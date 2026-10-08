Samsung Galaxy, 5 impostazioni di fabbrica da controllare

Chi possiede uno Samsung Galaxy si ritrova tra le mani un telefono pieno di funzioni pensate per rendere più semplice la vita di tutti i giorni. Eppure alcune impostazioni attive di fabbrica rischiano di ottenere il risultato contrario, cioè consumare traffico dati, mostrare messaggi promozionali o impegnare le risorse del dispositivo senza un vero motivo.

Una configurazione perfetta valida per chiunque non esiste. Prima di spegnere qualsiasi opzione conviene capire a cosa serve e confrontarla con le proprie abitudini d’uso. Ci sono però cinque voci che meritano almeno un controllo, specialmente sui modelli Galaxy più recenti.

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Dati mobili, aggiornamenti e prestazioni sotto controllo

Il primo punto riguarda la funzione chiamata Passa a dati mobili, che consente al Galaxy di abbandonare per qualche momento il WiFi quando la connessione viene giudicata debole o instabile. Durante videochiamate, streaming e download si rivela comoda, ma può erodere il traffico senza che l’utente se ne renda conto. Per verificarla bisogna aprire Impostazioni, poi Connessioni e WiFi, toccare i tre puntini e accedere a WiFi intelligente. Una volta disattivata, lo smartphone smette di ricorrere da solo alla rete cellulare quando il segnale domestico peggiora. Samsung precisa che la presenza e il nome dell’opzione possono cambiare in base al modello e all’operatore.

Poi ci sono gli aggiornamenti automatici delle app. Bloccarli del tutto garantisce più controllo ma espone al pericolo di rimandare patch importanti, quindi il compromesso più sensato è spesso consentirli soltanto sotto WiFi. Nel Play Store il percorso parte dall’icona del profilo, prosegue con Impostazioni e Preferenze di rete e arriva a Aggiorna automaticamente le app. Qui si può scegliere tra l’aggiornamento solo via WiFi e la gestione interamente manuale. Un controllo simile va fatto anche nel Galaxy Store. Lasciare le applicazioni ferme per lunghi periodi resta comunque sconsigliato, perché le nuove versioni possono correggere vulnerabilità e problemi di stabilità. Google, inoltre, può distribuire in automatico alcuni interventi destinati a chiudere falle critiche, a prescindere dalla preferenza impostata.

Chi usa il telefono soprattutto per navigare, scattare foto, scorrere i social e guardare video potrebbe non aver bisogno della massima potenza in ogni istante. Sui dispositivi compatibili il profilo Light abbassa in parte la velocità di elaborazione per contenere consumi di batteria e temperature. Si attiva da Impostazioni, Assistenza dispositivo e batteria, Batteria, Altre impostazioni batteria e infine Profilo prestazioni. Secondo Samsung l’impatto su navigazione, social, chiamate e riproduzione video è trascurabile, e quando parte un gioco il profilo si disabilita da solo. La funzione è disponibile sui Galaxy S e Z successivi a Galaxy S23, Z Flip4 e Z Fold4.

Pubblicità personalizzata e RAM Plus

Durante la configurazione iniziale di un Galaxy è possibile autorizzare Samsung a sfruttare informazioni dell’account e dati sull’utilizzo dei servizi per proporre pubblicità personalizzata e comunicazioni più mirate. Chi preferisce ridurre questa profilazione può entrare in Impostazioni, Samsung account e Sicurezza e privacy, quindi spegnere le opzioni legate alla ricezione di notizie e offerte speciali e al miglioramento degli annunci su misura. Non sparisce per forza ogni inserzione, ma viene impedito che i contenuti promozionali siano adattati usando alcune informazioni personali e attività collegate all’account.

L’ultima voce è RAM Plus, che occupa una porzione della memoria interna come memoria virtuale per tenere aperte più applicazioni in background. Lo spazio di archiviazione è però più lento della RAM fisica e sui Galaxy con 8 o 12 GB il beneficio potrebbe risultare poco percepibile. L’opzione si trova di solito in Impostazioni, Assistenza dispositivo e batteria, Memoria e poi RAM Plus. Sui modelli che lo permettono si può ridurre la quantità riservata oppure disattivarla del tutto.

Non si tratta comunque di una regola universale. Sui telefoni economici, più datati o con poca memoria fisica, RAM Plus può limitare il numero di app che vengono ricaricate durante il multitasking. La stessa Samsung la indica come particolarmente utile sui dispositivi con risorse ridotte, specificando che disponibilità e opzioni dipendono dal modello e dalla versione software installata.

Fonte: TecnoAndroid