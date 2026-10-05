DAWO, la distro Linux olandese su NixOS per la PA è già in test

I Paesi Bassi stanno mettendo alla prova una distro Linux pensata apposta per le postazioni di lavoro della pubblica amministrazione. Il progetto si chiama DAWO, acronimo di Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid, e punta a ridurre le dipendenze tecnologiche dello Stato senza fermarsi al semplice cambio di sistema operativo. La base scelta è NixOS, una distribuzione costruita attorno al gestore di pacchetti Nix, mentre il resto dell’ambiente comprende strumenti per la collaborazione, la gestione e i servizi cloud.

La sperimentazione non è rimasta sulla carta. È già entrata nella pratica grazie a iniziative coordinate dal ministero dell’Interno e dalla Vereniging van Nederlandse Gemeenten, l’associazione dei comuni olandesi. Quattro municipalità, tra cui Amsterdam, hanno partecipato a una prima prova su piccola scala. Il tutto si inserisce in una politica nazionale che considera autonomia e interoperabilità come parti integranti della modernizzazione digitale degli uffici pubblici.

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Come funziona DAWO e perché non è solo una distribuzione

Il cuore di DAWO è NixOS, ma sarebbe riduttivo parlare di una semplice versione personalizzata di Linux. Il repository ufficiale del ministero descrive una struttura modulare in grado di costruire le postazioni in modo automatico e riproducibile. Le configurazioni vengono organizzate tramite Nix e si possono adattare alle esigenze di enti diversi. La piattaforma prevede inoltre livelli separati per il sistema di base, per i profili della singola organizzazione e per le singole macchine.

Tra gli aspetti tecnici più interessanti c’è la gestione centralizzata. La documentazione include procedure per installare NixOS su computer privi di sistema operativo e strumenti per distribuire in un secondo momento gli aggiornamenti all’intera flotta. Il progetto sfrutta anche Secure Boot e adotta una gestione dichiarativa delle configurazioni, così la definizione di ogni macchina può essere tenuta sotto controllo insieme al codice.

L’ambiente poi va ben oltre il desktop. DAWO comprende componenti dedicati alla gestione dei computer, al cloud, alle identità e agli accessi, all’Intelligenza Artificiale e alla collaborazione. Per quest’ultimo fronte il ministero sta sviluppando MijnBureau, una piattaforma open source che mette insieme elementi provenienti da iniziative europee come La Suite, OpenDesk e Nextcloud. Una scelta che fa capire bene quanto sia complicato abbandonare una piattaforma proprietaria, perché il sistema operativo è soltanto uno dei tasselli che servono a una postazione amministrativa completa.

Una prova sul campo prima di un’adozione più ampia

Parlare di migrazione nazionale da Windows a Linux sarebbe prematuro. La Digitale Overheid ha documentato una sperimentazione avviata da ‘s Hertogenbosch, Zaanstad, Ede e Amsterdam insieme alla VNG, con lo scopo di raccogliere esperienza d’uso e verificare l’integrazione con i sistemi già in funzione. La prova durerà fino alla fine del 2026 e servirà anche a individuare quali categorie di dipendenti potranno usare per prime il nuovo ambiente in produzione.

Dietro l’iniziativa c’è una spinta più ampia verso l’autonomia digitale. A luglio il governo olandese ha irrigidito le regole sull’uso dei servizi cloud da parte delle amministrazioni centrali, chiedendo di tenere conto della dipendenza da singoli fornitori e dei rischi geopolitici. Per posta elettronica e gestione documentale il nuovo orientamento sconsiglia apertamente il ricorso ai cloud pubblici.

Il test consente così di affrontare la questione in modo molto più concreto rispetto al classico confronto tra due sistemi operativi. Compatibilità delle applicazioni, amministrazione delle postazioni, aggiornamenti, identità digitali e servizi collaborativi devono funzionare tutti insieme. Anche la sostenibilità economica va valutata a parte, dato che il software open source non cancella i costi di sviluppo, supporto, gestione e formazione del personale.

Fonte: TecnoAndroid