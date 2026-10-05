Haier Smart TV 65 pollici 4K a 399,99€ su Amazon con 4 HDMI 2.1

Trovare un televisore da 65 pollici senza spendere una cifra importante spesso vuol dire accettare qualche compromesso poco convincente tra dimensioni, qualità d’immagine e dotazione tecnica. Haier Smart TV 65 pollici 4K prova a cambiare un po’ le carte in tavola e adesso lo fa anche con un prezzo più basso, visto che su Amazon scende a 399,99€ con uno sconto del 20% rispetto alla cifra rilevata in precedenza. Il modello in questione è il Haier H65K85FUX, che mette insieme un pannello 4K UHD, la piattaforma Google TV e una dotazione di porte HDMI 2.1 che in questa fascia di prezzo si vede davvero di rado.

Haier H65K85FUX, un 65 pollici 4K che guarda al portafoglio

Il cuore del televisore è un pannello LED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, capace di offrire dettaglio e nitidezza adeguati per film, serie TV e contenuti in streaming. C’è anche il supporto HDR10, che amplia la gamma dinamica e migliora il contrasto nelle scene dove luci e ombre si alternano con forza. La frequenza di aggiornamento invece resta ferma a 60 Hz. Una scelta che penalizza chi gioca in modo più spinto ma che per la visione quotidiana di contenuti multimediali si rivela più che sufficiente.

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Per quanto riguarda il comparto sonoro questo Haier Smart TV punta su Dolby Audio abbinato al sistema DBX TV, una combinazione pensata per restituire un suono pieno e definito senza dover per forza aggiungere una soundbar esterna.

La vera particolarità del modello però sta nella connettività. Sono presenti ben 4 porte HDMI 2.1, una dotazione che di solito si trova su televisori di fascia superiore e che torna utile per collegare insieme console, decoder e dispositivi di streaming senza doversi arrangiare con continui scambi di cavi. Il quadro si completa con 2 porte USB 2.0, WiFi e Bluetooth 5.1.

Sul fronte software gira tutto su Google TV, con Google Assistant integrato per il controllo vocale e accesso diretto a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN e all’intero catalogo del Play Store. Nella gamma Haier 2025 la serie K85 rappresenta l’opzione più accessibile tra i 65 pollici con Google TV e si colloca sotto le serie QLED (S80 e Q80) e Mini LED (M80, M90 e M95). Questi ultimi modelli arrivano a refresh rate fino a 144 Hz ma partono da prezzi di listino superiori ai 900€.

Qualche limite naturalmente c’è. Oltre alla frequenza bloccata a 60 Hz manca qualsiasi tecnologia Quantum Dot o Mini LED, e questo si traduce in colori meno brillanti rispetto ai fratelli maggiori della stessa casa. Da segnalare anche la classe di efficienza energetica F.

Il prezzo su Amazon e lo sconto del momento

Il listino ufficiale di Haier H65K85FUX parla di 999€, ma il televisore era già stato avvistato in offerta a 499,99€. Adesso su Amazon il prezzo scende ancora e si ferma a 399,99€, con un risparmio di 100€ rispetto alla rilevazione precedente, cioè circa il 20% in meno.

Si tratta di un calo che prosegue un andamento già favorevole per chi tiene d’occhio questo modello da tempo. Con questa cifra Haier Smart TV 65 pollici 4K diventa una soluzione concreta per portarsi a casa un televisore di grandi dimensioni con quattro porte HDMI 2.1, senza affrontare la spesa richiesta dalle varianti QLED o Mini LED della stessa gamma Haier, che superano i 900€ di listino.

Fonte: TecnoAndroid