Meteoriti antichi, un forte magnetismo avrebbe aiutato il Sole

Il magnetismo potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella nascita del sistema solare. A suggerirlo sono alcuni meteoriti antichi, che custodiscono le tracce di un campo magnetico sorprendentemente potente. Secondo questa lettura una forza del genere avrebbe contribuito ad alimentare il Sole quando la nostra stella era ancora in piena crescita. Un’ipotesi che sposta l’attenzione su un protagonista spesso considerato secondario nelle ricostruzioni delle origini.

L’idea di fondo è semplice da enunciare ma non da dimostrare. Quando si pensa alla formazione del sistema solare vengono in mente soprattutto la gravità e la materia che si aggrega poco alla volta. Il quadro che emerge da queste rocce aggiunge invece un altro elemento, cioè il magnetismo, che avrebbe dato una sorta di spinta iniziale all’intero processo.

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Cosa raccontano i meteoriti antichi

I meteoriti antichi sono frammenti che arrivano fino a noi da un passato lontanissimo e proprio per questo funzionano come un archivio naturale. Al loro interno possono conservarsi indizi sulle condizioni in cui si sono formati, compresa la presenza di un campo magnetico nell’ambiente circostante. Nel caso specifico gli indizi puntano verso un magnetismo di notevole intensità, ben lontano da quella debole influenza che si potrebbe immaginare per un’epoca così remota.

Il punto interessante sta tutto qui. Se quelle rocce hanno registrato un campo così potente significa che, nelle fasi iniziali, le forze magnetiche erano abbastanza robuste da incidere sugli equilibri della nube di materiale da cui tutto ha preso forma. Non si tratta quindi di un dettaglio marginale ma di qualcosa che avrebbe potuto condizionare il modo in cui la materia si muoveva attorno alla stella nascente.

Va detto che il discorso resta sul piano dell’ipotesi. La formulazione stessa è prudente e parla di un campo magnetico che potrebbe aver aiutato il processo, senza affermarlo come un fatto definitivo. È però un’indicazione concreta che arriva da campioni reali e non soltanto da modelli teorici, e questo le dà un certo peso.

Un aiuto per il Sole in crescita

Il legame più affascinante riguarda proprio il Sole. Una stella giovane non nasce già completa ma cresce accumulando materiale dall’ambiente che la circonda. In questo scenario il campo magnetico rivelato dai meteoriti avrebbe contribuito a nutrire la stella in formazione, favorendo in qualche modo il flusso di materia verso il centro.

Detto in parole più semplici il magnetismo avrebbe agito un po’ come un motore nascosto. Senza la sua spinta il processo di crescita avrebbe potuto svolgersi in modo diverso, magari più lento o meno efficiente. Ed è proprio questo il senso dell’espressione che descrive il magnetismo come una forza capace di avviare il sistema solare, dandogli quella partenza necessaria a mettere in moto tutto il resto.

Per chi studia le origini del nostro angolo di universo si tratta di un tassello in più. Le rocce spaziali più antiche continuano a offrire informazioni preziose su un periodo di cui non esistono altre testimonianze dirette, e in questo caso raccontano di un ambiente dominato da un magnetismo più intenso del previsto. Un magnetismo che, secondo quanto emerge da questi reperti, avrebbe aiutato ad alimentare il giovane Sole nella sua fase di crescita.

Fonte: TecnoAndroid