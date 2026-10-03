Amazon Ember con Fire TV: sconti fino al 49% su tutta la gamma

Amazon ha deciso di abbassare in modo deciso i prezzi delle sue smart TV Amazon Ember con Fire TV integrata, e il momento per chi pensa di cambiare il televisore del salotto è piuttosto favorevole. Gli sconti arrivano fino al 49% sui listini ufficiali e toccano tutta la gamma. Si parte dai modelli 4K d’ingresso da 55 pollici e si arriva ai pannelli Mini LED a 144 Hz con Dolby Vision IQ e local dimming avanzato. L’occasione riguarda sia chi guarda soprattutto film e serie TV sia chi gioca e ha bisogno di una frequenza di aggiornamento elevata.

Amazon Ember Serie 4, il 55 pollici che costa meno

Il punto di ingresso della promozione è anche quello con il risparmio percentuale più alto di tutta la selezione. Amazon Ember Serie 4 da 55 pollici passa da 699,99 euro a 359,99 euro, quindi 340 euro in meno e un taglio del 49%. Si tratta del modello più recente della serie, con risoluzione 4K Ultra HD, supporto al formato dinamico HDR10+ e audio Dolby Audio.

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C’è poi la modalità ambiente, che quando il televisore è a riposo trasforma lo schermo in una specie di cornice artistica. Nella confezione è incluso il telecomando vocale Alexa e non manca l’accesso diretto alla TV in diretta gratuita. Per chi vuole una diagonale importante senza spendere troppo è probabilmente la proposta più conveniente del momento.

La linea QLED tra 50 e 65 pollici

Salendo di livello si trova la serie Ember QLED, pensata per chi cerca colori più saturi e un contrasto più marcato grazie allo strato Quantum Dot. Le diagonali disponibili sono tre e le riduzioni arrivano fino a 460 euro.

Il modello da 50 pollici scende a 439,99 euro invece di 699,99 euro, con uno sconto del 37%. È la misura adatta a una camera da letto o a un salotto non troppo grande e offre un processore quad core reattivo, il supporto al Dolby Vision e il controllo vocale avanzato.

La versione da 55 pollici costa 489,99 euro anziché 799,99 euro, quindi il 39% in meno. Il formato forse più versatile in circolazione scende così sotto i cinquecento euro e affianca la resa dei Quantum Dot alla fluidità del sistema operativo Fire TV.

Chiude la serie il maxi schermo da 65 pollici, largo oltre un metro e mezzo, che passa da 1.149,99 euro a 689,99 euro. Il risparmio è di 460 euro, pari al 40%. Questo modello porta anche la funzione Alexa+, utile per cercare film, attori e generi cinematografici in modo ancora più rapido.

Omni Mini LED, il meglio per gaming e cinema

In cima alla gamma ci sono i modelli Omni Mini LED, progettati per gli utenti più esigenti. Il pubblico di riferimento sono gli appassionati di home cinema e chi possiede una console di ultima generazione o un PC da gioco.

Il Mini LED da 55 pollici costa ora 659,99 euro invece di 999,99 euro. Sono 340 euro di sconto, il 34%, e rendono più abbordabile una retroilluminazione sofisticata con local dimming multizona, capace di restituire neri profondi senza effetto blooming. A questo si aggiungono il supporto al Dolby Vision IQ, la modalità ambiente avanzata e una modalità di gioco fino a 144 Hz, pensata per partite competitive fluide e senza tearing.

La variante ammiraglia da 65 pollici è quella con il taglio più consistente in valore assoluto. Passa infatti da 1.299,99 euro a 799,99 euro, con 500 euro risparmiati e uno sconto del 38%, scendendo così sotto la soglia degli 800 euro. Il pannello mantiene la stessa velocità a 144 Hz e il contrasto elevato della matrice Mini LED. I comandi vocali Alexa a lungo raggio sono integrati direttamente nella scocca del televisore e permettono di gestire tutto senza prendere in mano il telecomando.

Tutti i modelli godono della spedizione Prime, con consegna rapida e tracciata, oltre alle consuete tutele post vendita e alle garanzie offerte direttamente da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid