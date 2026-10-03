Qualcomm e Samsung puntano su occhiali smart e personal AI

La collaborazione tra Qualcomm e Samsung va ben oltre l’ottimizzazione dei processori di punta del produttore californiano e punta ora dritta verso la personal AI, cioè un’intelligenza artificiale sempre più cucita sulle esigenze del singolo utente. Le due aziende hanno infatti diversi progetti in cantiere e stanno lavorando in modo attivo per portare sul mercato nuove categorie di dispositivi, a partire dagli occhiali smart. Qualcomm, dal canto suo, considera il gruppo coreano un partner fondamentale per la propria strategia legata all’intelligenza artificiale personale. Il rapporto quindi non riguarda più soltanto i chip che finiscono dentro gli smartphone di fascia alta ma un disegno decisamente più ampio.

Il ruolo di Samsung allo Snapdragon Summit 2026

L’occasione per ribadire quanto sia solido questo legame è arrivata durante lo Snapdragon Summit 2026, dove Qualcomm ha scelto di dare ampio risalto alla partnership con Samsung. A prendere la parola è stato Jiad Asghar, Senior Vice President di Qualcomm e responsabile della divisione dedicata a XR, dispositivi indossabili e personal AI. Il dirigente ha spiegato che il colosso coreano ricopre un ruolo di primo piano nell’espansione dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale personale. Ha poi aggiunto che le due società portano avanti una collaborazione di lunga data, dalla quale sono nate quelle che lui stesso ha definito “esperienze mobile iconiche a livello globale”.

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Parole che rendono bene l’idea di quanto Qualcomm tenga a questo rapporto. Non si tratta di un semplice fornitore che vende componenti a un cliente importante ma di due realtà che hanno costruito nel tempo una sintonia tecnica e commerciale capace di produrre risultati concreti. Ed è proprio su questa base che ora si guarda avanti, verso prodotti diversi da quelli che hanno reso celebre il sodalizio fino a oggi.

Smartwatch, visori XR e occhiali intelligenti

Il nuovo capitolo della collaborazione tra i due marchi sembra infatti orientato verso smartwatch, visori XR e occhiali intelligenti. L’obiettivo è dare vita a un ecosistema di dispositivi in grado di sfruttare al meglio tutte le potenzialità che l’intelligenza artificiale ha da offrire. L’idea di fondo è piuttosto chiara. Più gadget indossabili e connessi tra loro significano più occasioni per un assistente digitale di accompagnare l’utente durante la giornata, in maniera discreta e personalizzata.

Va ricordato che i chip di Qualcomm sono già presenti in moltissimi ambiti della tecnologia. Si va dagli smartphone ai notebook, passando per gli orologi smart e gli occhiali connessi, senza dimenticare le automobili dove i processori dell’azienda trovano spazio da tempo. Nonostante una presenza così capillare, la società americana ha evidentemente individuato la sua prossima frontiera di crescita nelle soluzioni capaci di rendere l’intelligenza artificiale più vicina alla persona. E in questo percorso avere al fianco un produttore con la forza distributiva di Samsung rappresenta un vantaggio non da poco.

Sul fronte coreano i lavori sono già avviati da un pezzo. Samsung sta infatti preparando da tempo il lancio dei Galaxy Glasses, il suo primo paio di occhiali intelligenti, un prodotto che si inserisce perfettamente nella visione condivisa con Qualcomm. Ma i piani non finiscono qui, perché il prossimo anno potrebbe debuttare anche un modello di occhiali AR, pensato per portare la realtà aumentata direttamente davanti agli occhi di chi li indossa.

Fonte: TecnoAndroid