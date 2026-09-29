Minecraft Live 2026: The Sift, Dungeons 2 e un parco tematico

Il Minecraft Live di settembre 2026 è appena terminato e ha lasciato sul tavolo una quantità di annunci che raramente si era vista nelle edizioni recenti. Dalla nuova dimensione The Sift alle caverne di ghiaccio previste con il prossimo drop, fino a un lungo approfondimento dedicato a Minecraft Dungeons 2, lo show di Mojang ha toccato praticamente ogni angolo dell’universo cubettoso. Ad aprire le danze è stato Jens Bergenström, direttore creativo dello studio, che ha presentato una nuova piattaforma per i creatori di contenuti. Stando a quanto mostrato, dovrebbe funzionare come una specie di hub centrale dove gli utenti potranno costruire nuove esperienze all’interno del gioco. I contorni non sono ancora del tutto definiti, però l’impressione è che Mojang stia lavorando a qualcosa di simile a Roblox, pensato per rendere più semplice e immediata la creazione di contenuti da parte della community e la loro condivisione.

Minecraft Dungeons 2 e il Minecraft World fuori dallo schermo

Una fetta consistente dell’evento è stata riservata a Minecraft Dungeons 2, che si è preso anche la scena del “Deep Dive” trasmesso subito dopo la chiusura del Minecraft Live vero e proprio, con diversi minuti di gameplay. Il titolo è ormai completo e l’uscita è fissata per il 29 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, con disponibilità su Game Pass fin dal primo giorno. La trama vede i giocatori impegnati ad aiutare alcuni villager nella costruzione di una nuova casa a Bravehven, ma esplorando i dintorni emerge una corruzione inedita che si sta diffondendo nell’overworld.

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Il seguito punta su un mondo aperto con ambientazioni collegate tra loro, più libertà di movimento e un numero maggiore di personaggi con cui interagire. C’è poi una novità che cambia parecchio le carte in tavola, cioè la possibilità di saltare, che incide tanto sugli spostamenti quanto sui combattimenti. Non solo. Proprio Minecraft Dungeons 2 farà da apripista per la dimensione del Sift, destinata ad arrivare in seguito anche su Minecraft Bedrock e Java.

Qualche annuncio ha riguardato pure il mondo reale, dove il marchio si prepara a sbarcare con due progetti pensati per i milioni di appassionati. Il primo è una sorta di parco tematico attualmente in costruzione, con attrazioni, tour e giostre ispirate al gioco, tra cui spicca un percorso di montagne russe chiamato “Escape the Nether”. Il secondo è il Minecraft World Hotel, un albergo in cui arredamento, accessori e ogni singolo dettaglio ricalcano lo stile inconfondibile del gioco, all’interno del Chessington World of Adventures Resort.

Caverne di ghiaccio, pacchetti audio e l’arrivo di The Sift

Passando agli aggiornamenti del gioco principale, Mojang ha annunciato dei pacchetti di effetti audio scaricabili, utili per personalizzare ancora di più l’esperienza con suoni, jingle e altri elementi sonori a tema. L’impatto più immediato, però, arriverà con il prossimo game drop, protagonista delle Ice Cave. Si tratta di un nuovo bioma freddo sotterraneo atteso “presto”, caratterizzato dai blocchi di cristallo che brillano nel buio e creano giochi di luci e ombre piuttosto suggestivi.

La generazione procedurale dà vita a combinazioni curiose tra gli elementi delle grotte, tanto che lava e ghiaccio possono trovarsi a pochi passi l’una dall’altro, insieme a vegetazione sotterranea e altri dettagli. Nelle caverne compaiono anche stalattiti di ghiaccio che, se esposte a luce e calore, possono staccarsi e precipitare, ma che all’occorrenza diventano anche fonti di illuminazione o elementi decorativi. A popolare questi ambienti gelidi ci pensa il Frozen Zombie, uno zombie congelato capace di scagliare palle di ghiaccio che provocano l’effetto di congelamento. Le stesse sfere possono essere raccolte e usate come armi oppure per preparare pozioni.

Fonte: TecnoAndroid