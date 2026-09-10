IKEA Dubbelkisel: il driver smart Matter per le luci dei mobili

Chi ha montato una striscia LED sotto un pensile o dentro una libreria sa bene quanto sia scomodo doverla accendere sempre a mano, ed è proprio qui che entra in gioco Dubbelkisel, il nuovo dispositivo con cui IKEA porta Matter anche nell’illuminazione integrata dei mobili. Non è una lampadina, non è un interruttore da parete: è un driver, cioè l’alimentatore che sta a monte delle luci, ripensato però in chiave smart. L’idea di fondo è semplice quanto efficace, perché invece di sostituire la sorgente luminosa si rende intelligente ciò che la alimenta.

Il debutto è partito da alcuni paesi europei, con la solita strategia graduale a cui il colosso svedese ha abituato chi segue il mondo della domotica. Il ragionamento dietro al prodotto nasce da un problema molto concreto: nelle cucine, negli armadi e nelle librerie i LED sono spesso incassati, incollati o comunque impossibili da smontare senza smontare mezzo mobile. Cambiare la luce non è un’opzione realistica. Cambiare l’alimentatore, invece, sì.

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Come funziona il driver Dubbelkisel

Il funzionamento è quello di un alimentatore intelligente che si posiziona tra l’impianto elettrico e le luci compatibili. Da lì gestisce tutto il resto: accensione, spegnimento e regolazione della luminosità, il tutto senza dover toccare fisicamente l’interruttore. In pratica il comando passa dal wireless, e le strisce LED o i faretti collegati diventano a tutti gli effetti dispositivi controllabili a distanza, esattamente come una lampadina smart tradizionale.

Il vantaggio pratico si capisce meglio pensando alle situazioni di tutti i giorni. Le luci sotto un pensile della cucina, per dire, di solito hanno un interruttore nascosto in un punto poco comodo, magari dietro un mobile o in fondo al piano di lavoro. Con un driver come Dubbelkisel quel gesto scompare, perché il controllo dell’illuminazione integrata diventa wireless e quindi gestibile senza contorsionismi. Stesso discorso per una libreria illuminata dall’interno, dove spesso la comodità di accendere e spegnere si scontra con la posizione del cavo.

La compatibilità Matter fa la differenza

L’elemento che rende il nuovo prodotto IKEA davvero interessante, però, è un altro: il supporto a Matter. Lo standard nato per far dialogare tra loro dispositivi di marchi diversi è ormai il vero spartiacque nella scelta di un accessorio per la casa connessa, perché evita di restare incastrati in un unico ecosistema. Un driver compatibile Matter significa poter integrare le luci dei mobili nello stesso sistema che già gestisce il resto della casa, senza doppioni di app e senza soluzioni improvvisate.

Non è un dettaglio da poco, considerando che l’illuminazione integrata è storicamente la parte più trascurata della casa smart. Le lampade da tavolo e i faretti a soffitto hanno da anni versioni connesse in abbondanza, mentre tutto ciò che è nascosto dentro un mobile è rimasto indietro, spesso relegato a interruttori manuali o a telecomandi proprietari poco affidabili.

Con Dubbelkisel l’azienda svedese prova quindi a coprire quel vuoto, puntando su un componente tecnico che di per sé non si vede nemmeno, ma che cambia il modo in cui si usa la luce in casa. Un pezzo di impianto, più che un oggetto di design, con la differenza che ora parla la lingua degli assistenti vocali e delle piattaforme di domotica più diffuse. L’arrivo è già iniziato in alcuni mercati europei, con la distribuzione destinata ad allargarsi progressivamente agli altri paesi in cui il marchio è presente.