Renault Twingo elettrica: tetto in vetro senza tendina e Gemini

Renault ha scelto il palcoscenico del Mondial de l’Auto per mostrare una novità attesa da chi guarda con interesse alla piccola di casa. La Renault Twingo elettrica potrà infatti contare su un tetto panoramico in vetro, proposto come optional a un prezzo di 550 o 600 euro a seconda del Paese. C’è però un dettaglio che non passa inosservato, perché la superficie vetrata arriva senza alcuna tendina. In parallelo la citadina francese riceve anche Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, attraverso un aggiornamento a distanza.

Si tratta di due interventi molto diversi tra loro ma che puntano nella stessa direzione, cioè rendere più ricca un’auto pensata soprattutto per la città. Da un lato c’è un elemento fisico che cambia la percezione dell’abitacolo, dall’altro una funzione digitale che arriva senza bisogno di passare in officina. Due modi distinti di aggiornare la Twingo senza stravolgerne l’identità.

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Il tetto in vetro della Twingo elettrica e quella tendina che non c’è

Il tetto vetrato presentato a Parigi ha una superficie di 0,7 metri quadrati. Non parliamo quindi di una copertura enorme ma di una porzione di vetro capace comunque di far entrare più luce in un’auto dalle dimensioni compatte come la Renault Twingo. Su una vettura di questo tipo la sensazione di spazio conta parecchio e una finestra sopra la testa può fare la differenza nella vivibilità quotidiana.

Credits: TecnoAndroid

L’aspetto che invece fa discutere riguarda l’assenza di qualsiasi tenda parasole. Il tetto panoramico della piccola Renault resta sempre scoperto, senza un sistema per oscurarlo quando il sole picchia forte o semplicemente quando si preferisce un ambiente più raccolto. È una scelta che salta subito all’occhio, perché su molte auto una soluzione simile viene accompagnata da una tendina manuale o elettrica. Qui no, e chi deciderà di aggiungere l’optional dovrà tenerne conto al momento dell’acquisto. Sul fronte dei costi la cifra oscilla tra 550 e 600 euro, con una variazione legata al mercato di riferimento. L’opzione sarà ordinabile dal 13 ottobre, quindi a ridosso della presentazione al salone parigino. Nessuna lunga attesa dunque tra l’annuncio e la possibilità concreta di inserirla nella configurazione della propria Twingo.

Gemini arriva sulla citadina con un aggiornamento a distanza

L’altra novità riguarda il software. La Twingo elettrica accoglie infatti Gemini, l’assistente IA sviluppato da Google, che viene installato tramite un aggiornamento da remoto. Il proprietario non deve recarsi in concessionaria né prenotare un intervento tecnico, perché tutto avviene direttamente via rete.

Questa modalità di distribuzione è sempre più diffusa nel mondo dell’auto e consente di aggiungere funzioni anche dopo l’uscita dalla fabbrica. Nel caso della piccola Renault significa poter contare su un assistente basato sull’intelligenza artificiale senza dover cambiare vettura o sostenere operazioni particolari. Per una city car si tratta di un passo interessante, visto che fino a poco tempo fa certe tecnologie erano riservate a modelli di fascia ben più alta.

Il debutto del tetto vetrato e l’arrivo di Gemini sono stati annunciati insieme proprio in occasione del Mondial de l’Auto, dove Renault ha portato la sua Twingo elettrica con queste due nuove carte da giocare. Il tetto panoramico da 0,7 metri quadrati entrerà nei listini dal 13 ottobre al prezzo di 550 o 600 euro in base al Paese, mentre l’assistente di Google raggiunge la citadina attraverso l’aggiornamento a distanza.

Fonte: TecnoAndroid