iPhone Duo nasconde cinque schermate StandBy mai annunciate

Il debutto di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple presentato qualche settimana fa, probabilmente non ha svelato tutto quello che il dispositivo ha da offrire. Almeno sul piano del software, infatti, sembra che l’azienda abbia preferito tenere qualche carta coperta, soprattutto per quanto riguarda la modalità StandBy. A portare alla luce queste novità è stato il leaker conosciuto online come pdfu, che nelle ultime ore ha condiviso ciò che ha trovato scavando nel codice di una delle più recenti build di iOS distribuite da Apple.

Il quadro che emerge è abbastanza preciso. Oltre alle schermate già annunciate durante la presentazione ufficiale, ce ne saranno altre cinque, finora mai citate dall’azienda: Home Camera, Home Modular, Flow, Fade e Snoopy. Si tratta quindi di un pacchetto di nuove schermate StandBy che amplia in modo concreto le possibilità di personalizzazione del pieghevole, e che almeno per ora non compare in nessuna comunicazione ufficiale.

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Home Camera e Home Modular, due quadranti per la casa smart

Le prime due schermate della lista hanno un obiettivo piuttosto evidente e guardano dritto al mondo della smart home. Home Camera dovrebbe consentire di tenere sotto controllo il flusso video delle proprie videocamere di sicurezza direttamente dallo schermo di iPhone Duo. Le opzioni previste sarebbero due. Si potrà scegliere di visualizzare una sola telecamera oppure di affiancarne diverse contemporaneamente, grazie a una comoda disposizione a griglia che mette tutte le inquadrature sotto gli occhi nello stesso momento.

Home Modular segue invece una logica diversa, più legata al controllo che alla semplice visione. Questa schermata dovrebbe permettere di comporre dei pannelli personalizzati dedicati alla gestione dei dispositivi domestici connessi. La struttura non sarebbe fissa ma costruita su misura, in base a come è configurato l’impianto di casa, ai comandi utilizzati con maggiore frequenza e ad altre preferenze del genere. In pratica ogni utente potrebbe ritrovarsi con un quadrante diverso da quello di chiunque altro, modellato sulle proprie abitudini quotidiane.

Per le altre tre schermate, cioè Flow, Fade e Snoopy, al momento circolano soltanto i nomi. Non ci sono descrizioni dettagliate sul loro funzionamento, anche se già la denominazione lascia intuire che non tutte avranno una funzione pratica come le due pensate per la domotica.

Il ruolo di Rushmore e le tracce nel simulatore di iOS 27.1

Il percorso che ha portato a queste scoperte è curioso. Secondo quanto spiegato dallo stesso pdfu nel suo approfondimento dedicato alla modalità StandBy di iPhone Duo, l’applicazione che dovrebbe ospitare i quadranti ridisegnati si chiama Rushmore. Il punto è che questa app non è presente nel simulatore di iOS 27.1, quindi non è stato possibile esplorarla direttamente.

A tradire l’esistenza delle nuove schermate sono state però le stringhe di localizzazione, cioè i testi predisposti per la traduzione dell’interfaccia nelle varie lingue. Proprio lì il leaker ha individuato i riferimenti ai quadranti mai annunciati. E non si è limitato a leggere i nomi. Alcune delle nuove facce, infatti, è riuscito a farle girare nel sistema di rendering attualmente in uso, ottenendo così un’anteprima concreta di come potrebbero apparire una volta rese disponibili.

Nel frattempo il pieghevole di Apple ha già raggiunto i negozi e iPhone Duo risulta acquistabile online al prezzo di 2.369 euro, secondo il dato aggiornato al 25 settembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid