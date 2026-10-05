Redmi Note 17 Pro 5G a 399 euro: minimo storico per utenti Prime

Tra le promozioni Amazon di questo fine settimana spicca un’occasione per chi cerca un telefono di fascia media capace di puntare tutto sull’autonomia: Redmi Note 17 Pro 5G, nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, scende infatti a 399 euro. Si tratta del nuovo minimo storico registrato sullo store, una cifra che fino a oggi non era mai stata raggiunta per questa versione dello smartphone firmato Xiaomi.

Il modello appartiene a quella categoria che molti ormai chiamano “battery phone”, ovvero dispositivi pensati per accompagnare l’utente il più a lungo possibile lontano dalla presa di corrente. Redmi Note 17 Pro 5G si colloca proprio in questo segmento e lo fa all’interno della fascia media, uno spazio di mercato dove il rapporto tra prezzo e dotazione conta parecchio. Ecco perché un ribasso del genere attira subito l’attenzione di chi stava aspettando il momento giusto.

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Come funziona l’offerta su Redmi Note 17 Pro 5G

C’è però un dettaglio da non sottovalutare. La promozione è riservata in esclusiva agli utenti Amazon Prime, quindi per approfittare del prezzo ribassato serve avere attivo l’abbonamento al servizio. Chi rientra in questa categoria trova il dispositivo a 399 euro e può scegliere come pagarlo, senza essere obbligato a sborsare l’intera somma in un’unica soluzione.

Amazon mette infatti a disposizione anche il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Facendo due conti, ogni rata si aggira intorno ai 79,80 euro, un importo decisamente più leggero da gestire per chi preferisce distribuire la spesa su più mesi. Nessun costo aggiuntivo, quindi, rispetto al prezzo pieno della promozione.

Un altro elemento che rende l’acquisto più tranquillo riguarda la copertura. Redmi Note 17 Pro 5G venduto in questa offerta gode di 3 anni di garanzia, un periodo che offre una certa serenità a chi tiene lo smartphone a lungo prima di cambiarlo. Per un telefono che punta molto sulla durata, almeno sul fronte della batteria, avere anche una garanzia estesa è un aspetto che pesa nella scelta.

Fino a quando resta valido lo sconto

Sul fronte delle tempistiche le informazioni sono chiare. L’offerta è stata verificata al momento della pubblicazione e rimane attiva fino al 7 ottobre. Dopo quella data il prezzo potrebbe tornare ai valori consueti, per cui chi è interessato al dispositivo di Xiaomi ha ancora qualche giorno a disposizione per decidere con calma.

Vale la pena ricordare che le offerte del weekend su Amazon tendono a muoversi in fretta, con prezzi che cambiano in base alla disponibilità e alle condizioni del momento. La cifra di 399 euro per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio rappresenta comunque il punto più basso toccato finora da questo modello, un riferimento utile per capire quanto convenga il ribasso rispetto al passato.

Per chi invece cerca qualcosa di ancora più economico, sempre su Amazon c’è un’alternativa che merita uno sguardo. Si tratta di Honor 400 Lite, proposto da Amazon Marketplace al prezzo di 167 euro, una soluzione pensata per chi vuole spendere poco senza rinunciare a un buon smartphone. Due proposte molto diverse per fascia di prezzo, che si rivolgono a utenti con esigenze e budget differenti, con Redmi Note 17 Pro 5G disponibile a 399 euro per gli abbonati Prime fino al 7 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid