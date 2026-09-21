iPad Air 11 M4 a 699 euro su Amazon: sconto di 130 euro

Scende a 699 euro su Amazon iPad Air 11 M4, il tablet che Apple ha pensato per chi vuole qualcosa di leggero ma che non si tiri indietro davanti a un carico di lavoro serio. Il prezzo di listino è 829 euro, quindi il risparmio si aggira sui 130 euro, e c’è anche la possibilità di spalmare la spesa in 5 rate mensili da 139,80 euro. Una formula comoda per chi preferisce non svuotare il conto in una sola volta.

Il cuore della questione è il chip Apple M4, lo stesso tipo di silicio che si trova nei computer di casa Apple. Tradotto in pratica significa un tablet che regge senza fatica praticamente qualsiasi attività, dal montaggio video al multitasking spinto, passando per le applicazioni di produttività più pesanti. E lo fa con un’efficienza energetica che permette di arrivare a fine giornata senza andare a caccia di prese di corrente, cosa non banale quando il dispositivo viaggia in borsa tra un’aula e un ufficio.

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Perché iPad Air M4 può sostituire un portatile

La promessa di questo formato è vecchia quanto la categoria, ma qui comincia a essere credibile davvero. Per le operazioni principali di lavoro e per lo studio universitario, iPad Air se la cava bene: appunti, ricerca, documenti, presentazioni, lezioni registrate, tutto sullo stesso schermo da 11 pollici che pesa una frazione di un notebook tradizionale. Chi passa le giornate tra biblioteca e casa lo sa: la differenza tra portarsi dietro due chili o meno di mezzo è enorme.

Il pannello è un Liquid Retina da 11 pollici con tecnologia True Tone, che adatta la temperatura del bianco alla luce dell’ambiente e rende la lettura prolungata molto meno stancante per gli occhi. C’è la gamma cromatica P3, quindi colori ampi e fedeli, utili a chi lavora con foto e video ma piacevoli anche solo per guardare una serie la sera. Completa il quadro un trattamento antiriflesso che riduce al minimo la riflettanza, dettaglio che si apprezza soprattutto quando si lavora vicino a una finestra o all’aperto.

C’è poi il capitolo Apple Intelligence, l’insieme di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che il chip M4 riesce a gestire in scioltezza. Riassunti, riscritture, strumenti di scrittura e supporto creativo diventano parte del flusso di lavoro quotidiano senza rallentamenti percepibili, e senza che la batteria ne risenta in modo drammatico.

Prezzo, rate e un’alternativa low cost

Il prezzo rilevato è di 699 euro, con la formula del pagamento dilazionato in 5 rate mensili da 139,80 euro ciascuna. Il dato è stato registrato il 21 settembre alle ore 17.05 direttamente sulla pagina prodotto ufficiale di Amazon, e come sempre accade sul marketplace i listini possono cambiare anche nel giro di poche ore per decisione del venditore. Conviene quindi dare un’occhiata alla pagina prima di procedere, giusto per essere sicuri che la cifra sia ancora quella.

Chi invece sta cercando qualcosa di completamente diverso, e con un budget molto più contenuto, può guardare dalla parte degli smartphone. Su Amazon Marketplace Honor 400 Lite viene proposto a 130 euro, una cifra che lo colloca nella fascia dei dispositivi economici ma senza rinunciare a quello che serve per l’uso di tutti i giorni. È un’opzione che ha senso come secondo telefono oppure per chi non vuole spendere cifre importanti per un apparecchio che finisce comunque per fare sempre le stesse cose.

Tornando al tablet, la combinazione tra design sottile, peso contenuto e potenza di calcolo resta il punto di forza di questa generazione. iPad Air 11 M4 occupa una posizione precisa nel catalogo Apple, quella di chi non ha bisogno del modello professionale ma vuole comunque un dispositivo che duri negli anni e che non mostri il fiato corto dopo pochi mesi di utilizzo intenso. A 699 euro il rapporto tra quello che si spende e quello che si porta a casa cambia parecchio rispetto al listino pieno.

Fonte: TecnoAndroid