iPhone Duo: Apple Pencil e fotocamera sotto il display

Tra le novità che hanno monopolizzato l’attenzione durante la presentazione, iPhone Duo è quello che ha lasciato sul tavolo più dettagli di quanti ne siano stati raccontati sul palco. Otto, per la precisione, e sono tutti elementi che tendono a sfuggire quando l’attenzione è concentrata sul dispositivo nel suo insieme. Due su tutti hanno una portata concreta sull’uso quotidiano: il supporto ad Apple Pencil e la fotocamera sotto il display.

Chi segue questo tipo di eventi lo sa bene: il ritmo della presentazione è studiato per far risaltare i titoli, non le note a piè di pagina. Così finisce che le informazioni più interessanti vengano infilate in una schermata di riepilogo, in un passaggio veloce del video dimostrativo o addirittura solo nelle schede tecniche pubblicate a margine. È lì che spesso si nascondono le differenze vere tra un aggiornamento di facciata e un cambio di direzione.

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Apple Pencil e fotocamera sotto il display, i due dettagli che pesano di più

Il fatto che iPhone Duo possa lavorare con Apple Pencil non è un dettaglio marginale, perché sposta il baricentro dell’esperienza. Un conto è avere uno schermo grande, un altro è avere uno schermo grande su cui si può scrivere, annotare, disegnare con un livello di precisione che il dito non consente. È il tipo di caratteristica che non viene percepita subito, ma che cambia completamente il modo in cui il dispositivo viene usato dopo qualche settimana.

Discorso simile per la fotocamera sotto il display, una soluzione inseguita da anni nel settore e che ha come effetto immediato la sparizione degli elementi che interrompono la superficie dello schermo. Meno interruzioni visive significa un pannello più pulito, più continuo, più simile a una lastra unica. Anche qui, è una di quelle cose che si notano di più quando mancano che quando ci sono.

Gli altri dettagli passati sotto traccia durante la presentazione

Gli otto punti raccolti a posteriori raccontano un quadro più ampio di quello emerso durante la presentazione, dove il tempo a disposizione per ogni prodotto è sempre calcolato al secondo. Sono dettagli che riguardano il funzionamento concreto, le scelte tecniche, il comportamento del dispositivo in situazioni specifiche. Nessuno di questi, preso singolarmente, sarebbe bastato a giustificare uno slot sul palco. Messi insieme, però, aiutano a capire meglio che tipo di prodotto sia davvero iPhone Duo e a chi si rivolga.

C’è anche un motivo pratico dietro questa dinamica. Quando un dispositivo introduce un formato nuovo, la comunicazione tende a concentrarsi sul concetto generale, sull’idea di fondo, lasciando le specifiche più granulari a un secondo momento. Chi vuole farsi un’idea completa deve quindi andare a scavare, incrociare le informazioni, guardare due volte le stesse immagini.

Il risultato è che la percezione di un prodotto come iPhone Duo cambia parecchio a distanza di giorni dall’annuncio, quando i dettagli iniziano a emergere e il quadro si compone. Elementi come il supporto ad Apple Pencil o la scelta di integrare la fotocamera sotto il display si rivelano per quello che sono: decisioni progettuali precise, non accessori messi lì per riempire una scheda tecnica. E sono proprio questi passaggi, raccontati di fretta o non raccontati affatto, a fare la differenza tra un dispositivo che sembra interessante e uno che lo è davvero nell’uso di tutti i giorni.

Fonte: TecnoAndroid