iOS 27 salva i fotogrammi dei video come foto vere

Chi usa iPhone lo sa bene, e con iOS 27 arriva finalmente la funzione che permette di salvare un fotogramma di un video direttamente come foto, senza passare dal solito screenshot. Una di quelle aggiunte piccole, quasi invisibili nella lista delle novità, che però cambiano un gesto quotidiano. Capita spesso di rivedere un filmato girato mesi prima e accorgersi che in mezzo a tutto quel movimento c’era l’inquadratura perfetta, quella che sarebbe valsa uno scatto. Fino a ieri l’unica via era premere i due tasti e sperare bene.

La nuova opzione si chiama Salva fotogramma video come foto e sta esattamente dove uno andrebbe a cercarla. Si apre l’app Foto, si manda in riproduzione il video, si mette in pausa sul punto giusto e si tocca l’icona con i tre puntini in alto a destra. Nel menu compare la voce nuova. Un tocco e l’immagine finisce nella libreria, alla risoluzione originale del file, senza ritagli da fare a mano e senza elementi dell’interfaccia che si intrufolano nell’inquadratura.

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Perché lo screenshot non era mai davvero la soluzione

Il confronto con il vecchio metodo è abbastanza spietato. Uno screenshot fotografa quello che il display sta mostrando in quel momento, non quello che è contenuto nel file video. Significa risoluzione compressa, proporzioni che raramente corrispondono a quelle reali del filmato e spesso anche la barra di stato bene in vista, con orario e percentuale della batteria a rovinare tutto. Poi toccava aprire l’editor, ritagliare, aggiustare, e il risultato restava comunque un’approssimazione.

Salvare il fotogramma direttamente dal file è un’altra storia. L’immagine conserva la qualità del video di partenza, e su un iPhone recente quella qualità può essere parecchio alta, considerando le risoluzioni di registrazione ormai standard. Nessun passaggio intermedio, nessuna perdita di dettaglio dovuta al fatto che lo schermo mostra una versione già ridimensionata di ciò che il sensore aveva catturato.

C’è poi un dettaglio che vale la pena ricordare, perché aiuta a inquadrare la novità nel percorso più ampio di Apple. Gli iPhone permettono già da diversi anni di scattare una foto mentre è in corso la registrazione di un video, premendo il pulsante bianco che compare accanto al comando di stop. Quella funzione però va usata sul momento, nell’istante esatto in cui si sta girando. La nuova voce di iOS 27 agisce invece a posteriori, su materiale già archiviato, e copre quindi tutto l’archivio accumulato negli anni.

Un dettaglio dentro un aggiornamento più ampio

Non è certo la voce più appariscente dell’aggiornamento. Tra il redesign dell’app Calendario e le novità legate a Siri con l’intelligenza artificiale, il materiale da esplorare non manca e la copertura si è concentrata soprattutto lì. Eppure funzioni di questo tipo hanno una caratteristica curiosa, quella di entrare nell’uso quotidiano quasi senza che ce se ne accorga, fino al punto in cui diventa difficile ricordare come si faceva prima.

Chi registra molti video, che siano momenti in famiglia, concerti o semplici appunti visivi, si ritrova di fatto con una seconda libreria fotografica nascosta dentro i propri filmati. Ogni secondo di ripresa contiene decine di immagini potenziali, e adesso estrarle richiede due tocchi. La libreria Foto diventa così un archivio più flessibile di quanto fosse prima, dove il confine tra video e scatto singolo si assottiglia parecchio.

Fonte: TecnoAndroid