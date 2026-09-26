Wanbo X7 Pro Max, ho provato questo proiettore per due mesi, ecco pregi e difetti

Ho tenuto questo proiettore in casa per due mesi, alternando salotto e giardino. Mi ha convinto più di quanto pensassi, anche se alcune imperfezioni meritano di essere raccontate.

Sessanta pollici sul muro del giardino, una sera di fine estate, con le luci del vicino accese a una ventina di metri. Una situazione tutt’altro che ideale. Eppure la visione era piacevole e siamo arrivati ai titoli di coda senza che nessuno proponesse di rientrare. Se dovessi riassumere il periodo di prova in una scena, sceglierei questa.

Il Wanbo X7 Pro Max è un videoproiettore Full HD pensato per trovare spazio nella quotidianità, senza restare un accessorio da tirare fuori soltanto nelle grandi occasioni. Offre 1500 ANSI lumen dichiarati, Google TV su base Android 14, Dolby Audio con due altoparlanti da 10 W secondo la scheda commerciale, compensazione del movimento MEMC e una suite di regolazioni automatiche che semplifica la preparazione dello schermo.

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La dotazione è interessante, ma l’esperienza concreta ha qualche sfumatura in più. Alcune soluzioni mi hanno sorpreso positivamente, altre mi hanno fatto storcere il naso. La messa a fuoco automatica, per esempio, è comoda quando serve e fastidiosa quando interviene nel mezzo di un film. È proprio questo equilibrio tra praticità e piccoli inconvenienti a definire il carattere del modello.

Non lo considero un’alternativa agli impianti home cinema di fascia alta. Il suo obiettivo è più semplice: accendersi, offrire subito i contenuti e richiedere pochi interventi. Nella maggior parte delle situazioni ci riesce. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale.

Unboxing: essenziale, senza sorprese

La confezione è sobria: cartone robusto, prodotto in evidenza sul fronte e loghi delle tecnologie integrate. Niente inserti scenografici o soluzioni particolarmente elaborate.

Nel campione ricevuto ho trovato l’unità principale con la sua base, il cavo di alimentazione, il telecomando con due batterie AAA e il manuale. La presenza delle pile è un dettaglio gradito, anche se la dotazione può variare a seconda del mercato e del lotto.

Mancano un cavo HDMI, una custodia e un treppiede. Sono accessori da procurarsi separatamente se necessari; chi intende collegare subito una console farebbe bene a preparare il cavo prima della prima accensione. Peso e dimensioni, del resto, suggeriscono un utilizzo prevalentemente domestico, pur lasciando la possibilità di spostare l’X7 Pro Max da una stanza all’altra.

Il comando a distanza utilizza due ministilo sostituibili. Avrei apprezzato una soluzione ricaricabile, ma il sistema tradizionale rimane pratico quando occorre cambiare rapidamente le batterie.

La configurazione iniziale è stata semplice. Collegata la corrente, gli automatismi hanno iniziato a regolare la proiezione mentre completavo l’accesso all’account Google e alla rete Wi-Fi. Compresi gli aggiornamenti, nel mio caso sono bastati meno di dieci minuti per avviare il primo contenuto. Un esordio senza complicazioni.

Design e costruzione: finiture curate e base orientabile

La prima impressione è stata positiva: l’aspetto è più ricercato di quanto mi aspettassi. La scocca scura alterna superfici opache a una fascia frontale lucida, delimitata da un profilo dorato. Anche l’anello attorno all’obiettivo riprende questa finitura, con un richiamo all’estetica dei componenti audio.

È una scelta riconoscibile, che può piacere oppure risultare un po’ appariscente. Sul mobile del soggiorno, accanto al televisore, l’ho trovata gradevole e sufficientemente discreta.

Le plastiche restituiscono una buona sensazione al tatto e l’assemblaggio del mio esemplare non presenta scricchiolii o giochi evidenti. La struttura appare solida, ma l’ingombro si nota: la scheda ufficiale riporta 284 × 284 × 151 mm e 4,1 kg. Si può trasportare in giardino, come ho fatto durante il test, ma conviene afferrarlo con entrambe le mani e sistemare prima il cavo.

Credits: TecnoAndroid

La base orientabile permette di variare l’inclinazione verticale, con un’escursione dichiarata di ±15°. È utile per alzare o abbassare il quadro senza ricorrere a supporti improvvisati. In alcune sistemazioni avrei comunque desiderato qualche grado aggiuntivo: la posizione del mobile resta un elemento da valutare.

Le ampie griglie di ventilazione occupano una porzione importante dei fianchi e del retro. Occorre quindi lasciare spazio attorno all’unità, senza ostruire il percorso dell’aria.

Ho apprezzato l’accessibilità dei filtri antipolvere laterali, che agevola la manutenzione. Il sistema filtrante contribuisce a limitare l’ingresso di sporco, mentre la pulizia delle prese d’aria aiuta a mantenere una ventilazione adeguata. Non equivale, naturalmente, alla garanzia che il gruppo ottico rimanga perfettamente pulito per tutta la vita del prodotto.

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Il pannello posteriore ospita il comando di accensione, l’indicatore di stato, un jack audio da 3,5 mm, una porta HDMI, una USB e l’ingresso di alimentazione. Una sola connessione video può diventare un limite se si vogliono lasciare collegati contemporaneamente console e decoder.

Specifiche tecniche

I valori seguenti riprendono la scheda commerciale Wanbo; luminosità, contrasto e rumorosità sono dati dichiarati dal produttore.

Specifica Valore Modello Wanbo X7 Pro Max Tecnologia di proiezione LCD singolo con sorgente LED Risoluzione nativa 1920 × 1080 pixel, Full HD Luminosità dichiarata 1500 ANSI lumen Contrasto dichiarato 3500:1 HDR Supporto HDR10 Ottica Obiettivo a cinque elementi in vetro ad alta trasmittanza Rapporto di proiezione 1,15:1 Diagonale consigliata dal produttore 40–180 pollici; massimo pubblicizzato fino a 300 pollici Piattaforma smart Google TV su base Android 14 Processore MediaTek MT9660 Memoria 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione nominale Audio dichiarato Due altoparlanti da 10 W, 20 W complessivi, Dolby Audio Connessioni wireless Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0 Porte Un ingresso HDMI, indicato come HDMI 2.1; una USB; uscita audio da 3,5 mm Regolazioni automatiche ASA 3.0: autofocus, correzione trapezoidale, adattamento allo schermo ed esclusione degli ostacoli Elaborazione del movimento MEMC Rumorosità dichiarata ≤30 dB a 1 m, secondo l’indicazione del produttore Supporto Base regolabile verticalmente di ±15° Raffreddamento Sistema a tre canali con filtrazione antipolvere Dimensioni dichiarate 284 × 284 × 151 mm Peso dichiarato 4,1 kg

Ottica e componentistica: la nitidezza convince

L’X7 Pro Max abbina una sorgente LED a un pannello LCD Full HD. La sola tecnologia di illuminazione non basta a prevedere la qualità finale: resa cromatica, profondità dei neri e uniformità dipendono anche dal pannello, dall’ottica e dall’elaborazione video. Allo stesso modo, il rumore percepito è legato soprattutto al raffreddamento, non semplicemente alla scelta tra LED e laser.

Il punto da chiarire subito è la risoluzione nativa di 1920 × 1080 pixel. Le eventuali indicazioni di compatibilità con contenuti 4K non trasformano questo modello in un proiettore Ultra HD: il dettaglio visualizzato resta quello consentito dalla matrice Full HD. Anche la dicitura HDMI 2.1 non permette, da sola, di dedurre frequenze supportate o la presenza di tutte le funzioni previste dallo standard.

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L’obiettivo impiega cinque elementi in vetro ad alta trasmittanza. Nella mia prova la definizione è risultata convincente anche vicino ai bordi, con aberrazioni cromatiche poco evidenti. A circa sessanta pollici, dalla normale posizione di visione, la griglia dei pixel non mi ha infastidito. Avvicinandosi molto alla superficie, naturalmente, i limiti della risoluzione diventano più riconoscibili.

Ho controllato l’uniformità con una schermata bianca: non ho riscontrato zone sensibilmente più scure né dominanti cromatiche fastidiose. Si tratta di una valutazione visiva, non di una misurazione colorimetrica. Nel periodo di utilizzo non sono emersi pixel difettosi.

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Il contrasto di 3500:1 riportato da Wanbo va considerato come una specifica dichiarata. Non disponendo della strumentazione necessaria per verificarlo, preferisco concentrarmi sulla leggibilità delle scene scure e sul comportamento in ambienti diversi, che approfondisco più avanti.

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Il raffreddamento è descritto dal marchio come un sistema a tre canali con filtrazione antipolvere. Nel mio impiego la ventilazione è rimasta discreta, mentre la scocca si è scaldata sensibilmente. Da queste osservazioni non si può però ricavare con certezza quale strategia di controllo delle ventole sia stata adottata.

Google TV: lo streaming senza accessori esterni

La piattaforma smart è uno dei motivi più convincenti per prendere in considerazione questo modello. Google TV su base Android 14 offre un’interfaccia familiare e l’accesso alle applicazioni compatibili con l’ambiente televisivo. È un aspetto che pesa nell’uso quotidiano, come emerge anche dalla nostra recensione di Hisense M2 Pro e della sua piattaforma smart.

Il catalogo disponibile non coincide con l’intero Play Store per smartphone: comprende i software supportati dal dispositivo e dal mercato di riferimento. Anche per lo streaming serve una precisazione: Widevine L1, da solo, non garantisce la riproduzione in Full HD su qualsiasi servizio. Contano anche l’abilitazione del modello da parte della piattaforma, il piano sottoscritto, il contenuto scelto, le impostazioni e la connessione.

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Durante i due mesi ho utilizzato Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+ senza incontrare problemi rilevanti nell’avvio o nella riproduzione. I caricamenti sono rimasti nella norma, la navigazione nei menu è stata scorrevole e gli spostamenti lungo la timeline hanno risposto bene. Mi aspettavo qualche esitazione in più.

Il MediaTek MT9660 è affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna nominale. La quantità di RAM non è elevata, ma per le attività svolte durante il test non l’ho percepita come un ostacolo. Lo spazio disponibile per l’utente è inferiore ai 32 GB pubblicizzati, perché una parte viene occupata dal sistema e dalle applicazioni preinstallate; rimane comunque una dotazione interessante per questa destinazione d’uso.

La connettività comprende Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. In giardino, con il router separato da due muri, lo streaming non ha mostrato interruzioni. È un risultato legato alla mia rete e alla disposizione degli ambienti, quindi non va interpretato come una garanzia di copertura in qualsiasi abitazione.

Sono presenti anche Google Assistant, per i comandi vocali supportati, e Google Cast, per inviare al grande schermo i contenuti dalle app compatibili. Quest’ultimo non equivale alla possibilità di duplicare senza limitazioni qualsiasi video o servizio.

Calore e rumorosità durante l’utilizzo

Non essendoci una batteria integrata, occorre una presa di corrente anche quando si sposta il dispositivo all’aperto. Il comportamento che mi interessava valutare era soprattutto quello durante una serata di visione prolungata.

La buona notizia riguarda la discrezione del raffreddamento. A un paio di metri di distanza, anche nei passaggi silenziosi, il rumore si confondeva con il sottofondo della stanza. Non significa che le ventole siano letteralmente inudibili: nel mio ambiente non sono diventate una distrazione. Il dato dichiarato da Wanbo, pari o inferiore a 30 dB a un metro, resta distinto da questa impressione d’ascolto.

La superficie esterna, invece, si scalda sensibilmente. Dopo un paio d’ore la zona vicina alle griglie era decisamente calda e il flusso in uscita ben avvertibile. Non ho ricavato da questo una misura della temperatura interna, ma è un buon motivo per evitare mobili chiusi, oggetti appoggiati sopra e installazioni con le aperture troppo vicine alla parete.

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Nel complesso ho apprezzato il comfort acustico durante i film. La dispersione del calore richiede però una collocazione adeguata e non va trascurata soltanto perché il rumore è contenuto.

Quanto alla manutenzione, non darei per scontato che i filtri possano essere lavati. Il manuale consultato indica di scollegare l’alimentazione prima della pulizia, rimuovere la polvere dalle griglie con un aspiratore dotato di spazzola e sostituire periodicamente il materiale filtrante. Mi atterrei alle istruzioni del proprio esemplare, evitando risciacqui non espressamente autorizzati. La frequenza degli interventi dipende anche dalla polvere presente nell’ambiente.

Test sul campo: due mesi tra soggiorno e giardino

Ho alternato diverse sistemazioni, senza lasciare il proiettore sempre nella posizione più favorevole. La maggior parte delle serate si è svolta in casa; quando il tempo lo permetteva mi sono spostato all’aperto, utilizzando sia un telo dedicato sia la parete.

La diagonale su cui mi sono assestato è stata di circa 60 pollici. È molto lontana dai trecento pubblicizzati, ma corrisponde allo spazio disponibile nel mio soggiorno. A questa misura la resa mi ha soddisfatto: buona brillantezza, dettagli leggibili e una definizione convincente. Il giudizio riguarda soprattutto questa configurazione, senza estendersi automaticamente a schermi molto più grandi.

Con il telo ho ottenuto un bianco più neutro e una superficie più regolare. Sulla parete chiara e liscia, però, la perdita percepita è stata meno marcata di quanto temessi. Il vantaggio di uno schermo dedicato dipende dalle sue caratteristiche e da quelle del muro: non ogni telo produce necessariamente un aumento della luminosità.

Le prove in giardino hanno introdotto una difficoltà in più: le luci del vicinato. Rispetto al soggiorno oscurato, i neri diventavano più grigi e il contrasto diminuiva, ma la scena restava leggibile. Abbiamo seguito i film fino alla fine senza sentire il bisogno di trasferirci in casa.

È andata in modo simile con una luce di cortesia accesa. Preferisco comunque ridurre l’illuminazione ambientale, soprattutto quella diretta verso la superficie di proiezione. La buona resa osservata sulla diagonale utilizzata non va confusa con la capacità di sostituire un televisore in pieno giorno.

Ho collegato anche la PlayStation tramite HDMI. Nelle sessioni svolte la risposta mi è sembrata adeguata e non ho avvertito ritardi tali da compromettere il divertimento. Non avendo misurato l’input lag, considero questa un’impressione d’uso e non una certificazione di idoneità per il gioco competitivo.

Restano fuori dalla prova la durata effettiva della sorgente nel lungo periodo, il comportamento con teli ALR o ad alto guadagno e il montaggio a soffitto. Sono aspetti sui quali non ho elementi diretti per esprimere un giudizio.

Approfondimenti

Dimensioni della proiezione: quanto spazio serve davvero

Wanbo pubblicizza una diagonale massima di 300 pollici, indicando 40–180 pollici come intervallo consigliato. Il massimo teorico non è, da solo, una misura della qualità che si può ottenere nel proprio ambiente.

Con un rapporto di tiro di 1,15:1, un quadro da 300 pollici in formato 16:9 richiede circa 7,6 metri tra lente e schermo, senza considerare riduzioni digitali. La superficie occupata è larga circa 6,64 metri e alta 3,74: dimensioni impegnative per una normale stanza.

C’è inoltre un limite fisico da ricordare. Passando da 100 a 300 pollici la diagonale triplica, ma l’area aumenta di nove volte. A parità di flusso luminoso distribuito e delle altre condizioni, la luce per unità di superficie scende quindi a un nono. Ecco perché ingrandire il quadro richiede un controllo sempre maggiore dell’illuminazione ambientale.

Per il mio spazio i sessanta pollici sono stati un compromesso riuscito. Chi punta a 100, 120 o più pollici dovrebbe valutare la resa alla distanza prevista, senza prendere la mia esperienza su una diagonale inferiore come garanzia dello stesso risultato. Non ho elementi per fissare una soglia universale oltre la quale la qualità diventi insufficiente.

Prima dell’acquisto conviene misurare la porzione effettivamente libera della parete. Mobili, quadri e porte possono ridurla parecchio: è più utile conoscere quello spazio che inseguire il numero massimo stampato sulla confezione.

Neri, contrasto e utilità dell’HDR10

La riproduzione delle scene scure è uno degli aspetti più delicati della videoproiezione, affrontato anche nella nostra prova del BenQ TK705i. Sull’X7 Pro Max il risultato va valutato tenendo presenti categoria e condizioni d’impiego.

I neri tendono al grigio scuro, ma in un ambiente ben oscurato la visione rimane piacevole. Non ritrovo la profondità di un OLED, né me l’aspetto da questa soluzione. Mi interessa soprattutto che i passaggi notturni restino comprensibili, senza perdere tutto il contenuto nelle ombre.

La stanza incide molto. Con le tapparelle abbassate il contrasto percepito migliora; accendendo una lampada, il fondo diventa più chiaro e la scena perde profondità. Anche il colore delle pareti e i riflessi interni possono influire sul risultato.

Il supporto HDR10 consente di gestire contenuti in questo formato, ma non garantisce da solo alte luci particolarmente intense o una gamma cromatica più ampia. La resa dipende dalle capacità del sistema e dal tone mapping, cioè dall’adattamento della gamma luminosa del contenuto a quella riproducibile.

Nei video provati ho apprezzato alcuni passaggi con tramonti, esplosioni o sorgenti luminose marcate. Il beneficio mi è sembrato presente, senza cambiare radicalmente l’esperienza. Non estenderei però questo giudizio a ogni film: la qualità del contenuto e le impostazioni possono cambiare sensibilmente l’esito.

ASA 3.0: installazione rapida, con qualche intervento di troppo

La suite ASA 3.0 riunisce messa a fuoco automatica, correzione trapezoidale, adattamento al telo ed esclusione degli ostacoli. Nel complesso è una delle dotazioni che ho sfruttato di più.

Nella maggior parte dei casi è bastato appoggiare l’unità e attendere pochi secondi per ottenere un quadro ben definito e regolare. Il riconoscimento dei bordi dello schermo si è dimostrato utile, così come il ridimensionamento dell’area proiettata per evitare gli oggetti individuati sulla superficie. Quest’ultimo intervento non va confuso con uno zoom ottico.

La precisione, però, non è stata sempre impeccabile. In qualche occasione è rimasto un lieve disallineamento oppure un angolo meno nitido, rendendo necessario ripetere la procedura o intervenire sulle impostazioni. Gli automatismi semplificano molto il lavoro, ma non eliminano del tutto le regolazioni.

Il fastidio maggiore è stato un altro: la ricalibrazione si è riattivata durante la riproduzione. Dopo uno spostamento è un comportamento comprensibile; alcune volte, invece, è successo senza che avessi toccato la scocca o individuato una causa evidente. La ricerca del fuoco ha interrotto per qualche secondo la continuità della scena.

Dedicherei quindi qualche minuto alle opzioni relative all’attivazione automatica, verificando quelle disponibili nel firmware installato. Non posso stabilire se il comportamento dipenda dal software, dai sensori o dalle condizioni del mio esemplare, né garantire che un aggiornamento lo risolva. Rimane il limite che ho avvertito più spesso.

Audio integrato: dialoghi chiari, coinvolgimento limitato

La scheda commerciale indica due altoparlanti da 10 W, per 20 W complessivi, con Dolby Audio. La potenza dichiarata descrive soltanto una parte delle prestazioni: non basta a prevedere estensione dei bassi, dinamica o ampiezza della scena sonora.

Durante la prova non ho collegato soundbar o cuffie esterne. Per seguire film e serie l’impianto incorporato è stato sufficiente, pur senza entusiasmarmi.

Il suo pregio principale è la comprensibilità delle voci. I dialoghi emergono bene e il volume disponibile è risultato adeguato al soggiorno. In giardino la maggiore dispersione si fa sentire, ma anche lì sono riuscito a seguire i contenuti senza particolari difficoltà.

Alle basse frequenze si percepisce un po’ di corpo, senza la profondità di una soluzione dedicata. La separazione stereo è ridotta e, alzando molto il livello, la dinamica tende a comprimersi. Per una serata informale mi è bastato; chi cerca un coinvolgimento cinematografico più marcato vorrà probabilmente affiancare un sistema esterno.

Per l’ascolto esterno sono disponibili il jack da 3,5 mm e il Bluetooth. Non avendo provato questi collegamenti, non mi pronuncio sulla sincronizzazione con accessori wireless. Prima di progettare una configurazione basata sul ritorno audio HDMI, verificherei espressamente la compatibilità richiesta sulla documentazione della propria unità.

MEMC: maggiore fluidità, secondo i gusti

La compensazione del movimento MEMC genera fotogrammi intermedi per rendere più continue le sequenze. Può aiutare soprattutto con lo sport e con le panoramiche, ma modifica la cadenza originale del contenuto.

Nel materiale sportivo che ho guardato il beneficio è stato visibile: ho seguito più facilmente le azioni rapide e gli spostamenti della camera. Non significa che la funzione elimini ogni scia o sfocatura, perché alcuni limiti dipendono dal pannello o sono già presenti nelle riprese.

Con i film può comparire il cosiddetto effetto soap opera, una fluidità che qualcuno apprezza e altri trovano poco cinematografica. Nella versione software provata ho trovato un comando di attivazione e disattivazione, senza livelli intermedi di intensità. La mia preferenza è lasciarlo acceso per lo sport e disabilitarlo per il cinema.

La possibilità di scegliere è utile. Vale comunque la pena osservare i contorni degli oggetti in rapido movimento, dove l’interpolazione può introdurre artefatti, e decidere in base al contenuto.

Telecomando e praticità quotidiana

Il telecomando include scorciatoie per YouTube, Netflix e Prime Video, comandi del volume, navigazione, accesso alle impostazioni e pulsante per l’assistente vocale. È presente anche un tasto dedicato alla messa a fuoco: secondo il manuale, una pressione breve richiama l’autofocus, mentre quella prolungata permette la regolazione manuale.

Non va quindi descritto come un pulsante che corregge indistintamente tutti gli aspetti della geometria. Per la correzione trapezoidale sono disponibili le relative voci nei menu.

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Troviamo inoltre il tasto Free TV/Live TV, la cui utilità dipende dai servizi disponibili nella propria area. Non indica la presenza di un sintonizzatore televisivo. I pulsanti hanno una superficie gommata e una risposta al clic ben riconoscibile.

Manca la retroilluminazione, un’assenza avvertibile su un accessorio che si utilizza spesso al buio. Nei primi giorni mi è capitato di premere il comando sbagliato; con l’abitudine ho memorizzato la disposizione.

Al di là di questo limite, ho apprezzato soprattutto la rapidità con cui si passa dall’accensione alla visione. Quando gli automatismi lavorano correttamente, la preparazione richiede poco tempo. È una comodità che invita a usare il prodotto più spesso, un aspetto centrale anche nelle altre recensioni di proiettori pubblicate sul sito.

Gaming: la PlayStation sulla parete

Con la console mi sono divertito, soprattutto per il coinvolgimento offerto dalla proiezione nel mio ambiente. Non è però la diagonale da sessanta pollici, ormai comune anche tra i televisori, a rappresentare di per sé un vantaggio esclusivo. Contano la sistemazione e il tipo di esperienza che si cerca.

Il collegamento passa dall’unico ingresso HDMI. Se si vogliono utilizzare più sorgenti senza cambiare ogni volta il cavo, serve uno switch compatibile oppure una configurazione audio-video che gestisca gli ingressi esterni. Una seconda porta avrebbe reso tutto più pratico.

Nei giochi di guida e nei titoli in terza persona provati non ho percepito ritardi fastidiosi tra comando e azione. Per il competitivo online, dove anche pochi millisecondi possono fare la differenza, occorre invece una misurazione che questa prova non fornisce.

Per contenere la latenza conviene disattivare elaborazioni non indispensabili come la MEMC e valutare l’eventuale modalità gioco disponibile. La presenza di HDMI 2.1 non va interpretata automaticamente come supporto a 4K a 120 Hz, VRR o altre funzioni avanzate.

Nei titoli con ambientazioni scure sono riuscito a mantenere impostazioni di gamma normali nella configurazione utilizzata. La leggibilità delle ombre mi è sembrata buona, ma dipende anche dall’oscuramento della stanza e dalle regolazioni del singolo gioco.

Posizionamento: distanza, allineamento e superficie

Il rapporto di proiezione permette di stimare l’installazione prima ancora di aprire la confezione. Con 1,15:1 e un’immagine 16:9, servono circa 1,53 metri per 60 pollici e 2,55 metri per 100 pollici, misurati tra lente e schermo. Sono valori geometrici indicativi, senza riduzione digitale.

Occorre poi considerare l’ingombro del corpo, lo spazio per i cavi e quello necessario alla ventilazione. Un mobile collocato alla distanza giusta sulla carta potrebbe non offrire abbastanza profondità per un’installazione comoda.

L’allineamento frontale resta preferibile. Una forte angolazione laterale richiede più correzione trapezoidale, che riduce l’area utile della matrice e può penalizzare il dettaglio. Nel mio utilizzo, gli spostamenti più marcati hanno reso meno omogenea anche la nitidezza tra i diversi angoli: sui testi è più evidente che nei film.

Il piedistallo orientabile aiuta sull’asse verticale, ma non sostituisce la scelta di una posizione adatta. Con un ripiano molto basso e una superficie di proiezione alta, l’escursione disponibile potrebbe non bastare.

Conta anche il colore della parete. Per limitare le dominanti è preferibile una superficie bianca neutra, opaca e uniforme: una tonalità fredda non è automaticamente migliore di una calda, perché entrambe possono alterare i colori. Una finitura ruvida o irregolare, invece, può rendere meno leggibili i dettagli minuti.

Il telo dedicato rimane una soluzione da valutare, soprattutto se la parete non è adatta. Nel mio giardino il muro chiaro ha comunque restituito un risultato soddisfacente, pur con i limiti già descritti.

Infine, conviene pianificare il percorso dei collegamenti: alimentazione e sorgenti esterne devono arrivare alla posizione scelta senza intralciare i passaggi. È una considerazione pratica che accompagna anche modelli diversi, come il TCL C1 già recensito.

Sicurezza: attenzione al fascio luminoso

Durante l’utilizzo non ho riscontrato una funzione che attenui automaticamente il fascio al passaggio di una persona. Non confonderei il rilevamento degli ostacoli sulla superficie con un sistema di protezione degli occhi: sono funzioni diverse.

Il manuale avverte di non guardare direttamente nell’obiettivo quando il proiettore è acceso. Il fatto che la sorgente sia LED non permette di escludere rischi o di garantire che una breve esposizione sia innocua. Inoltre, i 1500 ANSI lumen descrivono il flusso luminoso dichiarato, non la quantità di luce che raggiunge direttamente l’occhio in una determinata situazione.

Conviene quindi scegliere una collocazione stabile, lontana dai passaggi e fuori dalla portata dei bambini. Nelle serate all’aperto bisogna inoltre evitare pioggia e umidità: la possibilità di spostarlo in giardino non equivale a una certificazione per l’esposizione agli agenti atmosferici.

Prezzo e posizionamento

Al controllo del 23 settembre 2026, lo store internazionale Wanbo espone 409 dollari per la configurazione base, a fronte di un prezzo barrato di 499 dollari. Il valore può cambiare con variante, promozioni e mercato. Non lo convertirei direttamente in un prezzo italiano: il totale per l’acquirente dipende anche dalle condizioni di vendita e dalle voci applicate al checkout.

La convenienza va valutata sul costo finale effettivo. La dotazione comprende una sorgente luminosa convincente nella mia configurazione, un ambiente smart pratico e diversi aiuti all’installazione. Rimangono però i limiti emersi nella gestione automatica, nella connettività e nell’audio.

Spendere meno può richiedere rinunce, ma non è corretto darle per scontate su ogni concorrente. Allo stesso modo, un prezzo superiore o una sorgente laser non garantiscono automaticamente neri migliori, maggiore silenziosità o più funzioni: serve confrontare i singoli modelli e le prestazioni documentate.

Per controllare disponibilità, configurazione e condizioni aggiornate si può consultare la pagina ufficiale del Wanbo X7 Pro Max.

Conclusioni

Dopo due mesi, il ricordo più positivo è la frequenza con cui ho utilizzato il Wanbo X7 Pro Max. La facilità di avvio e lo streaming integrato hanno ridotto i passaggi necessari per organizzare una serata davanti allo schermo. Le regolazioni iniziali sono generalmente rapide, anche se le ricalibrazioni inattese ne limitano la comodità.

Lo prenderei in considerazione per film e serie in un ambiente oscurabile, per qualche sessione di gioco non competitiva e per un impiego occasionale in giardino, nelle condizioni adatte. La resa ottenuta intorno ai sessanta pollici mi ha soddisfatto; per diagonali molto superiori resta opportuno valutare separatamente spazio e luminosità ambientale.

È meno indicato per chi cerca risoluzione 4K nativa, molti ingressi video o la leggerezza di un modello da viaggio. Anche chi è particolarmente sensibile alle interruzioni della messa a fuoco dovrebbe considerare con attenzione il comportamento riscontrato nel campione provato.

Il contesto in cui l’ho apprezzato di più rimane quello di una serata tranquilla, con le luci abbassate e un contenuto già pronto nelle app. Quando tutto funziona come dovrebbe, la tecnologia passa in secondo piano e ci si concentra sul film. Ogni tanto l’autofocus torna a farsi notare: è il compromesso più evidente di un’esperienza nel complesso riuscita.

Wanbo X7 Pro Max 8.0/10 Dopo due mesi di test quotidiani, si è rivelato un proiettore che sparisce nell'uso: si accende, si regola da solo in pochi secondi e funziona. La luminosità regge la luce ambientale, Google TV certificato elimina la necessità di una chiavetta esterna e il filtro antipolvere lavabile è una rarità in questa fascia. Resta il fastidio della ricalibrazione automatica che riparte da sola a film in corso e l'assenza della protezione occhi. Pro Luminosità reale sopra la media della fascia di prezzo Google TV certificato con Widevine L1 e Netflix nativo Automatismi di installazione rapidi e affidabili Filtro antipolvere removibile e lavabile Silenziosità della ventilazione durante i film Contro La ricalibrazione automatica riparte da sola a film in corso Regolazione automatica non sempre precisa al primo tentativo Nessuna protezione occhi Scalda parecchio dopo un paio d'ore di utilizzo Una sola porta HDMI e ingombro importante

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Buona resa sulla diagonale provata: circa 60 pollici godibili anche con una moderata illuminazione residua.

✓ Google TV: accesso diretto ai servizi utilizzati, senza bisogno di aggiungere una chiavetta.

✓ Preparazione rapida: gli automatismi riducono sensibilmente gli interventi iniziali, pur richiedendo talvolta una correzione.

✓ Filtri laterali accessibili: una soluzione pratica per la manutenzione.

✓ Rumore poco invasivo dalla posizione di ascolto utilizzata. − Contro × Ricalibrazioni durante i film, in alcune occasioni senza una causa evidente.

× Precisione automatica non sempre costante: talvolta occorre ripetere la procedura o rifinire l'allineamento.

× Nessuna attenuazione del fascio al passaggio rilevata durante la prova: il posizionamento richiede attenzione.

× Scocca calda vicino alle griglie dopo sessioni prolungate.

× Un solo ingresso HDMI, poco pratico con più sorgenti.

× Ingombro e peso meno adatti a spostamenti frequenti.

× Audio adeguato ma poco coinvolgente e telecomando privo di retroilluminazione.

Fonte: TecnoAndroid