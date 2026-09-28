Windows 11 pulisce la schermata di blocco: resta solo il meteo

Chi accende il computer la mattina e si trova davanti una schermata di blocco piena di riquadri colorati, quiz e notizie di dubbio interesse, presto noterà qualcosa di diverso: Windows 11 ha deciso di fare pulizia, lasciando in bella vista soltanto il meteo e spostando tutto il resto tra le opzioni facoltative. Una scelta che arriva dopo mesi di segnali piuttosto chiari, perché quei widget, semplicemente, quasi nessuno li guardava.

La direzione intrapresa da Microsoft negli ultimi tempi va tutta in quel senso. Meno elementi che distraggono, meno funzioni imposte dall’alto, meno invadenza. Vale per la presenza sempre più insistente di Copilot dentro il sistema, vale per le notifiche promozionali sparse qua e là, e ora vale anche per il primo schermo che compare prima del login. Un ripensamento, in sostanza, su un’idea che sulla carta sembrava utile e che nella pratica si è rivelata soltanto rumore visivo.

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Solo il meteo resta di default sulla schermata di blocco

Il funzionamento fino a oggi era questo: senza mettere mano alle impostazioni, la schermata di blocco proponeva un assortimento di widget preimpostati. Il quiz quotidiano, gli eventi nei dintorni, le notizie locali, il traffico, roba che occupava spazio senza che la maggior parte delle persone ci facesse davvero caso. Adesso il criterio cambia radicalmente e resta soltanto il meteo, considerato l’unico contenuto con una reale utilità immediata.

Tutto il resto non sparisce, ma diventa una scelta consapevole. Chi vuole rivedere i vecchi riquadri deve aggiungerli a mano seguendo il percorso Impostazioni, poi Personalizzazione, quindi Schermata di blocco. Un paio di clic, niente di complicato, e la configurazione torna com’era. La differenza sta nel punto di partenza: prima bisognava togliere, ora bisogna aggiungere. È una piccola inversione logica che, nei fatti, cambia parecchio l’esperienza quotidiana di chi usa Windows 11 senza avere voglia di perdere tempo con i menu.

L’annuncio nelle note del Patch Tuesday

La notizia è emersa il 14 settembre 2026, all’interno delle note di rilascio legate al Patch Tuesday dell’8 settembre, un aggiornamento di quelli obbligatori che arrivano comunque su tutte le macchine. Nel documento Microsoft spiega che l’obiettivo è offrire un’esperienza più tranquilla e più favorevole alla concentrazione sulla schermata di blocco, motivo per cui il meteo diventa l’unico widget visibile per impostazione predefinita. Gli altri restano disponibili, ma vanno recuperati manualmente dalle impostazioni di personalizzazione.

C’è anche un dettaglio sulla tempistica che merita attenzione. La modifica non nasce oggi: era già stata distribuita a luglio, ma limitatamente ai nuovi utenti, quelli che installavano il sistema da zero o accendevano un computer appena comprato. Una specie di test sul campo, insomma. Ora invece l’estensione riguarda anche tutti gli utenti già esistenti, quindi la stragrande maggioranza del parco macchine con Windows 11 installato.

Come eliminare completamente i widget

Per chi non vuole vedere nemmeno il meteo, la strada resta quella di sempre e non è cambiata di una virgola. Basta andare in Impostazioni, aprire la sezione Personalizzazione, entrare in Schermata di blocco e togliere la spunta alla voce Widget. Da quel momento lo schermo iniziale torna completamente pulito, con l’immagine di sfondo, l’ora e nient’altro.

Fonte: TecnoAndroid