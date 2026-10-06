WhatsApp per Android prova la barra flottante in stile iPhone

WhatsApp sta preparando un nuovo ritocco all’interfaccia della sua app per Android, e stavolta al centro dei lavori c’è la barra di navigazione inferiore. Meta la sta ridisegnando da cima a fondo con una struttura flottante e angoli arrotondati, una scelta che avvicina parecchio l’aspetto dell’applicazione a quello della versione per iPhone pur lasciando in piedi alcune differenze legate allo stile grafico delle due piattaforme.

Le tracce del restyling sono emerse dentro WhatsApp beta per Android 2.26.38.10, distribuita tramite il Google Play Store. Il nuovo design però è ancora in cantiere e non risulta attivo nemmeno per i beta tester, quindi al momento non esiste alcuna data ufficiale per il debutto pubblico. La modifica più evidente riguarda il distacco della barra dal resto dello schermo. Non più una fascia incollata alla parte bassa del display ma un elemento a sé stante, con bordi smussati e un’impostazione decisamente più moderna.

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Le prove in corso coinvolgono sia il tema chiaro sia quello scuro. Dalla versione in sviluppo le differenze saltano all’occhio soprattutto con il tema chiaro, anche se l’aspetto finale potrebbe cambiare ancora prima del rilascio. E non si tratterebbe della prima rivoluzione nella navigazione su Android. Già nel 2023 l’app di messaggistica aveva spostato in basso le sezioni principali, così da passare più in fretta tra chat, aggiornamenti, community e chiamate. A circa tre anni di distanza Meta sembra pronta a rimettere mano a quella scelta.

Un design che strizza l’occhio a WhatsApp per iPhone

La nuova barra ricorda da vicino quella usata da WhatsApp su iOS. Il punto di contatto sta proprio nell’idea di un elemento flottante con angoli arrotondati, una soluzione che rende le due versioni molto più simili a colpo d’occhio.

Questo non vuol dire che le interfacce diventeranno identiche. Su iPhone l’app ha adottato una soluzione legata al linguaggio grafico Liquid Glass, con un effetto anche traslucido, e per ora non ci sono indizi che lo stesso effetto verrà replicato per intero sul robottino verde. L’obiettivo sembra piuttosto una maggiore coerenza estetica senza cancellare le peculiarità di ciascun sistema. La versione Android dovrebbe continuare a seguire linee di design proprie, mentre alcuni dettagli visivi potranno essere condivisi con il mondo Apple.

Una navigazione tutta da ripensare

Il restyling arriva in un momento in cui WhatsApp sta sperimentando parecchi cambiamenti nell’organizzazione della sua app per Android. Nei mesi scorsi sono spuntati test su una nuova scheda Contatti, pensata per scoprire più facilmente chi è online o è stato attivo di recente. Sono state provate anche modifiche alla posizione di Status, Canali e degli strumenti collegati a Meta AI.

Tutti questi esperimenti mostrano quanto la barra inferiore sia diventata un tassello cruciale nell’evoluzione della piattaforma. Il servizio non serve più soltanto a scambiarsi messaggi, deve tenere insieme chiamate, community, aggiornamenti, canali, strumenti di intelligenza artificiale e molto altro, restando comunque semplice da usare. Il nuovo aspetto potrebbe quindi essere solo un pezzo di una revisione più ampia della navigazione.

Vale la pena ricordare che l’interfaccia vista nella versione di sviluppo non è affatto definitiva. Dimensioni, colori, trasparenze e altri elementi potrebbero cambiare prima dell’arrivo sugli smartphone degli utenti. Poco prima che il nuovo design venisse individuato, diversi utenti Android avevano chiesto su X un’interfaccia più moderna. Nessuna conferma però lega direttamente quelle richieste alla decisione di ridisegnare la barra, per cui un rapporto di causa ed effetto resta soltanto un’ipotesi.

Per ora la nuova barra rimane una funzione in sviluppo e non basta installare l’ultima beta per attivarla. WhatsApp dovrebbe abilitarla prima per un gruppo ristretto di tester con un aggiornamento futuro, mentre Meta non ha comunicato quando, né in quale forma definitiva, il nuovo design approderà sulla versione stabile dell’app per Android.

Fonte: TecnoAndroid