iPhone Air 2 sarà più sottile: 5,2 mm e una batteria più grande

Apple starebbe lavorando a un iPhone Air 2 ancora più sottile del modello oggi in commercio, con l’obiettivo di inserire al suo interno anche una batteria più capiente. Sulla carta sembra quasi una contraddizione, perché di solito limare lo spessore di uno smartphone significa sacrificare qualcosa proprio sul fronte dell’energia disponibile. Le ultime indiscrezioni descrivono invece un progetto che va nella direzione opposta, con una seconda generazione che perderebbe circa 0,4 mm rispetto al primo modello fino a fermarsi a soli 5,2 mm.

Parliamo di una riduzione di circa il 7%, un valore che a prima vista può sembrare modesto ma che su dispositivi di questo tipo pesa parecchio. Con queste misure iPhone Air 2 arriverebbe ad avere praticamente lo stesso spessore di iPhone Duo quando quest’ultimo è completamente aperto. Il confronto rende bene l’idea di quanto Apple voglia spingersi in avanti su un prodotto che già nella prima versione aveva fatto delle dimensioni contenute uno dei suoi principali punti di forza. La casa di Cupertino sembra quindi intenzionata a insistere proprio sulla caratteristica che più di tutte ha definito l’identità di questa linea.

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Più sottile ma con una batteria più grande

Il tema dello spessore si intreccia con quello dell’autonomia. Già a luglio erano emerse voci su un accumulatore più generoso per il nuovo modello, con una capacità indicata in 3.500 mAh contro i 3.149 mAh dell’attuale iPhone Air. L’incremento sarebbe di circa l’11%, un passo avanti non da poco per un telefono che punta tutto sulla leggerezza e sulle linee sottili. Se queste informazioni trovassero conferma, Apple riuscirebbe nell’impresa di far stare una batteria più grande in uno chassis ancora più stretto.

Come ci riuscirà, però, non è affatto chiaro. Una delle ipotesi più plausibili riguarda l’impiego di celle con una maggiore densità energetica, capaci cioè di immagazzinare più energia a parità di volume. Al momento però non ci sono dettagli precisi sulla tecnologia che verrà effettivamente adottata, quindi questa strada rimane soltanto una possibilità tra le altre. C’è poi un altro aspetto ancora aperto, ovvero quanto l’eventuale aumento di capacità possa tradursi in una durata concreta nell’uso quotidiano. La resistenza della batteria è stata infatti uno degli argomenti più discussi della prima generazione, e proprio per questo ogni miglioramento su questo fronte verrà osservato con attenzione.

Quando potrebbe arrivare iPhone Air 2

Sul fronte delle tempistiche, il nuovo smartphone ultrasottile dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027. Non arriverebbe da solo, ma insieme a iPhone 18 e iPhone 18e. Questa scelta si inserirebbe nella nuova organizzazione del calendario di Apple, che prevede di distribuire le presentazioni dei suoi iPhone in due momenti diversi dell’anno anziché concentrarle tutte in un’unica finestra. La seconda generazione di iPhone Air farebbe dunque parte di questo secondo blocco di lanci, separato da quello tradizionale.

Nel frattempo il modello attuale resta disponibile sul mercato con prezzi che variano parecchio a seconda del canale di vendita. Online iPhone Air si trova a 730 euro, mentre in altri negozi il cartellino sale fino a 929 euro.

Fonte: TecnoAndroid