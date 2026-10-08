Gemini, arriva lo strumento Map ma solo su smartphone

Questa settimana Google ha dedicato parecchie energie a Gemini, e proprio mentre i giorni lavorativi volgevano al termine sono arrivate altre due novità. La più evidente riguarda un nuovo strumento chiamato Map, pensato per aiutare l’assistente a gestire le richieste legate ai luoghi. C’è però un limite preciso, perché la funzione è disponibile soltanto sugli smartphone e non nella versione desktop. Accanto a questa aggiunta il colosso di Mountain View ha deciso anche di cambiare il modo in cui si richiamano le cosiddette skill all’interno dell’app.

Non si tratta di un aggiornamento isolato. Nei giorni precedenti l’azienda aveva già introdotto Guided Vision per Gemini Live, una funzione nata per dare una mano alle persone cieche e ipovedenti. Poco dopo era arrivata anche l’integrazione con Wallet, che permette all’assistente di accedere a carte d’imbarco, biglietti per eventi e altri documenti salvati nel portafoglio digitale. Le novità di fine settimana si inseriscono quindi in un periodo piuttosto movimentato per la piattaforma.

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Lo strumento Map arriva su Android e iOS

Il nuovo strumento Map non è proprio una sorpresa assoluta. Le prime tracce di questa funzione erano emerse già a febbraio, quando qualche indizio nel codice lasciava intuire che Google ci stesse lavorando. Ora il rilascio è diventato ampio e lo strumento risulta disponibile sia su Android sia su iOS, quindi anche chi usa un iPhone può sfruttarlo senza dover aspettare. L’obiettivo è abbastanza intuitivo. Quando una domanda rivolta a Gemini ha a che fare con un luogo, una posizione o comunque un riferimento geografico, Map entra in gioco per supportare l’assistente e rendere la risposta più pertinente. In pratica si tratta di un modo per dare alle richieste basate sulla posizione un canale dedicato, invece di lasciarle mescolate a tutto il resto.

Trovarlo è semplice. Lo strumento compare in fondo al carosello dell’app, quella fila scorrevole di opzioni che ospita già diverse funzioni. Accanto a Map si trovano infatti Foto, Fotocamera, Avatar, File, Drive e Notebooks. Una collocazione che lo mette sullo stesso piano degli altri strumenti già familiari a chi usa l’app con una certa regolarità. Resta il fatto che la funzione è riservata alla versione mobile. Chi utilizza Gemini dal computer per ora non trova questa opzione tra quelle disponibili, e Google non ha accompagnato il lancio con indicazioni su un eventuale arrivo anche su altre piattaforme.

Addio alla barra, le skill si richiamano con la chiocciola

La seconda modifica è meno vistosa ma tocca un’abitudine quotidiana di molti utenti. Fino a oggi per richiamare le skill di Gemini si usava la barra, cioè il classico slash. Google ha deciso di sostituirla con il simbolo @, la chiocciola che quasi tutti associano alle email e alle menzioni sui social.

Si tratta di un cambiamento piccolo sulla carta ma con un impatto concreto sul modo di interagire con l’assistente. Chi era ormai abituato a digitare la barra per attivare una funzione dovrà prendere confidenza con il nuovo comando. La chiocciola peraltro è un simbolo che molte persone usano già d’istinto per indicare o chiamare qualcosa, e questo potrebbe rendere il passaggio meno traumatico del previsto. Le due novità arrivano insieme a chiusura di una settimana in cui Gemini ha ricevuto attenzioni continue, tra accessibilità con Guided Vision, integrazione con Wallet per carte d’imbarco e biglietti, e adesso lo strumento Map affiancato dal passaggio dalla barra alla chiocciola per richiamare le skill.

Fonte: TecnoAndroid