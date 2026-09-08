Iliad Top 30 Mondo: ultimi giorni per 300 GB a 12,99 euro

Iliad Top 30 Mondo è ai titoli di coda, almeno per come la conosciamo oggi, e chi passa parecchio tempo fuori dai confini dell’Unione europea ha ancora una manciata di giorni per portarsela a casa. L’offerta, arrivata in catalogo a inizio luglio, ha una caratteristica che la distingue dal resto della gamma: il traffico dati funziona anche in una lista lunga di Paesi extra UE, senza dover comprare pacchetti roaming a parte ogni volta che si sale su un aereo.

La finestra si chiude alle ore 15 di lunedì 10 settembre. Fino a quel momento il piano resta attivabile a 12,99 euro al mese, con la formula del prezzo bloccato per sempre che l’operatore usa da sempre come biglietto da visita. Dentro ci sono 300 GB da usare in Italia, con 5G e VoLTE compresi, più 30 GB di roaming spendibili in oltre 110 Paesi. Minuti e SMS illimitati, ovviamente, sia in Italia sia nell’Unione europea.

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Dove funzionano i 30 GB fuori dall’Europa

La lista delle destinazioni è il vero motivo per cui questa offerta ha senso. Ci sono Regno Unito e Svizzera, cioè i due casi che pesano di più per chi si muove in Europa ma fuori dai confini UE, e poi si allarga verso Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa. Trenta gigabyte non sono infiniti, ma per navigare, usare le mappe, prenotare e mandare messaggi durante un viaggio lungo bastano senza troppi calcoli mentali.

Il punto interessante è proprio questo: normalmente il traffico dati extra UE viene venduto a pacchetti, spesso a consumo, e chi si distrae rischia di trovarsi conti poco simpatici. Qui il pacchetto è già incluso nel canone mensile, quindi non serve ricordarsi di attivare nulla prima della partenza.

Chi può attivarla e a quali condizioni

Top 30 Mondo è aperta sia ai nuovi clienti sia a chi ha già una SIM dell’operatore. Per chi è già cliente il passaggio non prevede costi aggiuntivi di cambio offerta, ma c’è una condizione da rispettare: il piano attualmente attivo deve avere un prezzo pari o inferiore a 12,99 euro al mese. Chi arriva da fuori, invece, deve mettere in conto il costo una tantum della SIM, fissato a 9,99 euro.

Nulla di complicato, in sostanza, ma la scadenza è secca e la finestra oraria delle 15 di lunedì va presa alla lettera, perché su questo genere di promozioni l’operatore non è mai stato particolarmente flessibile.

Il resto della gamma e Top 230

Accanto a questa proposta resta disponibile Top 230, che continua a occupare il suo spazio nel listino per chi cerca un piano da molti giga senza però avere le stesse esigenze di connettività intercontinentale. La differenza sostanziale, per chi deve scegliere, sta tutta lì: da un lato un pacchetto pensato per l’uso quotidiano in Italia e in Europa, dall’altro un’offerta che allunga la copertura oltre l’Unione europea e prova a coprire i viaggi di lavoro o le vacanze lontane.

Chi ha una trasferta in programma negli Stati Uniti o in Asia nei prossimi mesi, quindi, ha davanti una scelta con una scadenza precisa. Le offerte Iliad con prezzo bloccato hanno il vantaggio di restare identiche nel tempo una volta attivate, il che significa che chi entra adesso mantiene le stesse condizioni anche quando la promozione sarà uscita dal listino. Chi arriva dopo il 10 settembre, invece, dovrà accontentarsi di quello che rimarrà nel catalogo.