra parte del tavolo Synopsys adotterà i servizi di calcolo e archiviazione di AWS per accelerare lo sviluppo della propria proprietà intellettuale e dei propri software. Userà anche Amazon Bedrock per creare e distribuire applicazioni e agenti AI destinati ai suoi prodotti. In parallelo le due aziende ottimizzeranno le soluzioni multifisica di Synopsys per Trainium e Graviton, una scelta che potrebbe rendere l’hardware di Amazon più appetibile per chi gestisce questo tipo di carichi ingegneristici.

Gli incentivi economici non mancano. L’accordo sulla proprietà intellettuale introduce un modello di licenza più royalty, quindi i ricavi di Synopsys potrebbero crescere di pari passo con i volumi di produzione. Avere Amazon come cliente principale per gli IP ottimizzati rappresenta poi una sorta di garanzia sul mercato, utile a proporre ad altri sviluppatori di chip gli strumenti basati su AI integrati con i propri progetti. Per il gruppo di Seattle i vantaggi vanno oltre la velocità di sviluppo, visto che l’intesa potrebbe rafforzare l’attrattiva dei servizi AWS.

Una progettazione più rapida, però, non si traduce automaticamente in chip migliori o in tempi di arrivo sul mercato più brevi. Anche miglioramenti modesti in termini di prestazioni o efficienza potrebbero comunque rendere più competitiva l’infrastruttura AWS. Al momento non ci sono annunci né tempistiche indicative su nuovi chip, e le due aziende dovranno dimostrare sul campo l’efficacia della partnership prima che si possa valutare quanto sia fondata la stima del miliardo di dollari.

Fonte: TecnoAndroid