Saturno al massimo della luminosità: visibile a occhio nudo

Saturno sta per vivere il suo momento migliore dell’anno e tutto accadrà nel giro di pochi giorni, proprio in questo fine settimana. Il pianeta celebre in tutto il mondo per i suoi anelli raggiungerà infatti il punto di massima vicinanza e la luminosità più intensa, una coppia di condizioni che lo trasforma nel protagonista assoluto del cielo notturno. Per vederlo non servono strumenti particolari, perché sarà osservabile anche a occhio nudo.

Non è un caso che qualcuno lo chiami il Signore degli Anelli. Il soprannome strappa un sorriso, ma rende bene l’idea di quanto questo gigante gassoso sia legato nell’immaginario collettivo a quella sua corona così riconoscibile. E proprio adesso il pianeta si presenta nella veste più favorevole per chi ama scrutare la volta celeste, che si tratti di appassionati con anni di esperienza o di semplici curiosi alla prima uscita serale.

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Perché adesso è il periodo ideale per osservare Saturno

Quando si parla di osservare Saturno il fattore decisivo è sempre lo stesso: la distanza. Più il pianeta si avvicina e più appare brillante, e in questi giorni le due cose coincidono nel modo migliore possibile. Il risultato è semplice da spiegare. Durante tutto l’arco dell’anno non ci sarà un’occasione migliore di questa per individuarlo e godersi la sua presenza in cielo.

Per molti sarà quasi una sorpresa scoprire che un oggetto così lontano possa essere notato senza binocoli o telescopi. Eppure è proprio così. Nelle notti del fine settimana Saturno brillerà con un’intensità tale da renderlo riconoscibile anche a chi di astronomia sa poco o nulla. Basta un cielo sgombro da nuvole e un minimo di pazienza per lasciare che lo sguardo si abitui al buio.

Chi invece ha voglia di spingersi oltre e provare a cogliere i famosi anelli di Saturno avrà a disposizione le condizioni più favorevoli dell’intero anno. Vicinanza e luminosità giocano a favore di chiunque decida di dedicare qualche minuto a questo spettacolo, che non richiede biglietti né prenotazioni ma solo la voglia di uscire e guardare verso l’alto.

Un appuntamento da non lasciarsi sfuggire

Il bello di eventi come questo sta nella loro semplicità. Non occorre essere esperti né possedere attrezzature costose per partecipare. Il pianeta degli anelli si mostra a tutti allo stesso modo, in città come in campagna, anche se ovviamente un luogo lontano dalle luci artificiali aiuta sempre a godersi meglio la scena.

Vale la pena segnarsi l’appuntamento, perché una volta superata questa finestra Saturno non tornerà a offrirsi così vicino e così luminoso per il resto dell’anno. È proprio questo a rendere speciale il momento: per qualche giorno uno dei corpi celesti più affascinanti del Sistema Solare si avvicina abbastanza da farsi notare senza alcuno sforzo, regalando a chiunque la possibilità di vederlo con i propri occhi.

Per gli appassionati di lunga data si tratta di un classico atteso con impazienza, per tutti gli altri può diventare l’occasione giusta per avvicinarsi all’osservazione del cielo. In entrambi i casi il protagonista resta lui, Saturno, pronto a raggiungere la sua massima vicinanza e la sua luminosità più intensa proprio in questo fine settimana, quando sarà visibile anche a occhio nudo.

Fonte: TecnoAndroid